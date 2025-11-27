España

Elisabeth Reyes, entre lágrimas, revela las dificultades que enfrentó para convertirse en madre: “Me extrajeron las trompas”

La Miss España en 2006 se ha sincerado en una entrevista con Sonsoles Onega en ‘Y ahora Sonsoles’

Guardar
Elisabeth Reyes, Miss España en
Elisabeth Reyes, Miss España en 2006, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Quien fuese coronada Miss España 2006, Elisabeth Reyes ha acudido como invitada a Y ahora Sonsoles, donde ha hablado de uno de los capítulos más duros de su vida. Aunque acostumbra a ser especialmente discreta en cuanto a su vida personal se refiere, la modelo se ha sincerado junto a Sonsoles Ónega y ha compartido su complicado proceso para convertirse en madre.

En su día, la que fuera pareja de Sergio Sánchez conquistó al país con su belleza y naturalidad y, ahora, ha vuelto a demostrar que detrás de la corona y las alfombras rojas también existe una mujer que ha tenido que pelear duramente por cumplir su sueño de ser madre. Durante la entrevista, Elisabeth Reyes ha contado cómo una noticia devastadora cambió para siempre su forma de ver la vida.

Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez
Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez Ortega en una imagen de archivo (Europa Press)

Para hablar de este punto en su historia de vida, la modelo ha traído al presente el momento en el que se dió el ‘sí, quiero’ con el jugador de fútbol del Sevilla F.C. en Málaga en el año 2014. “Nos casamos e intento ser madre de forma natural. Al ver que no lo conseguía, fuimos al ginecólogo y vio que las trompas las tenía obstruidas, por lo que tenía que ser intervenida y no podía ser madre naturalmente, sino con reproducción asistida", ha comenzado a decir, sin poder evitar emocionarse.

“Me operaron y me extrajeron las trompas. Me quedé en shock y un gran impacto porque no sabía a lo que me enfrentaba. Ser madre era uno de mis sueños”, ha detallado, asegurando que, pese a conocer ese duro golpe, no se rindió. Tras someterse a tratamientos de reproducción asistida, finalmente logró un esperado embarazo.

Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez
Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez el día de su boda (Europa Press)

“Me quedé embarazada después de varios intentos. Nos fuimos a vivir a Grecia porque mi exmarido jugaba allí y en una revisión vieron que algo no iba bien. Tuve que volver a España, a Málaga. Me hicieron una biopsia y se rompió la bolsa. Pasa en un 1% de los casos y me tocó a mí“, ha manifestado, sin poder evitar contener el llanto. ”Al volver a casa comencé a encontrarme mal, con fiebre y al volver al hospital me dijeron que se había roto la bolsa. Me quedé ingresada sin saber lo que iba a pasar. Estuve cinco días inmovilizada”.

La presentadora y el equipo fueron testigos del momento en que la emoción quebró la voz de la exMiss España. Sus palabras, cada una más dolorosa que la anterior, dejaron sin habla al plató. “Al llevarme a hacer una prueba en camilla se cayó todo en mis manos. Fue muy duro. Me desmayé y cuando me volví a despertar me contaron lo que había pasado. Fue muy duro enfrentar ese momento tras tanta lucha. Lo viví con el apoyo de mi pareja, mi familia y mis amigos. Pero estaba tan obsesionada con ser madre que volví a hacer el proceso para ser madre. Seguí luchando por conseguir mi sueño. Volví a quedarme embarazada”, ha expresado en el plató de Antena 3.

Elisabeth Reyes junto a su
Elisabeth Reyes junto a su marido, Sergio Sánchez, y s hija en común, Adriana (Europa Press)

Y es que, pese a la tragedia, Elisabeth sacó fuerzas de donde no las había para retomar su lucha. Y esa perseverancia tuvo su recompensa. La modelo terminó su testimonio con una sonrisa que iluminó el plató y que reflejaba la felicidad plena de quien, después de tanto sufrimiento, logró su sueño más anhelado. “Mi hija es lo más bonito que la vida me ha regalado. Me ha costado mucho esfuerzo, pero ha merecido la pena. Tengo una hija increíble. Tiene 8 años”, ha zanjado.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaModelosSonsoles OnegaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cómo cuidar la begonia, una planta resistente y versátil que se puede plantar tanto en interior como en exterior

Aunque es originaria de América Central y del Sur, Asia y África, se puede adaptar a diferentes entornos, lo que la hace una opción ideal en cualquier situación

Cómo cuidar la begonia, una

Una fuga inesperada y la primera expulsión disciplinaria de su historia: ‘La isla de las tentaciones’ vive una de sus noches más tensas

La organización del programa de Telecinco se vio obligada a tomar una difícil decisión tras las acciones de Mayeli

Una fuga inesperada y la

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

En sus vídeos se puede ver como provoca a personas por la calle y cuando responden, les rocía con un spray pimienta

La Fiscalía denuncia al youtuber

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compañía aérea española había suspendido unilateralemente sus operaciones al país sudamericano alegando riesgos de seguridad en medio de las tensiones entre Maduro y el Gobierno de EEUU

Iberia confía en retomar los

Valeria Castro reaparece tras su parón para recoger el Premio Ondas a Fenómeno Musical del año: “Se puede hacer música sin fingir fortaleza”

La cantante ha compartido el premio con Guitarricadelafuente y ha hablado del derecho a parar para centrarse en la salud mental

Valeria Castro reaparece tras su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía denuncia al youtuber

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

Un ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

ECONOMÍA

Este es el motivo por

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions