Opinión

Conexión emocional entre humanos y animales: lo que la ciencia empieza a nombrar y muchos ya sabíamos

La empatía inter-especies no es una ilusión ni una proyección antropocéntrica: es una capacidad biológica compartida, con base neurofisiológica

Verónica Dobronich

Por Verónica Dobronich

Guardar
Está comprobado que la interacción
Está comprobado que la interacción con animales produce efectos medibles en los humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el vínculo emocional entre humanos y animales fue observado con ternura, pero sin demasiada rigurosidad científica. Se lo consideraba una especie de anécdota afectiva, reservada al mundo doméstico o al relato personal. Sin embargo, la neurociencia afectiva y la etología cognitiva comenzaron a darle nombre y explicación a lo que muchos ya intuíamos: los animales no solo nos comprenden emocionalmente, sino que participan activamente en nuestra regulación emocional, y nosotros en la de ellos.

Los mamíferos y aves —todos animales endotermos, de sangre caliente— poseen estructuras cerebrales complejas que incluyen neuronas espejo, un descubrimiento que revolucionó la comprensión del comportamiento social. Estas neuronas se activan no solo cuando un individuo realiza una acción, sino también cuando observa a otro realizarla, generando una especie de resonancia emocional. Es decir, un perro no solo ve a su humano triste; lo siente. Y responde, muchas veces de forma más coherente que un humano que racionaliza lo que no puede nombrar.

La empatía inter-especies no es una ilusión ni una proyección antropocéntrica: es una capacidad biológica compartida, con base neurofisiológica. Pero lo más interesante es que esa conexión también es bidireccional. Está comprobado que la interacción con animales produce efectos medibles en los humanos: disminución del cortisol, aumento de la oxitocina, activación del sistema nervioso parasimpático. En términos simples: nos calman, nos ayudan a volver al cuerpo, a bajar del pensamiento rumiante, a conectar con lo simple.

La conexión emocional entre humanos y animales también nos confronta con la idea de qué entendemos por inteligencia, por conciencia, por valor

En un mundo que sobrevalora la palabra, el hacer y la eficiencia, los animales nos invitan a otro lenguaje: el de la presencia, la coherencia emocional, el sentir sin juicio. No esperan que justifiquemos cómo nos sentimos. No nos exigen performance emocional. Nos leen sin que tengamos que explicar. Y esa es, quizás, la forma más pura de acompañamiento.

Este tipo de vínculo es especialmente relevante cuando hablamos de salud mental. Muchos procesos terapéuticos, incluso en contextos psiquiátricos, incluyen hoy intervenciones asistidas con animales. No se trata solo de ternura, se trata de cocrear un espacio de seguridad relacional, de volver a un ritmo más orgánico, más instintivo, donde el otro no habla, pero sí contiene. Donde no hay expectativa, pero sí presencia.

La conexión emocional entre humanos y animales también nos confronta con la idea de qué entendemos por inteligencia, por conciencia, por valor. Nos desafía a repensar nuestra superioridad asumida. Porque si un animal puede captar mi emoción, modular su conducta en función de ella y acompañarme en un estado de regulación compartida, ¿no está participando, también, de un vínculo consciente?

Aprender a mirar a los animales como seres sintientes, con vida emocional y capacidad de vincularse, no es un gesto de ternura, es un acto de justicia cognitiva y emocional. Es reconocer que la interdependencia no es debilidad, sino parte de la vida. Y que a veces, las relaciones más profundas no se tejen con palabras, sino con cuerpos que respiran al unísono y corazones que se reconocen más allá de la especie.

Temas Relacionados

Economía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El “costo argentino” y la falta de transparencia que pagamos todos

La transparencia no solo permite conocer los costos reales, sino que también fortalece la confianza de la sociedad en las instituciones y facilita decisiones de consumo más informadas

El “costo argentino” y la

Cambio geopolítico en las Américas: las democracias contra el crimen

Varios países de la región apoyan a EEUU en su lucha contra el grupo narco-terrorista Cartel de los Soles

Cambio geopolítico en las Américas:

El presidente colegislador

La Constitución Nacional otorga al jefe de Estado atribuciones decisivas en la transformación de proyectos legislativos en normas vigentes, incluyendo la posibilidad de vetar, promulgar parcialmente o sancionar decretos de urgencia

El presidente colegislador

El futuro del Peronismo o el Peronismo del futuro

El Justicialismo necesita nuevos liderazgos y un programa de gobierno acorde a 2025, que combine memoria histórica con innovación, justicia social con interpretación de esta nueva modernidad

El futuro del Peronismo o

Milei y la “micropolítica”

Tras la derrota electoral en PBA, resulta legítimo preguntarse si la baja de la inflación sigue siendo el principal activo electoral del Gobierno de cara a octubre

Milei y la “micropolítica”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una moto quedó debajo de

Una moto quedó debajo de un camión en Villa General Mitre

Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta: la víctima lo identificó en una rueda de reconocimiento

Recesión industrial: un sector clave volvió a caer en agosto y se ubicó casi 20% por debajo de sus máximos históricos

Descubren el sorprendente papel de los dinosaurios en la creación de los bosques y los mamíferos modernos

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 15 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Australia y Papúa Nueva Guinea

Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

Asunción: una capital entre desafíos financieros y la búsqueda de certezas ciudadanas

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo inicial sobre TikTok: Trump anunció que hablará con Xi Jinping este viernes

Bolivia identificó siete nuevos pasos ilegales de vehículos indocumentados en la frontera con Chile

Oficiales estadounidenses viajaron a Bielorrusia para observar los ejercicios militares con Rusia

TELESHOW
Mirtha Legrand sorprendió a Jimena

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”

Camilota contó cómo fue el momento en que se enteró del grave accidente de Thiago Medina: “Lo esperaba con pizzas”

La salud de Thiago Medina: el nuevo parte médico del hospital de Moreno donde está internado

El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca

La escapada de Eugenia Tobal con su marido y su hija Ema al norte del país: paisajes de ensueño, paseos y relax