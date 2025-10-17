España

Las ficciones de Atresmedia siguen cruzando fronteras: el grupo anuncia sus nuevos acuerdos de emisión internacional

‘Alba’, ‘Entre Tierras’ o ‘Mariliendre’ son algunas de las series de la compañía que ampliarán su alcance fuera de España tras las alianzas alcanzadas en el MIPCOM 2025 de Cannes

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
'Alba', protagonizada por Elena Rivera.
'Alba', protagonizada por Elena Rivera. (Atresmedia)

Atresmedia ha anunciado los acuerdos que el grupo ha alcanzado en el MIPCOM 2025 de Cannes, considerado el mayor escaparate audiovisual del mundo, para seguir expandiendo sus ficciones fuera de las fronteras de España.

Según ha comunicado el grupo audiovisual, Atresmedia Sales ha cerrado acuerdos para la emisión de Alba en SIC (Portugal), Alpha (Grecia) y Telma (Balcanes), ampliando así la presencia de esta serie protagonizada por Elena Rivera. Entre tierras, otra producción de Antena 3 con Megan Montaner al frente, sumó nuevos territorios y llegará a Finlandia a través del canal YLE, además de despertar interés en otros mercados europeos.

La expansión internacional de Atresmedia también incluye la serie musical Mariliendre, que tras su estreno en atresplayer, se emitirá en el canal público RTP de Portugal. Honor, el thriller protagonizado por Darío Grandinetti, se verá en el Reino Unido gracias a un acuerdo con Walter Presents y en Grecia a través de Nova. Por su parte, Beguinas, ambientada en el siglo XII y protagonizada por Amaia Aberasturi y Yon González, dará el salto a Portugal (NOS) y Finlandia (YLE). El thriller de ciencia ficción Santuario, con Aura Garrido y Lucía Guerrero, se emitirá en los territorios bálticos mediante TV3 y la plataforma TET, además de Portugal en el canal NOS. El Gran Salto, con Óscar Casas en el papel del campeón olímpico Gervasio Deferr, llegará a Portugal (RTP) y Grecia (Nova). RTP también ha adquirido los derechos de Déjate ver, comedia dramática de Álvaro Carmona protagonizada por Macarena Sanz, y Dos años y un día, comedia con Arturo Valls.

Tráiler de 'Mariliendre', la nueva serie de Javier Ferreiro y producida por los Javis. (Atresmedia)

El éxito de Atresmedia en Cannes se vio reforzado por los reconocimientos internacionales obtenidos por sus producciones. En la última edición del MIPCOM, la organización THE WIT seleccionó Las hijas de la criada como una de las producciones más destacadas a nivel internacional. Esta serie, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega ganadora del Premio Planeta 2023, se estrenará en atresplayer el 30 de noviembre antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Además, Ángela fue galardonada como Mejor Formato de Ficción en los C21 International Format Awards 2025, cuya gala se celebró en Cannes en el marco del MIPCOM, consolidando el prestigio de Atresmedia en el sector.

Referente internacional

Tras su paso por el MIPCOM 2025, Atresmedia consolida su posición como referente de la producción y distribución de ficción española fuera de nuestras fronteras. Sus series han alcanzado una proyección internacional notable, posicionando al grupo como una marca de confianza y calidad en el mercado global, según destaca el grupo en su comunicado.

Entre los títulos que han contribuido a este reconocimiento internacional figuran La Casa de Papel (ganadora de un Premio Emmy Internacional), Veneno, Vis a vis, Velvet, Gran Hotel, Alba, Entre tierras, La cocinera de Castamar, A Muerte y, más recientemente, Ángela, que se emite en más de 40 países. Estas producciones han convertido a Atresmedia en embajadora de la ficción en español en todo el mundo, consolidando su posición como referente en la exportación de contenidos audiovisuales.

Temas Relacionados

AtresmediaMIPCOM 2025Antena 3AtresplayerSeries EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alerta sanitaria por Listeria monocytogenes y Escherichia coli en queso de cabra procedente de España

Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid han trasladado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición la presencia de esta bacteria en el queso de la marca Suerte Ampanera distribuido por, al menos, 7 comunidades autónomas

Alerta sanitaria por Listeria monocytogenes

Las aerolíneas presionan al Parlamento Europeo para recortar los derechos de los pasajeros: 600 euros de compensación en juego

El lobby aéreo argumenta que las compensaciones actuales pueden poner en peligro los servicios aéreos regionales

Las aerolíneas presionan al Parlamento

Las series favoritas del público en Netflix España

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series favoritas del público

Las series más populares de Prime Video España que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Las series más populares de

Las “respuestas a la gallega” de Mariano Rajoy con las que ganó las elecciones presidenciales de 2016: “Le dice lo mismo a un presidente que a un camarero”

Las frases del presidente popular protagonizan parte de la docuserie La última llamada, de Movistar Plus+

Las “respuestas a la gallega”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán asegura denuncia un

Santos Cerdán asegura denuncia un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

Una pelea con gritos y puñetazos entre dos cabos redefine los límites de la sanción penal militar: condenados hasta con dos años de cárcel

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

ECONOMÍA

La herencia del fundador de

La herencia del fundador de Mango enfrenta a su familia: su última pareja declaró épocas de mala relación entre Isak Andic y su hijo, investigado por su muerte

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Un País Vasco rico y una Andalucía pobre: el mapa de España revela una brecha persistente entre norte y sur y una creciente desigualdad

Estos son los requisitos para solicitar la ayuda de 10.000 euros para comprar una primera vivienda en Baleares

DEPORTES

Alcaraz y Sinner jugarán la

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro