España

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

El notariado registra un total de 58.845 compraventas en septiembre después de un aumento impulsado por la vivienda unifamiliar y el crecimiento de la firma de hipotecas en un 11,4%

Guardar
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

El Consejo General del notariado registró el pasado mes de septiembre un total de 58.845 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos por el organismo este jueves. La constitución de hipotecas para la compra de una casa también contabilizó una subida en el noveno mes del año, en este caso del 11,4%, mientras que el precio de la vivienda escaló un 6,3% en el mismo periodo.

Con el incremento en la cifra de compraventas de septiembre, esta estadística invierte la tendencia a la baja que había consolidado los dos meses anteriores, con descensos del 1% y el 1,3% en julio y agosto, respectivamente. En función del tipo de vivienda, la venta de inmuebles unifamiliares se disparó un 10,7% hasta las 15.110. Las operaciones sobre pisos, por otra parte, crecieron un 3,1% interanual.

Trece comunidades autónomas presentaron esta vez un incremento en las transacciones frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Los avances más pronunciados correspondieron a Castilla y León, con un alza del 21,4%, y a La Rioja, que creció un 21,2%. Otras regiones con incrementos destacados de dos dígitos fueron Murcia (18,5%), Extremadura (18,4%), Aragón (14,8%) y Andalucía (11%). Cataluña, por su parte, logró un modesto crecimiento del 1,4 % en la compraventa de viviendas.

Fachada de un edificio de
Fachada de un edificio de viviendas.

En contraste, cuatro comunidades redujeron sus operaciones inmobiliarias. Cantabria encabezó los descensos, con una variación negativa del 5,6%, seguida por la Comunidad de Madrid con una caída del 5,4%. El informe recogió también descensos en Islas Canarias (-3,2%) y Navarra (-1%).

El precio se dispara en La Rioja y Cantabria

El precio medio de la vivienda a nivel nacional se situó en 1.940 euros por metro cuadrado. Los pisos alcanzaron un valor medio de 2.230 euros por metro cuadrado, tras experimentar una subida del 7,8% en comparación interanual. Por su parte, las viviendas unifamiliares registraron un precio de 1.466 euros por metro cuadrado, con un avance del 5,4%. En paralelo, la superficie media de la vivienda disminuyó un 0,8% respecto a septiembre al año anterior.

La mayor aceleración en precios se dio en La Rioja, donde el valor de la vivienda se disparó en un 32,4%. Le siguieron Cantabria (22,6%), Canarias (22%), Asturias (15,9%), la Comunidad Valenciana (13,8%), Aragón (13,6%), Castilla y León (13,4%) y la Comunidad de Madrid (10,1%). Dieciséis autonomías experimentaron incrementos, mientras que en Navarra los valores se mantuvieron sin variación.

La hipoteca media supera por primera vez los 180.000 euros

Los préstamos hipotecarios, por otra parte, muestran una expansión relevante en septiembre, tanto en número de operaciones como en capital concedido. El importe medio de las hipotecas para adquisición de vivienda superó por primera vez los 180.000 euros, situándose en 183.118 euros tras un incremento interanual del 15,2%.

La falta de acuerdos políticos para solucionar la crisis de la vivienda preocupa a los españoles: “Al final siempre se benefician los mismos” (Infobae España)

Durante el mismo mes, el número de operaciones formalizadas se elevó a 29.614, lo que representa una subida del 11,4% respecto al año anterior. De todas las viviendas adquiridas en septiembre, el 50,3% se financió a través de un préstamo hipotecario. En estos casos, el importe de la hipoteca cubrió en promedio el 72,5% del valor total de la transacción.

Los mayores incrementos se observaron en Extremadura (39,1%), Aragón (23,4%) y Castilla-La Mancha (20,8%), seguidas por Murcia (19,3%), Castilla y León (18,2%) y Andalucía (15,4%). También destacaron subidas en Baleares (14,9%), Cantabria (14,5%), Comunidad Valenciana (13,5%), Cataluña (12,2%), Galicia (11%) y La Rioja (10,8%).

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioHipotecasViviendaCompra de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ángela Fernández, psicóloga, sobre las rupturas de pareja: “A veces lo más difícil es quedarte con un montón de preguntas sin respuesta”

En este contexto, es frecuente que se produzcan bucles de pensamiento intentando descubrir esas explicaciones

Ángela Fernández, psicóloga, sobre las

El rey Juan Carlos, sobre el momento en el que Franco le nombró su sucesor: “Dudé, de verdad, me dije: ‘Bueno, ahora voy a traicionarlo”

El emérito ha concedido una entrevista a la televisión gala Francia 3 en la que defiende su reinado y asegura que tras la muerte del dictador tenía claro que haría “lo que los españoles verdaderamente querían”

El rey Juan Carlos, sobre

Elisabeth Reyes, entre lágrimas, revela las dificultades que enfrentó para convertirse en madre: “Me extrajeron las trompas”

La Miss España en 2006 se ha sincerado en una entrevista con Sonsoles Onega en ‘Y ahora Sonsoles’

Elisabeth Reyes, entre lágrimas, revela

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 24 y 19,5 años de cárcel, respectivamente, por la trama de las mascarillas

En directo: Ábalos y Koldo

Rafael Rodríguez, psiquiatra: “Una persona muy extrovertida podría ser autista”

El especialista explica las dificultades que experimentan las personas extrovertidas con TEA

Rafael Rodríguez, psiquiatra: “Una persona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

Un ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

El Banco de España avisa sobre las restricciones en cuentas bancarias conjuntas tras el fallecimiento de un titular

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 27 de noviembre

Los españoles desconfían del Black Friday pero adelantan las compras: “Que la Navidad no te agarre desprevenido”

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions