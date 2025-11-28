Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Vehículo de la Policía Nacional (Europa Press)

La Policía Nacional ha arrestado en la isla de Tenerife a dos integrantes de la camorra napolitana reclamados por Italia, que acumulaban órdenes europeas de detención y enfrentaban penas que suman 60 años de prisión. Según la información oficial, los operativos se completaron entre el pasado miércoles y este viernes, con apenas 72 horas de diferencia entre ambas detenciones.

Las investigaciones apuntan a que uno de los arrestados ejercía funciones de liderazgo en España dentro del grupo criminal Cancello-Raia-Cifariello, coordinando actividades ilícitas y facilitando operaciones entre distintos miembros de la organización. El otro estaba identificado por su presunta participación en un tiroteo en el municipio italiano de Striano en 2024, también vinculado a la camorra, que habría causado una alarma social significativa entre los habitantes de la localidad.

Ambos detenidos permanecerán bajo custodia de las autoridades españolas a la espera de su entrega a Italia, conforme a los trámites habituales derivados de las órdenes europeas de detención y entrega, en el marco de cooperación judicial entre los dos países. Durante este proceso, se garantizarán todas las medidas legales y de seguridad necesarias para evitar intentos de fuga o interferencias externas.

Detenido un líder de la camorra en España

Las autoridades españolas iniciaron la operación a finales de octubre, tras la recepción de una solicitud oficial de colaboración mediante la coordinación entre FAST Italia y la Oficina Sirene. Italia activó una Orden Europea de Detención y Entrega contra el primero de los fugitivos. Los delitos imputados abarcan chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, todos relacionados con actividades de la camorra napolitana, lo que sitúa al detenido como una figura central en la estructura mafiosa.

Según datos transmitidos por la Policía Nacional, la detención se llevó a cabo en unos apartamentos turísticos de la urbanización Rocas de Mar, en Tenerife, donde el principal investigado habría continuado gestionando operaciones del grupo delictivo desde el extranjero, extendiendo las redes de la mafia.

Los agentes subrayan la importancia de la colaboración policial internacional, que ha resultado esencial para la localización y arresto de este líder mafioso, y que también permitió anticipar posibles medidas de fuga o protección por parte de la organización. El trabajo conjunto con cuerpos policiales italianos y la utilización intensiva de canales de intercambio de información han sido clave para neutralizar a un objetivo considerado de alto valor por las autoridades europeas.

Detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales buscados por agredir sexualmente a menores.

Otro miembro de la mafia buscado

El segundo fugitivo, también vinculado al mismo clan mafioso, fue arrestado en otro apartamento turístico de la isla. De acuerdo con el comunicado oficial, sobre él pesaba una orden de detención por pertenencia a organización criminal y homicidio tras participar en un ataque armado en la localidad de Striano en 2024. En ese episodio se contabilizó el disparo de 12 balas contra un hombre en la vía pública.

La localización de este segundo sospechoso se logró menos de 24 horas después de recibirse la alerta en la Red ENFAST. La coordinación entre las agencias permitió la detención inmediata del prófugo, hecho que confirma la relevancia del intercambio de información en tiempo real para neutralizar amenazas asociadas a estructuras delictivas internacionales.