La cita clave para Lucas González en su deseo de mejorar la estética de su nariz

Lucas González de Andy y Lucas en 'Me quedo conmigo' (MEDIASET ESPAÑA).

Lucas González, ya exmiembro del mítico dúo Andy y Lucas, vive esta semana uno de los momentos más importantes de su vida personal: la cita médica que podría determinar si es posible volver a operarse la nariz. Fue durante su intervención en el programa D corazón, de TVE, cuando el artista desveló que será este martes cuando reciba una respuesta definitiva sobre si el caso de su nariz tiene solución quirúrgica. Según confesó, ese simple “sí” por parte del especialista podría desatar en él la mayor de las alegrías: “Me gustaría que me dijera que tengo la nariz para operarme, me levantaría de la silla llorando”, admitió conmovido.

Para Lucas, esta cuestión estética no es un capricho, sino el fin de una etapa marcada por el desgaste físico y emocional que arrastra desde su intervención anterior, en la que no obtuvo solución. El gaditano ha relatado en varias ocasiones que la deformación resultante ha afectado tanto a su autoestima como a su día a día. En D Corazón, donde volvió a abrirse en canal, habló del modo en que cada salida a la calle se convertía en un reto: “Yo me he enfrentado a eso, he salido a la calle, me he puesto mis tiritas y he sido uno más. He aguantado burlas y miradas por encima del hombro”. Una realidad que, según confesó, ha tenido que sobrellevar intentando mantener la normalidad frente a un entorno que, muchas veces, se ha tornado hostil.

Tampoco se libró de los comentarios en las redes sociales. Desde su primera aparición en televisión tras aquella intervención, X, Twitter o TikTok, entre otras plataformas, se llenaron de críticas, bromas crueles, memes y comentarios hirientes. El cantante reconoció que llegó a leer mensajes “maquiavélicos”, tan ofensivos que le costaba creer que alguien pudiera escribirlos sobre el aspecto físico de otra persona. Esa presión pública, sumada a las molestias físicas, como episodios de sangrado y dificultades incluso durante actuaciones, han reforzado su esperanza de que la nueva consulta médica pueda traer una solución.

Lucas, del dúo musical Andy y Lucas, en el funeral de su hermano, Pedro González. (Europa Press)

Lucas también contó que parte del problema se agravó por no seguir correctamente las indicaciones tras la primera operación. Ahora, afronta esta nueva oportunidad con una mezcla de responsabilidad, ilusión y miedo. La cita con el especialista, asegura, podría marcar un antes y un después.

La ruptura de Andy Lucas y una guerra abierta

Pero su faceta personal no es lo único que le ha llevado al centro de la conversación en las últimas semanas. Su ruptura profesional con Andy, tras más de veinte años de carrera conjunta, sigue generando titulares. Las declaraciones recientes de Andy, coincidiendo con la promoción de su nuevo disco, llevaron a Lucas a responder, esta vez tratando de rebajar el tono y evitar cualquier conflicto legal.

“Hemos discutido, pero si me preguntas si hemos llegado a las manos, nunca”, aclaró ante Javier de Hoyos, presentador de D Corazón. “Yo le quiero mucho y me duele todo esto que está sucediendo… Quiero pensar, y estoy convencido, de que alguien le está asesorando mal. No quiero demandar a Andy, el tiempo dirá; a mí me gustaría más construir que destruir". Con estas palabras, el cantante quiso dejar claro que, pese a las tensiones, su intención no es abrir una batalla judicial ni alimentar la confrontación.

Entrevista a Andy y Lucas.

También abordó la cuestión económica que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días con relación a las declaraciones de su expromotor, Álvaro Molina. Con relación a las insinuaciones de que podría haber perjudicado a su excompañero, fue tajante: “Donde más hemos facturado ha sido por la gira. Yo soy el compositor del grupo, tengo cerca de 120 canciones acumuladas. Vendí mi catálogo de canciones. Y que aparezca un promotor que me diga que le debo dinero, con la de gente que sabe que eso es falso...”.