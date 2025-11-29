El equipo médico al que Lucas (Andy y Lucas) confiará la operación de su nariz: el cantante reaparece y se muestra más optimista

Lucas, de Andy y Lucas, reaparece (Europa Press)

Tras la ruptura de Andy y Lucas y su posterior pelea pública con Andy, Lucas se enfrenta ahora más bien a un problema personal, su nariz. El cantante ha reaparecido en Barcelona y, aunque ha evitado pronunciarse sobre la polémica con su excompañero, se ha mostrado optimista ante la cirugía a la que pronto va a someterse.

El artista se encontraba en la capital catalana para tener un encuentro con su cirujano. Tal y como contó a los micrófonos de Europa Press, durante la consulta el médico evaluó el estado de su recuperación y ajustó su tratamiento para hacer frente a las secuelas que ya sufrió en los meses anteriores.

En el programa El tiempo justo, que presenta Joaquín Prat en Telecinco, desvelaron que el centro al que Lucas González fue a visitar y donde se operará es la Clínica Teknon. Se trata de uno de los centros médicos más prestigiosos de Barcelona y cuenta con un equipo especializado en cirugía nasal funcional y estética.

El cantante Andy, excomponente de Andy y Lucas, se ha lanzado a la música en solitario con la canción 'Marioneta'

El equipo que operará a Lucas

Al frente de la plantilla que buscará hacerle recuperar la confianza a Lucas se encuentra la otorrinolaringóloga Calomé Calafí María. Es experta en rinología, lleva más de 25 años de recorrido profesional y se ha formado en los centros más aclamados del panorama nacional e internacional. Actualmente, no solo trabaja en Teknon, sino que también cuenta con su propia clínica, que tiene su nombre.

Entre la variedad de especialidades que se trabajan en la Clínica Teknon se encuentran las rinoplastias, septoplastias, cirugías de la válvula, cirugías de cornetes, cirugías endoscópicas y adenoidectomías, tal y como recogen en su página web. Sobre las técnicas de rinología que utilizan, que ayudarán en el caso concreto de Lucas, explican que “se permite modificar la forma y el tamaño de la nariz, buscando el equilibrio con el resto de características faciales, dando a la persona que no se siente bien, una existencia más agradable, desde diversos puntos de vista: personal, sexual, afectivo, social y laboral”.

Eso sí, es medicina y no magia, por lo que advierten a los pacientes de los márgenes con los que cuentan antes de pasar por quirófano: “Que comprenda qué cambios son posibles y cuáles son sus limitaciones”. Sin embargo, esto no parece ser un problema para Lucas, que ha salido muy contento de su última visita.

Lucas González de Andy y Lucas en 'Me quedo conmigo' (MEDIASET ESPAÑA).

Lucas se muestra optimista ante la operación

“Todo bien”, ha asegurado cuando le preguntaron por cómo se encontraba. González afirmó que había ido a ver al cirujano para “ver qué hacemos”. “Esto ha regenerado como tiene que regenerar y ahora, después de las fiestas, volvemos a hacer otra visita y ya pillamos cita para la operación”, ha explicado con una actitud positiva.

“Mira, me salta una sonrisa”, se ha sincerado al ver que por fin está viendo la luz en el duro proceso que ha llevado con su nariz al ser una figura pública. El cantante también ha detallado que su rutina de cuidados médicos se mantendrá igual hasta la operación: “Mis lavados nasales, tiritas y llevar una vida sana, como he llevado siempre”.