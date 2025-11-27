España

Invertir en trasteros, la apuesta ganadora del pequeño ahorrador: “Dan doble rentabilidad que la vivienda y son mucho más baratos”

Su rendimiento alcanza un 12% de media, superior al 6,9% de los pisos, al 11,5% que dan las oficinas, al 9,9% de los locales comerciales y al 6,2% de los garajes

Guardar
El reclamo que hace de
El reclamo que hace de los trasteros una inversión atractiva es su rentabilidad, un 12% de media.

Los trasteros se han convertido en una buena alternativa de inversión en inmobiliario para los pequeños ahorradores que quieren sacar partido de su dinero pero no tienen el capital suficiente para comprar una vivienda y ponerla en alquiler. Los analistas reconocen que ahora se da la tormenta perfecta para que sea una inversión “muy lucrativa”: su demanda se ha disparado en las grandes ciudades, donde los pisos cada vez más pequeños, su precio inferior al de otros activos inmobiliarios, como viviendas, oficinas o locales comerciales, y la rentabilidad que dan es mucho mayor, ronda de media el 12%.

Por todo ello, “invertir en trasteros puede ser una alternativa muy atractiva hoy en día, pues supone una baja inversión inicial, un retorno relativamente estable y poco volátil y su mantenimiento es más sencillo que el de una vivienda o un local comercial”, apunta Fernando García-Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

La inversión que requiere adquirir un trastero es asumible si se compara con la que exige una vivienda. Oscar de Torres Neira, responsable de formación técnica de Gloval Building Value, calcula que el metro cuadrado de un local en una buena ubicación de una gran ciudad ronda los 1.000 euros, un coste muy alejado de los 2.555 euros el metro cuadrado que se pagó de media en octubre por una vivienda de segunda mano, según los últimos datos de idealista.

Los trasteros duplican a los pisos y a los garajes en rendimientos

El reclamo que hace de los trasteros una inversión atractiva es su rentabilidad, un 12% de media, cifran desde Tecnitasa. Este retorno duplica al que da la vivienda, que en el tercer trimestre de este año cayó hasta el 6,9%. También es muy superior a la de las oficinas, que en el mismo periodo se situó en el 11,5%, a la de los locales comerciales, que rondó el 9,9%, y a la de los garajes, con un 6,2%, según idealista.

Los rendimientos dependen de la ubicación del trastero, de su seguridad y accesibilidad -si tienen vigilancia y su acceso está controlado-, del tamaño, “uno óptimo rondaría entre los 3 y 6 metros cuadrados”, señala García Marcos, y de si tienen buenas condiciones de carga y descarga.

Junto a su rentabilidad, otra ventaja frente a activos, como oficinas o locales, es que “requieren menor gestión operativa y tienen costes estructurales más bajos”, y frente a la vivienda destacan porque “la entrada de capital es más baja y la demanda puede ser más constante para almacenamiento, no tan sujeta a ciclos residenciales”, explica García-Marcos.

El inmobiliario español al alza: los extranjeros ya compran más del 15% de las viviendas que se venden en España.

Además, “no tienen el riesgo de que lo okupen como sí lo tiene la vivienda, lo que quita riesgo a la operación, y tampoco hay que pagar el IVI, ni la tasa de basura como ocurre con la vivienda”, subraya Oscar de Torres Neira.

En cuanto a la inversión en trasteros, existen varias modalidades. Más allá de la tradicional de comprar uno para alquilar, también hay “inversiones en trasteros de uso compartido o flexible, lo que permite adaptar el modelo según demanda; o la participación en promociones de trasteros, que permite delegar toda la gestión de los trasteros al promotor”, apunta el director técnico en Grupo Tecnitasa.

Perfil del inversor

Los trasteros son adecuados para un inversor que busca una alternativa inmobiliaria menos convencional, con un riesgo más bajo que otros inmuebles más costosos o que son más difíciles de gestionar, reconoce García-Marcos. Además, dado que la inversión inicial es menos elevada, “es ideal para quienes quieren diversificar su cartera inmobiliaria sin comprometerse con un piso grande o con locales comerciales”, apunta.

Un factor a tener en cuenta antes de comprar un trastero para alquilar es que conviene que el inversor sepa analizar bien el mercado local. “Debe valorar la demanda de trasteros en su zona -densidad, saturación, tasa de ocupación-, la seguridad y accesibilidad del local y las características físicas del trastero, como tamaño, ventilación, carga y descarga”, aconseja el director técnico en Grupo Tecnitasa.

Un mercado de un millón de metros cuadrados

El mercado de trasteros ya supera el millón de metros cuadrados en España, según un informe elaborado por la consultora Savills, y la mayor parte de la oferta está concentrada en Madrid y Barcelona, con el 50% de la actividad.

La pujanza del sector en España ha hecho que el número de trasteros haya crecido un 10% por encima de la media europea desde la pandemia y, según el estudio existe margen para una mayor penetración hasta alcanzar niveles de mercados más maduros como Reino Unido y Estados Unidos.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioTrasterosViviendaPrecios EspañaEspeculación InmobiliariaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián Llosa, el sobrino cantante de Mario Vargas Llosa: “El éxito de algún familiar no te asegura en nada el tuyo”

El artista peruano inicia en Madrid su primera gira internacional y comparte con ‘Infobae España’ sus expectativas, trayectoria y vínculos familiares

Sebastián Llosa, el sobrino cantante

Un gesto histórico o un suicidio reputacional: lo que se juega RTVE con su decisión sobre la participación en Eurovisión con Israel

El presidente de la Corporación, José Pablo López, comparece este jueves 27 de noviembre para comunicar la postura definitiva de la cadena pública sobre la participación de España en el certamen europeo

Un gesto histórico o un

Un Ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Ha participado en las ediciones de la Feria de la Tapa de Las Rozas de 2023, 2024 y 2025, cuando ya tenía la deuda. Los requisitos del concurso impiden a los negocios con deuda participar, pero nadie los comprobó en este caso. Tras la llamada de este diario, ha sido excluido

Un Ayuntamiento del PP expulsa

Los españoles desconfían del Black Friday pero adelantan las compras: “Que la Navidad no te agarre desprevenido”

Cada consumidor gastará de media 210 euros en el viernes negro y la mayor parte del presupuesto se destinará a la compra de ropa, tecnología y regalos diversos

Los españoles desconfían del Black

El uso de la inteligencia artificial irrumpe entre los abogados: “Quien no aprenda a trabajar con ella quedará rezagado”

El uso de la IA podía igualar la competencia entre las pequeñas y grandes firmas

El uso de la inteligencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP expulsa

Un Ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

Los nitazenos dejan 305 muertes en Europa, pero su amenaza es “baja” en España: la nueva droga 500 veces más potente que la heroína y más letal que el fentanilo

Ábalos y Koldo enfrentan una jornada clave en el Supremo en la que podrían acabar durmiendo en la cárcel

Exteriores “está siguiendo muy de cerca” la situación de alrededor de 400 ciudadanos españoles atrapados en Guinea Bissau tras el golpe de Estado

ECONOMÍA

Los españoles desconfían del Black

Los españoles desconfían del Black Friday pero adelantan las compras: “Que la Navidad no te agarre desprevenido”

Los funcionarios consiguen su subida salarial: hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar el paro y ser autónomo al mismo tiempo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions