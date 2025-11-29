España

El equipo médico al que Lucas (Andy y Lucas) confiará la operación de su nariz: el cantante reaparece y se muestra más optimista

Lucas González ha atendido a los medios en Barcelona, tras salir de su consulta médica en la Clínica Teknon

Guardar
Lucas, de Andy y Lucas,
Lucas, de Andy y Lucas, reaparece (Europa Press)

Tras la ruptura de Andy y Lucas y su posterior pelea pública con Andy, Lucas se enfrenta ahora más bien a un problema personal, su nariz. El cantante ha reaparecido en Barcelona y, aunque ha evitado pronunciarse sobre la polémica con su excompañero, se ha mostrado optimista ante la cirugía a la que pronto va a someterse.

El artista se encontraba en la capital catalana para tener un encuentro con su cirujano. Tal y como contó a los micrófonos de Europa Press, durante la consulta el médico evaluó el estado de su recuperación y ajustó su tratamiento para hacer frente a las secuelas que ya sufrió en los meses anteriores.

En el programa El tiempo justo, que presenta Joaquín Prat en Telecinco, desvelaron que el centro al que Lucas González fue a visitar y donde se operará es la Clínica Teknon. Se trata de uno de los centros médicos más prestigiosos de Barcelona y cuenta con un equipo especializado en cirugía nasal funcional y estética.

El cantante Andy, excomponente de Andy y Lucas, se ha lanzado a la música en solitario con la canción 'Marioneta'

El equipo que operará a Lucas

Al frente de la plantilla que buscará hacerle recuperar la confianza a Lucas se encuentra la otorrinolaringóloga Calomé Calafí María. Es experta en rinología, lleva más de 25 años de recorrido profesional y se ha formado en los centros más aclamados del panorama nacional e internacional. Actualmente, no solo trabaja en Teknon, sino que también cuenta con su propia clínica, que tiene su nombre.

Entre la variedad de especialidades que se trabajan en la Clínica Teknon se encuentran las rinoplastias, septoplastias, cirugías de la válvula, cirugías de cornetes, cirugías endoscópicas y adenoidectomías, tal y como recogen en su página web. Sobre las técnicas de rinología que utilizan, que ayudarán en el caso concreto de Lucas, explican que “se permite modificar la forma y el tamaño de la nariz, buscando el equilibrio con el resto de características faciales, dando a la persona que no se siente bien, una existencia más agradable, desde diversos puntos de vista: personal, sexual, afectivo, social y laboral”.

Eso sí, es medicina y no magia, por lo que advierten a los pacientes de los márgenes con los que cuentan antes de pasar por quirófano: “Que comprenda qué cambios son posibles y cuáles son sus limitaciones”. Sin embargo, esto no parece ser un problema para Lucas, que ha salido muy contento de su última visita.

Lucas González de Andy y
Lucas González de Andy y Lucas en 'Me quedo conmigo' (MEDIASET ESPAÑA).

Lucas se muestra optimista ante la operación

“Todo bien”, ha asegurado cuando le preguntaron por cómo se encontraba. González afirmó que había ido a ver al cirujano para “ver qué hacemos”. “Esto ha regenerado como tiene que regenerar y ahora, después de las fiestas, volvemos a hacer otra visita y ya pillamos cita para la operación”, ha explicado con una actitud positiva.

“Mira, me salta una sonrisa”, se ha sincerado al ver que por fin está viendo la luz en el duro proceso que ha llevado con su nariz al ser una figura pública. El cantante también ha detallado que su rutina de cuidados médicos se mantendrá igual hasta la operación: “Mis lavados nasales, tiritas y llevar una vida sana, como he llevado siempre”.

Temas Relacionados

Andy y LucasGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Hanna Heikenwälder, investigadora del envejecimiento: “Intuitivamente, consideraríamos los refrescos peores que el zumo de fruta, pero este tiene un riesgo aún peor de cáncer”

A pesar de lo que se puede creer, el zumo de fruta no siempre es el mejor aliado de una alimentación saludable

Hanna Heikenwälder, investigadora del envejecimiento:

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Cristina Pedroche da una “superpista” sobre su vestido para Nochevieja: “Es el año que más me ha costado”

La pareja de Dabiz Muñoz ha ofrecido nuevos detalles sobre el estilismo que llevará en las campanadas 2025

Cristina Pedroche da una “superpista”

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

El exministro de Transportes y su ex asesor cumplen una orden de prisión preventiva en el marco de la investigación por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia

Cuánto cuesta a los españoles

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto cuesta a los españoles

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

Miles de aviones A320 de Airbus fuera de servicio por la radiación solar: “Puede corromper datos críticos para los controles de vuelo”

Las peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68% en los primeros seis meses del nuevo reglamento de extranjería: Venezuela encabeza el ranking

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 noviembre

China bloquea las importaciones de carne de cerdo de Barcelona por los nuevos casos de peste porcina africana

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones en sus vuelos por el fallo informático en los aviones Airbus 320

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions