Conexión emocional entre humanos y animales: lo que la ciencia empieza a nombrar y muchos ya sabíamos

Durante años, el vínculo emocional entre humanos y animales fue observado con ternura, pero sin demasiada rigurosidad científica. Se lo consideraba una especie de anécdota afectiva, reservada al mundo doméstico o al relato personal. Sin embargo, la neurociencia afectiva y la etología cognitiva comenzaron a darle nombre y explicación a lo que muchos ya intuíamos: los animales no solo nos comprenden emocionalmente, sino que participan activamente en nuestra regulación emocional, y nosotros en la de ellos.

Los mamíferos y aves —todos animales endotermos, de sangre caliente— poseen estructuras cerebrales complejas que incluyen neuronas espejo, un descubrimiento que revolucionó la comprensión del comportamiento social. Estas neuronas se activan no solo cuando un individuo realiza una acción, sino también cuando observa a otro realizarla, generando una especie de resonancia emocional. Es decir, un perro no solo ve a su humano triste; lo siente. Y responde, muchas veces de forma más coherente que un humano que racionaliza lo que no puede nombrar.

La empatía inter-especies no es una ilusión ni una proyección antropocéntrica: es una capacidad biológica compartida, con base neurofisiológica. Pero lo más interesante es que esa conexión también es bidireccional. Está comprobado que la interacción con animales produce efectos medibles en los humanos: disminución del cortisol, aumento de la oxitocina, activación del sistema nervioso parasimpático. En términos simples: nos calman, nos ayudan a volver al cuerpo, a bajar del pensamiento rumiante, a conectar con lo simple.

En un mundo que sobrevalora la palabra, el hacer y la eficiencia, los animales nos invitan a otro lenguaje: el de la presencia, la coherencia emocional, el sentir sin juicio. No esperan que justifiquemos cómo nos sentimos. No nos exigen performance emocional. Nos leen sin que tengamos que explicar. Y esa es, quizás, la forma más pura de acompañamiento.

Este tipo de vínculo es especialmente relevante cuando hablamos de salud mental. Muchos procesos terapéuticos, incluso en contextos psiquiátricos, incluyen hoy intervenciones asistidas con animales. No se trata solo de ternura, se trata de cocrear un espacio de seguridad relacional, de volver a un ritmo más orgánico, más instintivo, donde el otro no habla, pero sí contiene. Donde no hay expectativa, pero sí presencia.

La conexión emocional entre humanos y animales también nos confronta con la idea de qué entendemos por inteligencia, por conciencia, por valor. Nos desafía a repensar nuestra superioridad asumida. Porque si un animal puede captar mi emoción, modular su conducta en función de ella y acompañarme en un estado de regulación compartida, ¿no está participando, también, de un vínculo consciente?

Aprender a mirar a los animales como seres sintientes, con vida emocional y capacidad de vincularse, no es un gesto de ternura, es un acto de justicia cognitiva y emocional. Es reconocer que la interdependencia no es debilidad, sino parte de la vida. Y que a veces, las relaciones más profundas no se tejen con palabras, sino con cuerpos que respiran al unísono y corazones que se reconocen más allá de la especie.