Las ficciones de Atresmedia siguen cruzando fronteras: el grupo anuncia sus nuevos acuerdos de emisión internacional

'Alba', protagonizada por Elena Rivera. (Atresmedia)

Atresmedia ha anunciado los acuerdos que el grupo ha alcanzado en el MIPCOM 2025 de Cannes, considerado el mayor escaparate audiovisual del mundo, para seguir expandiendo sus ficciones fuera de las fronteras de España.

Según ha comunicado el grupo audiovisual, Atresmedia Sales ha cerrado acuerdos para la emisión de Alba en SIC (Portugal), Alpha (Grecia) y Telma (Balcanes), ampliando así la presencia de esta serie protagonizada por Elena Rivera. Entre tierras, otra producción de Antena 3 con Megan Montaner al frente, sumó nuevos territorios y llegará a Finlandia a través del canal YLE, además de despertar interés en otros mercados europeos.

La expansión internacional de Atresmedia también incluye la serie musical Mariliendre, que tras su estreno en atresplayer, se emitirá en el canal público RTP de Portugal. Honor, el thriller protagonizado por Darío Grandinetti, se verá en el Reino Unido gracias a un acuerdo con Walter Presents y en Grecia a través de Nova. Por su parte, Beguinas, ambientada en el siglo XII y protagonizada por Amaia Aberasturi y Yon González, dará el salto a Portugal (NOS) y Finlandia (YLE). El thriller de ciencia ficción Santuario, con Aura Garrido y Lucía Guerrero, se emitirá en los territorios bálticos mediante TV3 y la plataforma TET, además de Portugal en el canal NOS. El Gran Salto, con Óscar Casas en el papel del campeón olímpico Gervasio Deferr, llegará a Portugal (RTP) y Grecia (Nova). RTP también ha adquirido los derechos de Déjate ver, comedia dramática de Álvaro Carmona protagonizada por Macarena Sanz, y Dos años y un día, comedia con Arturo Valls.

Tráiler de 'Mariliendre', la nueva serie de Javier Ferreiro y producida por los Javis. (Atresmedia)

El éxito de Atresmedia en Cannes se vio reforzado por los reconocimientos internacionales obtenidos por sus producciones. En la última edición del MIPCOM, la organización THE WIT seleccionó Las hijas de la criada como una de las producciones más destacadas a nivel internacional. Esta serie, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega ganadora del Premio Planeta 2023, se estrenará en atresplayer el 30 de noviembre antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Además, Ángela fue galardonada como Mejor Formato de Ficción en los C21 International Format Awards 2025, cuya gala se celebró en Cannes en el marco del MIPCOM, consolidando el prestigio de Atresmedia en el sector.

Referente internacional

Tras su paso por el MIPCOM 2025, Atresmedia consolida su posición como referente de la producción y distribución de ficción española fuera de nuestras fronteras. Sus series han alcanzado una proyección internacional notable, posicionando al grupo como una marca de confianza y calidad en el mercado global, según destaca el grupo en su comunicado.

Entre los títulos que han contribuido a este reconocimiento internacional figuran La Casa de Papel (ganadora de un Premio Emmy Internacional), Veneno, Vis a vis, Velvet, Gran Hotel, Alba, Entre tierras, La cocinera de Castamar, A Muerte y, más recientemente, Ángela, que se emite en más de 40 países. Estas producciones han convertido a Atresmedia en embajadora de la ficción en español en todo el mundo, consolidando su posición como referente en la exportación de contenidos audiovisuales.