Los Grimaldi presumen de concordia familiar en el Día Nacional de Mónaco con la reaparición de Beatrice Borromeo

La Familia Real de Mónaco celebran el Día Nacional (Instagram: @palaisprincierdemonaco)

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Nacional de Mónaco, una de las principales festividades del país. Es por ello que, como cada año, los Grimaldi, encabezados por los príncipes Alberto y Charlene, se han reunido para celebrar su fiesta nacional: primero en la Catedral de Mónaco y después en su palacio. Estos actos han estado precedidos por un espectáculo de fuegos artificiales desde el Puerto de Hércules, entre otros actos oficiales.

Los príncipes Alberto y Charlene se han visto arropados por las princesas Carolina y Estefanía y sus sobrinos: Andrea, Carlota y Pierre Casiraghi, Alejandra de Hannover. También estaban presentes Daniel y Pauline Ducruet o Camille Gottlieb. En líneas generales, se han mostrado como una familia unida, pese a los rumores que remarcan las diferencias entre la princesa y sus cuñadas.

La jornada ha comenzado como de costumbre con la misa del Te Deum. Uno de los detalles que más ha destacado del acto ha sido el recuerdo que ha mandado a Raniero y Grace Kelly el arzobispo de la diócesis de Mónaco, Dominique-Marie David, que ha sido el encargado de la liturgia. Al mismo tiempo, las cámaras enfocaban las tumbas de los recordados príncipes.

Charlene, como de costumbre, ha optado por utilizar los colores de la bandera, el rojo o el blanco, en su atuendo. Esta vez ha optado por el blanco con un traje de chaqueta y pantalón y un tocado con redecilla encima de su recogido. Por otro lado, la princesa Carolina llevaba un conjunto burdeos con una diadema del mismo color y la princesa Estefanía un abrigo rosa pastel.

Tampoco se ha perdido el acto Beatrice Borromeo, que ha reaparecido después de dar a luz a su tercer hijo. Ha aparecido tan solo un mes después del nacimiento de Bianca Carolina Marta, vestida con un elegante vestido gris de Dior junto a su marido Pierre Casiraghi.

La balconada de los Grimaldi

Después la familia al completo se ha trasladado al Palacio Grimaldi, donde han presenciado un desfile militar amenizado por bandas militares. Además, el príncipe Alberto se ha encargado de entregar a los Cuerpos de seguridad del Estado las melladas correspondientes. A continuación, llegaba el momento de uno de los acontecimientos más esperados del día: el saludo desde el balcón de los Grimaldi, en el que se han incluido los nietos de la princesa Carolina.

Los príncipes Jacques y Gabriella de Mónaco (Instagram: @palaisprincierdemonaco)

Gareth Wittstock, hermano de Charlene, y sus hijas tampoco se han perdido el momento de la balconada. Por su parte, los soberanos se han dejado ver junto a sus hijos: Jacques, engalanado con su uniforme de carabinieri, y Gabriella, con un vestido rojo de mangas transparentes y un tocado a juego.

Allí Beatrice Borromeo ha dejado otro gran momento con sus tiernos gestos hacia sus hijos mayores: Stefano y Francesco, que estaban acompañados de su primo Maximilian, hijo de Andrea y Tatiana Santo Domingo. Por el momento la pequeña Bianca ha tenido que perderse este día tan especial, pero tendrá tiempo de acudir junto a su familia cuando sea más mayor.