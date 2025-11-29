La Miss España que fue una estrella de cine en Hong Kong: de salir en Interviú a protagonizar películas junto a Jackie Chan

Lola Ferrer junto a Jackie Chan en 'Wheels on Meals'

María Dolores “Lola” Forner Toro (nacida el 6 de junio de 1960 en Alicante) es uno de esos casos inesperados de la cultura pop: una reina de belleza española que saltó a la pantalla internacional y acabó compartiendo cartel con algunas de las grandes estrellas del cine de acción de Hong Kong. Su trayectoria ilustra cómo la mezcla de belleza, oportunidad y el auge del cine de acción asiático en los 80 puede convertir a una actriz nacional en un rostro conocido más allá de sus fronteras.

Forner alcanzó notoriedad en España al ganar el certamen de Miss España 1979, tras lo cual representó al país en concursos internacionales como Miss Mundo 1979 y Miss Europa 1980. Esa visibilidad la abrió a la interpretación: sus primeros trabajos en España incluyeron papeles en cine y televisión que aprovecharon su imagen de estrella emergente y le permitieron pulir su oficio interpretativo en producciones nacionales.

El punto de inflexión internacional llegó cuando participó en producciones coproducidas con Hong Kong y, sobre todo, cuando coincidió con figuras como Jackie Chan, Sammo Hung y Yuen Biao. Forner es probablemente más recordada fuera de España por su papel en Wheels on Meals (1984), dirigida por Sammo Hung, donde interpreta al interés romántico que articula buena parte del relato —una película rodada en su mayoría en Barcelona, pero producida por la industria de Hong Kong, lo que la convirtió en un fenómeno transnacional. El filme, además, fue un éxito comercial en Asia y contribuyó a dar visibilidad internacional a Forner.

Lola Ferrer en 'Wheels on meals'

Además de Wheels on Meals, Lola Forner trabajó en otros títulos del circuito internacional y del cine de género de los 80, incluyendo una participación en Armour of God (1987), otra película de Jackie Chan con amplia difusión, y diversas producciones internacionales que la llevaron a mezclar cine europeo y oriental. Su presencia en esos títulos la convirtió, durante una temporada, en uno de los rostros españoles más reconocibles para el público asiático y para los aficionados al cine de artes marciales y acción.

Una actriz diferente

Su carrera no se limitó a los filmes de Hong Kong: Forner mantuvo una actividad constante en España, alternando cine, series de televisión y trabajos como presentadora. En la pantalla española siguió participando en proyectos variados, manteniendo una carrera longeva aunque menos centrada en la fama internacional tras los años 80. Los movimientos entre industrias muestran la flexibilidad del star system de la época: una Miss España podía convertirse temporalmente en “estrella extranjera” en una cinematografía tan distinta como la hongkonesa gracias a coproducciones, localizaciones en Europa y la búsqueda de nuevos rostros por parte de los productores asiáticos.

¿Qué hizo distinta a Forner? Su caso condensó varias circunstancias: por un lado, la estética y el carisma necesarios para la pantalla; por otro, la coyuntura del cine de Hong Kong en los 80, que estaba en pleno apogeo creativo y buscaba rodajes y escenarios europeos para ampliar su mercado y sortear ciertas limitaciones locales. Películas como Wheels on Meals se rodaron expresamente en Barcelona, lo que facilitó la inclusión de reparto local y la mezcla cultural que hoy nos resulta llamativa. Forner supo ocupar ese hueco con naturalidad, ofreciendo la mezcla de glamour europeo y presencia dramática que exigían esos papeles.

Hoy, aunque ya no es una figura de primer plano internacional, Lola Forner conserva el recuerdo entre cinéfilos y fans del cine de acción de los 80. Su trayectoria es un buen recordatorio de que la fama puede tomar rutas improbables: de los concursos de belleza a las calles de Barcelona filmadas por un equipo de Hong Kong, y desde ahí a la memoria colectiva de un público global. Para España representa además un capítulo curioso en la historia del star system: una Miss que no se limitó a la pasarela, sino que cruzó fronteras culturales y cinematográficas en una época en que esa movilidad aún era menos habitual que hoy.