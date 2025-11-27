La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

El Consejo General del notariado registró el pasado mes de septiembre un total de 58.845 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos difundidos por el organismo este jueves. La constitución de hipotecas para la compra de una casa también contabilizó una subida en el noveno mes del año, en este caso del 11,4%, mientras que el precio de la vivienda escaló un 6,3% en el mismo periodo.

Con el incremento en la cifra de compraventas de septiembre, esta estadística invierte la tendencia a la baja que había consolidado los dos meses anteriores, con descensos del 1% y el 1,3% en julio y agosto, respectivamente. En función del tipo de vivienda, la venta de inmuebles unifamiliares se disparó un 10,7% hasta las 15.110. Las operaciones sobre pisos, por otra parte, crecieron un 3,1% interanual.

Trece comunidades autónomas presentaron esta vez un incremento en las transacciones frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Los avances más pronunciados correspondieron a Castilla y León, con un alza del 21,4%, y a La Rioja, que creció un 21,2%. Otras regiones con incrementos destacados de dos dígitos fueron Murcia (18,5%), Extremadura (18,4%), Aragón (14,8%) y Andalucía (11%). Cataluña, por su parte, logró un modesto crecimiento del 1,4 % en la compraventa de viviendas.

Fachada de un edificio de viviendas.

En contraste, cuatro comunidades redujeron sus operaciones inmobiliarias. Cantabria encabezó los descensos, con una variación negativa del 5,6%, seguida por la Comunidad de Madrid con una caída del 5,4%. El informe recogió también descensos en Islas Canarias (-3,2%) y Navarra (-1%).

El precio se dispara en La Rioja y Cantabria

El precio medio de la vivienda a nivel nacional se situó en 1.940 euros por metro cuadrado. Los pisos alcanzaron un valor medio de 2.230 euros por metro cuadrado, tras experimentar una subida del 7,8% en comparación interanual. Por su parte, las viviendas unifamiliares registraron un precio de 1.466 euros por metro cuadrado, con un avance del 5,4%. En paralelo, la superficie media de la vivienda disminuyó un 0,8% respecto a septiembre al año anterior.

La mayor aceleración en precios se dio en La Rioja, donde el valor de la vivienda se disparó en un 32,4%. Le siguieron Cantabria (22,6%), Canarias (22%), Asturias (15,9%), la Comunidad Valenciana (13,8%), Aragón (13,6%), Castilla y León (13,4%) y la Comunidad de Madrid (10,1%). Dieciséis autonomías experimentaron incrementos, mientras que en Navarra los valores se mantuvieron sin variación.

La hipoteca media supera por primera vez los 180.000 euros

Los préstamos hipotecarios, por otra parte, muestran una expansión relevante en septiembre, tanto en número de operaciones como en capital concedido. El importe medio de las hipotecas para adquisición de vivienda superó por primera vez los 180.000 euros, situándose en 183.118 euros tras un incremento interanual del 15,2%.

Durante el mismo mes, el número de operaciones formalizadas se elevó a 29.614, lo que representa una subida del 11,4% respecto al año anterior. De todas las viviendas adquiridas en septiembre, el 50,3% se financió a través de un préstamo hipotecario. En estos casos, el importe de la hipoteca cubrió en promedio el 72,5% del valor total de la transacción.

Los mayores incrementos se observaron en Extremadura (39,1%), Aragón (23,4%) y Castilla-La Mancha (20,8%), seguidas por Murcia (19,3%), Castilla y León (18,2%) y Andalucía (15,4%). También destacaron subidas en Baleares (14,9%), Cantabria (14,5%), Comunidad Valenciana (13,5%), Cataluña (12,2%), Galicia (11%) y La Rioja (10,8%).