Encuentran un avión desaparecido del radar desde 2012: “Fue omitido en muchos documentos”

Un Boeing 737-200, propiedad de Air India, ha sido hallado después de permanecer olvidado durante más de una década en un rincón remoto del aeropuerto de Calcuta. “Aunque la disposición de un avión antiguo no es inusual, esta sí lo es, pues es una aeronave que ni siquiera sabíamos que poseíamos hasta hace poco”, admitió Campbell Wilson, director ejecutivo de Air India, en una nota interna a los empleados, según Telegraph India.

La aeronave, matrícula VT-EHH, fue entregada originalmente a Indian Airlines en 1982. Tras pasar por diversos operadores, incluyendo Alliance Air y India Post, y la fusión de Indian Airlines con Air India en 2007, operó como avión de carga hasta su retiro en 2012. Desde entonces, permaneció completamente fuera del radar de la compañía. “Resulta que, muchos años antes de la privatización, esta aeronave había sido retirada del servicio para operar para India Post y fue omitida en muchos documentos”, explicó Wilson en su mensaje interno.

Durante estos trece años, el aeropuerto de Calcuta recaudó más de 110.000 euros en concepto de tarifas de estacionamiento. Finalmente, la aeronave fue vendida y trasladada por carretera hasta Bangalore, donde servirá como plataforma de entrenamiento para ingenieros de mantenimiento en las instalaciones de Bangalore International Airport Ltd.

El avión desapareció del radar de Air India. (Freepik)

Las claves de una desaparición administrativa

El caso del VT-EHH refleja la falta de control de activos de Air India en su etapa estatal. La aeronave ni siquiera figuraba entre los activos de la empresa cuando el Grupo Tata adquirió la aerolínea en 2022. “El avión desapareció gradualmente de los registros de la compañía hasta alcanzar un punto en el que ya ni siquiera se sabía que aún lo poseían”, reconoció Wilson.

La situación llevó a la apertura de una investigación interna para esclarecer cómo pudo producirse semejante olvido y si existen otras irregularidades en la gestión de activos de la compañía. Funcionarios del aeropuerto confirmaron que durante la etapa estatal, Air India ignoró reiteradamente cartas enviadas para solicitar la retirada de la aeronave.

De Calcuta a Bangalore: un viaje de 1.900 kilómetros

El 14 de noviembre, el VT-EHH inició un traslado por carretera de 1.900 kilómetros hasta Bangalore. “Con el tiempo, se perdió de la memoria y solo salió a la luz cuando nuestros amigos del aeropuerto de Calcuta nos informaron de su presencia en una zona de estacionamiento muy remota. Tras verificar que efectivamente era nuestra, la hemos retirado y al hacerlo, hemos eliminado otra telaraña antigua de nuestro armario”, relató Wilson.

El Boeing fue la única aeronave entre diez vendidas recientemente por Air India que fue trasladada con sus motores Pratt & Whitney aún instalados.

“Estaba en una zona de estacionamiento muy remota”, dice el director ejecutivo de la aerolínea. (Pexels)

Hacia una gestión más transparente

El hallazgo del VT-EHH se enmarca en un esfuerzo más amplio de Air India por deshacerse de aeronaves obsoletas y liberar espacio en aeropuertos, un proceso que ya ha incluido 39 aviones y motores de varias flotas, como los B747, A319, A321 y B737. “Un gran agradecimiento a todos en Ingeniería, Finanzas, Comercial y otros por llevar esto a término”, concluyó Wilson, confiando en que episodios similares no se repitan bajo la nueva gestión privada de la aerolínea.