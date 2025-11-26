El conflicto familiar que enfrenta Anabel Pantoja: la tensa relación entre su madre, Merchi, y su pareja, David Rodríguez

Anabel Pantoja, Merchi y David Rodríguez llegan a la celebración de la primera comunión de Ana Rivera. (Europa Press)

La vida de Anabel Pantoja cambió para siempre el 23 de noviembre de 2024, cuando llegó al mundo su primera hija, Alma, fruto de su relación con el fisioterapeuta David Rodríguez. Ha pasado un año desde aquel inolvidable momento para la sobrina de Isabel Pantoja. Y, teniendo en cuenta que se trata de una fecha tan significativa, la influencer no pasó por alto este momento.

La prima de Kiko Rivera no dudó en realizar una pequeña fiesta temática en una conocida cafetería de Madrid por el primer cumpleaños de su primogénita. La cita reunió a familiares y amigos, quienes celebraron este gran momento junto a la creadora de contenido. “Gracias a todos los que hicisteis un huequito para venir a vernos. Gracias de corazón”, escribió la sevillana en post de Instagram, donde sacó a la luz algunos momentos de lo que fue este gran día.

Anabel Pantoja y Alma (INSTAGRAM).

Al margen de las alegrías y los buenos momentos vividos, este encuentro dejó patente una situación que Anabel Pantoja preferiría mantener en el seno de su intimidad. Y es que, según revela Lecturas en su edición de este miércoles, 26 de noviembre, las tensiones familiares siguen marcando el día a día de la concursante de Bailando con las estrellas.

Una tensión que surgió hace meses

La revista del corazón saca a la luz que la celebración estuvo marcada por la evidente distancia entre Merchi, madre de Anabel, y su pareja, David Rodríguez. Y es que la tensión no solo no se ha reducido con el paso del tiempo, sino que parece haberse acentuado. A pesar de coincidir en la capital y de estar presentes en la fiesta, ambos evitaron en todo momento dirigirse la palabra. No se les vio compartir mesa, conversación ni un gesto mínimo de acercamiento. Para muchos de los presentes, este silencio fue más significativo que cualquier intercambio tenso.

Anabel Pantoja y David Rodríguez junto a su hija, Alma, en una imagen de redes sociales (Instagram)

Desde que Anabel fichó por Bailando con las estrellas y trasladó su residencia a Madrid, su madre se ha convertido en un apoyo constante. Merchi viaja desde Sevilla siempre que su agenda se lo permite para ayudar a su hija en el cuidado de la niña y en las exigencias del ajetreado ritmo televisivo. Cuando está en la ciudad, lo habitual es que se quede en el piso de Anabel, donde ambas comparten rutinas y momentos de complicidad. Sin embargo, esta convivencia tiene una excepción muy clara: en cuanto David Fernández llega a Madrid por motivos personales o profesionales, Merchi hace las maletas y vuelve a Sevilla.

Esta situación familiar, que ya muchos en el entorno conocen, volvió a ponerse en evidencia durante el fin de semana del cumpleaños de la niña. Merchi quiso quedarse para compartir con su nieta una fecha tan especial, pero evitó dormir en casa de su hija. De hecho, Lecturas detalla que “la madre se ha quedado en Madrid este fin de semana porque el domingo celebraban el cumpleaños de su nieta, pero no ha dormido en casa de Anabel y el viernes, antes de que llegara su yerno, se trasladó a casa de una amiga de su hija”. Un movimiento discreto pero significativo, que confirma que el distanciamiento entre suegra y yerno sigue plenamente vigente.

Anabel Pantoja denuncia una "situación injusta",

Las fricciones entre ambos no son recientes. Tal y como recuerda la citada revista, el origen del conflicto se remonta a principios de año, cuando la pequeña tuvo que ser ingresada tras sufrir una crisis de salud mientras viajaba en coche con su padre. Un episodio que impactó profundamente a toda la familia y que dio lugar a “una investigación por un presunto delito de malos tratos a Anabel y David sobre las circunstancias que provocaron la crisis que la niña tuvo mientras estaba en el coche con su padre y por la que fue hospitalizada”. Aquel momento supuso un punto de inflexión que marcó la relación entre Merchi y David, sembrando una distancia que parece haberse hecho permanente.