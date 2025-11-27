Alba Flores revela el ritual que realizó a los 33 años, la edad en la que su padre falleció: “Pedí permiso para vivir más”

Alba Flores y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este miércoles, 26 de noviembre, Alba Flores ha acudido como invitada a La Revuelta, espacio de RTVE presentado por David Broncano en el que ha presentado su documental Flores para Antonio. Se trata de un proyecto audiovisual que ha llevado a cabo en homenaje a la figura de su progenitor, Antonio Flores, quien murió hace 30 años.

“Mi padre era increíble, muy transparente. Y eso ha marcado también el tono, porque es difícil hacer una película sobre alguien que no está porque no sabes qué es lo que quiere que cuentes de él”, ha señalado la actriz de 38 años tras entrar en el plató ubicado en el Teatro Príncipe Gran Vía. De acuerdo con el testimonio de la intérprete de Vis a vis, el documental sale a la luz ahora porque su idea es que este forme parte de la posteridad.

Alba Flores en 'La Revuelta' (RTVE)

“Había una hemeroteca, pudimos ver sus entrevistas y nos dimos cuenta de que él era natural, la palabra que mejor le define, no ocultaba nada”, ha continuado diciendo la invitada, revelando que esta fue la vía gracias a la que pudieron darle forma al proyecto. “Es bastante bonito porque yo también me he dado cuenta de que en mi familia no hay mucha diferencia en cómo somos en casa a cómo somos en público”.

La dos duras pérdidas de Alba Flores con 8 años

Durante la entrevista, la sobrina de las cantantes Lolita Flores y Rosario Flores ha sacado a luz el ritual que hizo cuando cumplió 33 años, la misma edad en la que su padre perdió la vida en 1995. "Claro, eres mayor que él.¿Eso te afecta de alguna manera?“, le ha preguntado el jienense. ”Totalmente, tuve que hacer un ritual", le ha contestado la protagonista de La casa de papel.

Tráiler 'Flores para Antonio'

Y es que Alba Flores apenas tenía 8 años cuando tuvo que enfrentarse a la dura pérdida de su padre y su abuela, Lola Flores. Por si fuera poco, ambos fallecimientos tuvieron lugar con apenas dos semanas de diferencia. Dos duros golpes que fueron difíciles de encajar para una niña y que, hasta ahora, no había verbalizado por completo. Tanto es así que, Flores para Antonio le ha permitido “cerrar un duelo que tenía abierto desde la infancia”.

La actriz ha dejado claro que el hecho de cumplir los 33 años supuso un punto de inflexión emocional para ella. De hecho, sintió la necesidad de realizar un pequeño ritual que le ayudase a atravesar ese momento simbólico. “Soy mayor de lo que fue mi padre. Tuve que hacer un ritual cuando cumplí 33 años. Hice una cosa sencilla”, ha detallado, poco antes de revelar cómo fue aquel momento. “Hice una tarta Sacher y le dije a mi familia que necesitaba que sopláramos todas las velas y compartirlas con ellos. Y que, de alguna manera, me acompañaran para darme permiso para vivir más que mi padre”.

Alba Flores en una imagen de 'Flores para Antonio'

La entrevista tomó otro tono cuando Alba Flores ha confesado que, por primera vez, ha cantado como Alba y no resguardada en un personaje de ficción. Una faceta que ha sacado a relucir en el documental. Y es que, pese a que las dotes musicales corren por sus venas gracias a su familia, lo cierto es que nunca había querido cantar en público. "Esto forma parte de ese proceso de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir. Al final de la peli, ahí en los créditos, hay una canción que he hecho yo para él“.

Para ella, cerrar este ciclo emocional le ha permitido conocer otras realidades. ”Ahora me siento libre para poderlo hacer. Antes no me sentía libre. Ahora sí. Es como que se me ha desbloqueado un bloqueo que tenía desde niña y ahora estoy como en la adolescencia musical. Me voy a poner a probar todo“, ha zanjado.