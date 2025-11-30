España

Charlène de Mónaco deslumbra con un abrigo de 3.000 euros en el encendido navideño: elaborado en Italia con mezcla de lana y cachemira

La mujer de Alberto de Mónaco y sus hijos han acompañado al príncipe en el encendido navideño del principado

Guardar
Los príncipes de Mónaco, Alberto
Los príncipes de Mónaco, Alberto II, Charlène, Jacques y Gabriella (@palaisprincierdemonaco).

El inicio oficial de la Navidad en Mónaco ha llegado, un año más, de la mano del tradicional encendido de las luces navideñas. La ceremonia, que ya es una de las más esperadas del calendario monegasco, reunió este sábado al príncipe Alberto, a la princesa Charlène y a los mellizos Jacques y Gabriella, que fueron los encargados de activar el dispositivo que ilumina las calles del principado durante el mes de diciembre.

Aunque la expectación siempre recae en los más pequeños de los Grimaldi, esta vez fue Charlène quien acaparó parte de las miradas gracias a un estilismo que resumía a la perfección su concepto de elegancia invernal: discreto, estructurado y con un punto de sofisticación atemporal.

Para la ocasión, la princesa apostó por un abrigo largo confeccionado en un rico tejido jacquard en tonos tierra, con un dibujo similar al damasco tradicional. La prenda, entallada en la cintura y rematada con doble botonadura, incorporaba además finos cordones decorativos que aportaban volumen y relieve. Debajo optó por un cuello de punto blanco, un básico versátil que iluminaba su rostro y equilibraba la intensidad de la prenda. El abrigo, firmado por Etro y elaborado en Italia con mezcla de lana y cachemira, está disponible por 2.990 euros.

En cuanto a los accesorios, Charlène prefirió mantener la gama cromática del look, recurriendo a guantes de cuero en un marrón muy oscuro y botas del mismo tono y con tacón moderado. Todo ello reforzaba la armonía del estilismo y le imprimía un aire invernal impecable. Su peinado: un recogido pulido, y un maquillaje en tonos rosados completaron un conjunto elegante, coherente y muy representativo de su imagen pública: sobria, depurada y carismática.

Los príncipes de Mónaco, Alberto
Los príncipes de Mónaco, Alberto II, Charlène, Jacques y Gabriella (@palaisprincierdemonaco).

Los mellizos, protagonistas también en estilo

Como es habitual, Jacques y Gabriella disfrutaron del acto con naturalidad y complicidad ante los fotógrafos. El heredero lució un abrigo azul marino de corte clásico, acompañado de un traje del mismo color, camisa blanca y corbata azul. Elegante y correcto, se mantuvo fiel a los tonos fríos que predominan en el vestuario oficial del príncipe Alberto.

Gabriella, en cambio, sorprendió con un conjunto delicado y luminoso en tonos crudos. La niña llevó un abrigo de la colección infantil de Fendi, con un precio de 950 euros, y una falda de tweed adornados con botones dorados, combinados con un jersey de cuello alto blanco, medias a juego y zapatos tipo merceditas. Un look monocromático que transmitía candidez y que contrastaba con el estilo más solemne de su hermano.

Los príncipes de Mónaco, Alberto
Los príncipes de Mónaco, Alberto II, Charlène, Jacques y Gabriella (@palaisprincierdemonaco).

Este acto navideño llega días después de que Charlène concediera dos entrevistas en las que habló de manera inusual sobre su vínculo con Jacques y Gabriella. La princesa los describió como “los grandes pilares” de su vida y destacó sus diferencias: "Las conversaciones que tengo con Jacques y las que tengo con Gabriella son muy diferentes, así como el tiempo que paso con ellos. Gabriella es muy curiosa. Le intriga mucho el mundo y la vida en general. Hace muchas preguntas y exige mucha atención. Jacques es curioso y observador. Más reservado, es naturalmente muy tranquilo", explicó a la revista Gala.

En otra conversación reciente, con motivo del Día Nacional de Mónaco, la princesa explicó que la presencia de los mellizos en los actos oficiales responde a un aprendizaje gradual del papel que desempeñarán en el futuro. Sin embargo, insistió en que su prioridad no es el protocolo, sino inculcar valores como la empatía, la generosidad y la capacidad de ayudar a los demás. Señaló, además, que ambos participan con frecuencia en iniciativas benéficas y actividades relacionadas con la protección animal.

Temas Relacionados

Charlène de MónacoMónacoCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

El Tribunal de Cuentas propone que los extranjeros puedan trabajar sin homologar su título cuando tengan experiencia

El Ministerio de Ciencia acumula más de 80.000 solicitudes sin resolver

El Tribunal de Cuentas propone

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”

La ausencia de límites claros en el trabajo favorece la sobrecarga y el estrés entre los empleados más responsables

Rafael Alonso, experto en recursos

Resultados ganadores del Super Once del 30 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once

Alba Flores revela los últimos 15 días de vida de su padre: el dolor por la muerte y el resultado de la autopsia

La actriz, que ha homenajeado a su padre en un documental íntimo y familiar, ha revelado a la sociedad el resultado de la autopsia que se llevó su vida

Alba Flores revela los últimos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo, en la concentración del

Feijóo, en la concentración del Templo de Debod en Madrid promovida por el PP: “El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este lunes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”

Resultados ganadores del Super Once del 30 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán