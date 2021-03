Qué es lo que hace que los perros entiendan nuestro lenguaje corporal

No está claro si los perros adquieren esta habilidad simplemente pasando el rato con nosotros o si está codificada en sus genes (Shutterstock)

Pocos misterios científicos pueden resolverse con la ayuda de casi 400 cachorros adorablemente traviesos, pero un nuevo estudio publicado en la revista Science es una agradable excepción. Los investigadores los utilizaron para mostrar la capacidad de los perros para comprender el señalamiento humano, una rareza en el reino animal y clave para la inteligencia social, que parece estar integrada en el ADN de los perros.

“Usar cachorros para responder esta pregunta es un gran enfoque”, advierte Heidi Parker, genetista del Proyecto Genoma Canino de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos que no participó en el trabajo. “El comportamiento es el santo grial de la genética del perro. Antes de que los científicos vayan a buscar genes que puedan haber convertido a los perros en nuestros fieles compañeros, deben asegurarse de que estén allí en primer lugar. Siento que este estudio demuestra eso”, explica.

Los científicos han sabido durante más de 2 décadas que los perros entienden la lógica detrás de un gesto sorprendentemente complejo: cuando señalamos algo, queremos que lo miren. Ese conocimiento elude incluso a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, y ayuda a nuestros compañeros caninos a vincularse con nosotros. Pero no está claro si los perros adquieren esta habilidad simplemente pasando el rato con nosotros o si está codificada en sus genes. “Es la única pieza del rompecabezas de la que no tenemos evidencia”, dice Evan MacLean, director del Centro de Cognición Canina de Arizona en la Universidad de Arizona.

Los científicos se asociaron con Canine Companions for Independence, que cría perros para ayudar a las personas en los Estados Unidos con trastorno de estrés postraumático y discapacidades físicas (Canine Companions for Independence)

Si la inteligencia social es genética, los perros deberían mostrarla a una edad muy temprana y no debería ser necesario ningún aprendizaje. Eso es lo que encontraron MacLean y sus colegas. Los científicos se asociaron con Canine Companions for Independence, que cría perros para ayudar a las personas en los Estados Unidos con trastorno de estrés postraumático y discapacidades físicas. El grupo prestó a los investigadores 375 cachorros de labrador y golden retriever de 8 semanas: tenían la edad suficiente para participar en los experimentos, pero lo suficientemente jóvenes como para haber tenido muy poca interacción, y por lo tanto experiencia o aprendizaje, con las personas.

Las cosas no salieron tan bien como se esperaba. “Trabajar con cachorros es muy parecido a tener hijos pequeños”, dice MacLean. “Es un equilibrio entre momentos extraordinariamente lindos y gratificantes, y la frustración que te deja al borde de la locura. No hay nada que no se pueda masticar o orinar, incluido todo el equipo de investigación, su ropa y su cuerpo“.

Los investigadores sometieron a los cachorros a tres pruebas. Primero, realizaron un experimento clásico de señalar, colocando a los perros jóvenes entre dos tazas volcadas, una que contenía una golosina, y señalando al que tenía la golosina. Los animales entendieron el gesto más de dos tercios del tiempo, acercándose al desempeño de los perros adultos. Pero no mejoraron en una docena de rondas, lo que sugiere que no estaban aprendiendo el comportamiento.

En un segundo experimento, un investigador se paró fuera de un gran corralito y, durante 30 segundos, se involucró en el tipo de “charla de cachorro” en tono agudo que es familiar para casi cualquier persona que haya tenido un perro. Los animales pasaron un promedio de 6 segundos mirando a la persona. Este contacto visual es raro entre los mamíferos, incluidos los antepasados de los cachorros, los lobos grises, y es una base importante para la interacción social con las personas.

Según los hallazgos develados por la investigación, aproximadamente el 43% de la variación en el rendimiento se debió a la genética (Shutterstock)

En una prueba final, los investigadores les enseñaron a los cachorros a encontrar comida en un recipiente de plástico y luego lo sellaron con una tapa. A diferencia de los perros adultos, que generalmente se rinden después de unos segundos y buscan ayuda en los humanos, los cachorros rara vez miran a sus compañeros científicos en busca de ayuda. “Los cachorros parecen ser sensibles a recibir información de los humanos”, como muestran los otros experimentos, dice MacLean, “pero es posible que aún no sepan que pueden solicitarnos ayuda”.

Para confirmar que los comportamientos exitosos de los cachorros eran genéticos, los investigadores analizaron sus genealogías para ver qué tan relacionado estaba cada perro con los demás. Luego compararon esta relación con el desempeño de los perros en las pruebas. Aproximadamente el 43% de la variación en el rendimiento se debió a la genética. “Eso está a la par con la heredabilidad de rasgos cognitivos como el coeficiente intelectual en las personas”, reconoce MacLean.

“Es un número realmente alto para un rasgo complejo como el comportamiento; es un gran problema”, concuerda Noah Snyder-Mackler, biólogo evolutivo de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, quien ha colaborado con MacLean en el pasado, pero no participó en el estudio actual. Él dice que el hallazgo sugiere que en el pasado hubo personas fuertemente seleccionadas por estas habilidades, allanando el camino para que los perros se conviertan en los lectores de la mente humana que son hoy.

Parker señala que los perros de servicio labrador y golden retriever son “bastante amables”, y le gustaría que el estudio se repita con una variedad más amplia de razas. También dice que la inteligencia social perruna probablemente se distribuya en cientos de genes, lo que podría hacer que las secuencias exactas de ADN sean difíciles de precisar.

Pero MacLean sostiene que está preparado para el desafío. Su equipo ya ha comenzado un estudio de asociación de todo el genoma, que escaneará el ADN de los cachorros para buscar variantes genéticas vinculadas a estas habilidades sociales. Lo que encuentre en los perros probablemente será válido para comportamientos complejos en otros animales, incluidos los humanos.

SEGUIR LEYENDO: