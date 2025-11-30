España

De la fiesta de pijamas de Lola Lolita a los viajes de Roberto Leal con su madre: atresplayer anuncia sus novedades para 2026

La plataforma ha revelado sus apuestas para el 2026 en un evento que ha reunido a rostros de la plataforma de Atresmedia y representantes del sector audiovisual en Gran Canaria

Lola Lolita, Roberto Leal y
Lola Lolita, Roberto Leal y Mercedes Guillén. (Atresmedia)

Del nuevo programa de Roberto Leal junto a su madre, Mercedes Guillén, que se estrenará en enero, al docurreality protagonizado por Lola Lolita que llegará a lo largo de 2026: el sector audiovisual español se ha dado cita este sábado en Gran Canaria para celebrar el atresplayer Day, un evento en el que la plataforma de Atresmedia ha anunciado algunas de sus novedades para el próximo año, con más de 20 nuevos proyectos de ficción, formatos de entretenimiento y acuerdos estratégicos.

Entre los anuncios más destacados, atresplayer ha presentado más de una veintena de ficciones que verán la luz entre diciembre de 2025 y 2026. Entre los estrenos más inminentes se encuentran Los Protegidos: Un nuevo poder (14 de diciembre), Padre no hay más que uno: la serie (25 de enero), Rafaela y su loco mundo (15 de febrero), la segunda temporada de Entre tierras (marzo 2026) y La Nena (abril 2026).

Además, la plataforma ha confirmado la llegada de títulos como Renata & Nicole, Sira, 33 días, Ágata y Lola, Trazos ocultos y A la deriva. También regresarán segundas temporadas de series de éxito como FoQ: Una nueva generación y ¿A qué estás esperando?. Estas producciones, que abarcan desde el drama histórico hasta la comedia y el thriller, refuerzan la apuesta de atresplayer por la diversidad de géneros.

Nuevos formatos de entretenimiento y docuseries

atresplayer ha ampliado su catálogo con nuevos formatos de entretenimiento y docuseries. Entre las novedades se encuentran Nos vamos de madre, un programa presentado por Roberto Leal junto a su madre, Mercedes Guillén, que se estrenará en enero, y Pyjamada, un docurreality protagonizado por Lola Lolita que llegará en 2026. La plataforma también ha anunciado la segunda edición de Drag Race España: All Stars 2, con Supremme de Luxe al frente, y la renovación por una sexta temporada de Drag Race España. En el ámbito de las docuseries, destacan El hombre equivocado, que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España, y Charlines, La Hermandad y Desierta sangre, que abordan desde el true crime hasta el documental familiar y el thriller sonoro.

La innovación ha sido uno de los ejes principales del atresplayer Day. Atresmedia ha anunciado la producción de series verticales, un formato pionero en España que adapta el género del microdrama, con episodios de uno a tres minutos diseñados para el consumo en dispositivos móviles. La primera serie vertical, Una novia por Navidad, protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila, se estrenará en Flooxer, el canal joven de la plataforma.

Carla Flila y Marina Baeza,
Carla Flila y Marina Baeza, en una imagen promocional de 'Una novia por Navidad'. (Atresmedia)

Además, atresplayer ha integrado el catálogo de pódcast y videopódcast de Onda Cero, permitiendo a los usuarios acceder a series de ficción, documentales y programas conversacionales. Entre los títulos más destacados figuran Retornados, La dama blanca, Operación Viuda Negra, Operación Moon y la adaptación al audio del documental Anglés. Historia de una fuga. A lo largo de 2026, se sumarán nuevos contenidos originales de audio, como La Hermandad, Desierta sangre y Charlines.

atresplayer, en cifras

En 2025, atresplayer ha superado los 25 millones de usuarios únicos y ha alcanzado más de 700.000 suscriptores, consolidándose como plataforma española líder.

Desde su lanzamiento, atresplayer ha estrenado cerca de 50 producciones en poco más de seis años, dispone de un catálogo con más de 30.000 horas de contenido y suma más de 1.000 horas de emisión en directo a la semana, según los datos que ha comunicado la compañía. Además, es la plataforma que más series españolas ha estrenado en los últimos años, reforzando su apuesta por la producción nacional.

atresplayer ha sido reconocida tanto por el público como por la crítica, acumulando algunos de los premios más relevantes del sector audiovisual. En seis años, la plataforma ha recibido 8 Premios Feroz, 4 Premios Ondas, 2 Premios GLAAD, el Premio Iris de la Crítica y el MIPCOM Diversy Award, entre otros. Además, la plataforma ha alcanzado acuerdos estratégicos con grandes plataformas internacionales. El acuerdo con Disney+ permite a los clientes de esta plataforma acceder a una selección de títulos de Atresmedia, con más de 300 horas anuales de contenido renovado regularmente. La venta de contenidos a plataformas como Netflix, Prime Video y Apple TV ha consolidado la presencia internacional de las producciones de Atresmedia. Asimismo, el lanzamiento de ViX, la plataforma de TelevisaUnivisión, a través de atresplayer, ha ampliado la oferta de contenido premium en español para los abonados en España.

