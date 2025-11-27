Invertir en trasteros, la apuesta ganadora del pequeño ahorrador: “Dan doble rentabilidad que la vivienda y son mucho más baratos”

El reclamo que hace de los trasteros una inversión atractiva es su rentabilidad, un 12% de media.

Los trasteros se han convertido en una buena alternativa de inversión en inmobiliario para los pequeños ahorradores que quieren sacar partido de su dinero pero no tienen el capital suficiente para comprar una vivienda y ponerla en alquiler. Los analistas reconocen que ahora se da la tormenta perfecta para que sea una inversión “muy lucrativa”: su demanda se ha disparado en las grandes ciudades, donde los pisos cada vez más pequeños, su precio inferior al de otros activos inmobiliarios, como viviendas, oficinas o locales comerciales, y la rentabilidad que dan es mucho mayor, ronda de media el 12%.

Por todo ello, “invertir en trasteros puede ser una alternativa muy atractiva hoy en día, pues supone una baja inversión inicial, un retorno relativamente estable y poco volátil y su mantenimiento es más sencillo que el de una vivienda o un local comercial”, apunta Fernando García-Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

La inversión que requiere adquirir un trastero es asumible si se compara con la que exige una vivienda. Oscar de Torres Neira, responsable de formación técnica de Gloval Building Value, calcula que el metro cuadrado de un local en una buena ubicación de una gran ciudad ronda los 1.000 euros, un coste muy alejado de los 2.555 euros el metro cuadrado que se pagó de media en octubre por una vivienda de segunda mano, según los últimos datos de idealista.

Los trasteros duplican a los pisos y a los garajes en rendimientos

El reclamo que hace de los trasteros una inversión atractiva es su rentabilidad, un 12% de media, cifran desde Tecnitasa. Este retorno duplica al que da la vivienda, que en el tercer trimestre de este año cayó hasta el 6,9%. También es muy superior a la de las oficinas, que en el mismo periodo se situó en el 11,5%, a la de los locales comerciales, que rondó el 9,9%, y a la de los garajes, con un 6,2%, según idealista.

Los rendimientos dependen de la ubicación del trastero, de su seguridad y accesibilidad -si tienen vigilancia y su acceso está controlado-, del tamaño, “uno óptimo rondaría entre los 3 y 6 metros cuadrados”, señala García Marcos, y de si tienen buenas condiciones de carga y descarga.

Junto a su rentabilidad, otra ventaja frente a activos, como oficinas o locales, es que “requieren menor gestión operativa y tienen costes estructurales más bajos”, y frente a la vivienda destacan porque “la entrada de capital es más baja y la demanda puede ser más constante para almacenamiento, no tan sujeta a ciclos residenciales”, explica García-Marcos.

Además, “no tienen el riesgo de que lo okupen como sí lo tiene la vivienda, lo que quita riesgo a la operación, y tampoco hay que pagar el IVI, ni la tasa de basura como ocurre con la vivienda”, subraya Oscar de Torres Neira.

En cuanto a la inversión en trasteros, existen varias modalidades. Más allá de la tradicional de comprar uno para alquilar, también hay “inversiones en trasteros de uso compartido o flexible, lo que permite adaptar el modelo según demanda; o la participación en promociones de trasteros, que permite delegar toda la gestión de los trasteros al promotor”, apunta el director técnico en Grupo Tecnitasa.

Perfil del inversor

Los trasteros son adecuados para un inversor que busca una alternativa inmobiliaria menos convencional, con un riesgo más bajo que otros inmuebles más costosos o que son más difíciles de gestionar, reconoce García-Marcos. Además, dado que la inversión inicial es menos elevada, “es ideal para quienes quieren diversificar su cartera inmobiliaria sin comprometerse con un piso grande o con locales comerciales”, apunta.

Un factor a tener en cuenta antes de comprar un trastero para alquilar es que conviene que el inversor sepa analizar bien el mercado local. “Debe valorar la demanda de trasteros en su zona -densidad, saturación, tasa de ocupación-, la seguridad y accesibilidad del local y las características físicas del trastero, como tamaño, ventilación, carga y descarga”, aconseja el director técnico en Grupo Tecnitasa.

Un mercado de un millón de metros cuadrados

El mercado de trasteros ya supera el millón de metros cuadrados en España, según un informe elaborado por la consultora Savills, y la mayor parte de la oferta está concentrada en Madrid y Barcelona, con el 50% de la actividad.

La pujanza del sector en España ha hecho que el número de trasteros haya crecido un 10% por encima de la media europea desde la pandemia y, según el estudio existe margen para una mayor penetración hasta alcanzar niveles de mercados más maduros como Reino Unido y Estados Unidos.