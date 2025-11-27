Elisabeth Reyes, entre lágrimas, revela las dificultades que enfrentó para convertirse en madre: “Me extrajeron las trompas”

Elisabeth Reyes, Miss España en 2006, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Quien fuese coronada Miss España 2006, Elisabeth Reyes ha acudido como invitada a Y ahora Sonsoles, donde ha hablado de uno de los capítulos más duros de su vida. Aunque acostumbra a ser especialmente discreta en cuanto a su vida personal se refiere, la modelo se ha sincerado junto a Sonsoles Ónega y ha compartido su complicado proceso para convertirse en madre.

En su día, la que fuera pareja de Sergio Sánchez conquistó al país con su belleza y naturalidad y, ahora, ha vuelto a demostrar que detrás de la corona y las alfombras rojas también existe una mujer que ha tenido que pelear duramente por cumplir su sueño de ser madre. Durante la entrevista, Elisabeth Reyes ha contado cómo una noticia devastadora cambió para siempre su forma de ver la vida.

Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez Ortega en una imagen de archivo (Europa Press)

Para hablar de este punto en su historia de vida, la modelo ha traído al presente el momento en el que se dió el ‘sí, quiero’ con el jugador de fútbol del Sevilla F.C. en Málaga en el año 2014. “Nos casamos e intento ser madre de forma natural. Al ver que no lo conseguía, fuimos al ginecólogo y vio que las trompas las tenía obstruidas, por lo que tenía que ser intervenida y no podía ser madre naturalmente, sino con reproducción asistida", ha comenzado a decir, sin poder evitar emocionarse.

“Me operaron y me extrajeron las trompas. Me quedé en shock y un gran impacto porque no sabía a lo que me enfrentaba. Ser madre era uno de mis sueños”, ha detallado, asegurando que, pese a conocer ese duro golpe, no se rindió. Tras someterse a tratamientos de reproducción asistida, finalmente logró un esperado embarazo.

Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez el día de su boda (Europa Press)

“Me quedé embarazada después de varios intentos. Nos fuimos a vivir a Grecia porque mi exmarido jugaba allí y en una revisión vieron que algo no iba bien. Tuve que volver a España, a Málaga. Me hicieron una biopsia y se rompió la bolsa. Pasa en un 1% de los casos y me tocó a mí“, ha manifestado, sin poder evitar contener el llanto. ”Al volver a casa comencé a encontrarme mal, con fiebre y al volver al hospital me dijeron que se había roto la bolsa. Me quedé ingresada sin saber lo que iba a pasar. Estuve cinco días inmovilizada”.

La presentadora y el equipo fueron testigos del momento en que la emoción quebró la voz de la exMiss España. Sus palabras, cada una más dolorosa que la anterior, dejaron sin habla al plató. “Al llevarme a hacer una prueba en camilla se cayó todo en mis manos. Fue muy duro. Me desmayé y cuando me volví a despertar me contaron lo que había pasado. Fue muy duro enfrentar ese momento tras tanta lucha. Lo viví con el apoyo de mi pareja, mi familia y mis amigos. Pero estaba tan obsesionada con ser madre que volví a hacer el proceso para ser madre. Seguí luchando por conseguir mi sueño. Volví a quedarme embarazada”, ha expresado en el plató de Antena 3.

Elisabeth Reyes junto a su marido, Sergio Sánchez, y s hija en común, Adriana (Europa Press)

Y es que, pese a la tragedia, Elisabeth sacó fuerzas de donde no las había para retomar su lucha. Y esa perseverancia tuvo su recompensa. La modelo terminó su testimonio con una sonrisa que iluminó el plató y que reflejaba la felicidad plena de quien, después de tanto sufrimiento, logró su sueño más anhelado. “Mi hija es lo más bonito que la vida me ha regalado. Me ha costado mucho esfuerzo, pero ha merecido la pena. Tengo una hija increíble. Tiene 8 años”, ha zanjado.