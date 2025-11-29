España

Una chica de 30 años dejó su trabajo como gerente y ahora es millonaria limpiando las casas más sucias del mundo

Hoy supera los 10 millones de seguidores en Tiktok y acumula más de 500.000 suscriptores en Youtube

Auri Kananen es una referente
Auri Kananen es una referente de este movimiento que día a día suma más seguidores

Auri Kananen se ha convertido en un fenómeno global gracias a su peculiar pasión: limpiar las viviendas más sucias, abandonadas o afectadas por niveles extremos de mugre. La historia de esta mujer, de 30 años y originaria de Tampere, se dio a conocer en una entrevista para The Sun.

“Solo soy feliz cuando estoy rodeada de moho”, así relata la limpiadora que comenzó a subir sus primeros vídeos en 2020, durante la pandemia. Kananen decidió grabarse limpiando casas extremadamente sucias y compartirlos en Tiktok. Su contenido se volvió viral en cuestión de días.

A día de hoy, su presencia en redes es abrumadora, con más de 10 millones de seguidores en TikTok y más de medio millón de suscriptores en YouTube. Su trabajo genera millones de visualizaciones. “Recuerdo que el primer año gané unos 10.000 euros. Ahora he llegado al millón”, explica la mujer.

Su vida dio un giro

Antes de dedicarse a la limpieza, trabajaba como supervisora en una empresa de servicios. Un día, la presión y el estrés llevaron a esta mujer a replantearse su vida y fue entonces cuando decidió dejar su empleo para enfocarse en su vocación de verdad: limpiar.

En 2021, tras el éxito de sus vídeos, dejó su trabajo y pasó a limpiar casas a tiempo completo. Hoy, sus ingresos provienen de patrocinadores y de sus redes sociales, donde se ha convertido en una figura reconocida mundialmente. “Mi vida es completa cuando estoy rodeada de moho”, admite.

Kananen se enfrenta a viviendas que llevan años sin ser habitadas: cocinas llenas de comida en descomposición, baños cubiertos de moho negro, restos de basura acumulada durante años... Así, la mujer nos comenta: “Lo más extremo fue un apartamento en el que el baño estaba tan sucio que el moho parecía negro. Lo llamé ‘el desafío definitivo’”

Ayuda a los necesitados

“Me prometí que nunca rechazaría un caso en el que alguien necesitara ayuda”, así nos hace ver la limpiadora su lado más altruista. Otra parte de sus servicios está centrado en el soporte gratuito a personas vulnerables como la limpieza de casas de personas enfermas o con dificultades económicas.

Una de las casas sucias
Una de las casas sucias que va a limpiar Auri Kananen (YOUTUBE/VIDELO - @AURIKATARIINA)

Esta mujer se sirve en su oficio de un equipo técnico muy sencillo: limpia sola y sin ningún instrumento sofisticado. Kananen nos asegura: “Solo tengo guantes, una mascarilla y agua con jabón. La gente cree que uso máquinas especiales, pero no. Hago todo con mis manos

Su empresa

Hoy en día dirige su propia empresa de limpieza y sigue recorriendo el mundo para enfrentarse a nuevas desafíos. En uno de sus últimos casos pasó casi tres semanas limpiando una casa completamente destruida por la suciedad. “Hago milagros con solo mis manos”, afirma con orgullo.

Muchos de los hogares que limpia pertenecen a personas que atraviesan situaciones de debilidad. Para Kananen, cada intervención es también una forma de devolver dignidad y esperanza a quienes ya no pueden afrontar solos el caos que los rodea.

Persona limpiando sartén (Adobe Stock)
Persona limpiando sartén (Adobe Stock)

Kananen intenta no solo recuperar espacios, sino devolver a sus propietarios un entorno digno donde volver a empezar. Sus millones de seguidores valoran la humanidad con la que afronta cada intervención. Además, utiliza sus redes para concienciar sobre salud mental y la importancia de un entorno seguro.

