España

Un experto calcula cuánto cuesta mantener las luces de Navidad de Vigo

Vigo da comienzo a la Navidad con sus famosas luces LED, atrayendo a miles de visitantes de toda España y el extranjero

Guardar
El pasado 15 de noviembre,
El pasado 15 de noviembre, Vigo encendió sus famosas luces, las primeras de todo el país. (Europa Press)

Vigo se ilumina cada Navidad como ningún otro lugar de España. El pasado 15 de noviembre, la ciudad gallega encendió sus famosas luces, las primeras de todo el país, en un acto que marcó el inicio de una de las épocas más esperadas y alegres del año, con el alcalde Abel Caballero dando el pistoletazo de salida a este espectáculo. Las calles y plazas se llenan de miles de luces LED, decoraciones gigantes y animaciones lumínicas que atraen a miles de visitantes de toda España, y también del extranjero.

Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar cuánto cuesta mantener encendida esta celebración que se ha ganado fama mundial? Jaime, creador de contenido que pone cifras a lo que nos rodea desde el perfil de Suop Mobile, ha conseguido dar respuesta a esta cuestión.

“Son 11,5 millones de luces LED encendidas durante 58 días seguidos”, explica Jaime. Un despliegue lumínico que requiere una logística impresionante y un presupuesto considerable. Según el experto, “solo en alquilar la infraestructura, diseñar y montar las luces, el coste es de 40.862 euros por día”.

El elevado coste de mantener encendida la Navidad de Vigo

A esto se suman otros gastos relacionados con la producción de eventos y conciertos que acompañan a las luces: “Otros 4.098 euros diarios se van en producción técnica, conciertos y eventos”, aclara Jaime. Pero no solo es la organización, sino que encender físicamente las luces tiene un coste energético. “La factura de la luz, lo que cuesta literalmente encenderlas, suma 1.263 euros al día”, detalla.

Sumando todas estas partidas, mantener la Navidad de Vigo encendida durante una jornada tiene un coste aproximado de 46.223 euros. Calculando los 58 días que dura la iluminación, el total asciende a más de 2,68 millones de euros.

Sin embargo, a pesar de la elevada inversión, el Ayuntamiento de Vigo defiende que la Navidad no solo es una tradición cultural, sino también un motor económico. Según los cálculos municipales, el retorno económico generado por el turismo y el comercio durante la época navideña supera los 800 millones de euros, lo que convierte la inversión en una de las más rentables del calendario festivo español.

Jaime concluye con una reflexión que pone en perspectiva la magnitud del evento: “Y aun así, el Ayuntamiento estima que el retorno económico supera los 800 millones de euros”. Estas cifras dejan claro que, más allá del espectáculo visual, la Navidad viguesa funciona también como un potente revulsivo para la economía local, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios y servicios vinculados al turismo.

Vigo, un espectáculo navideño que combina tradición y economía

Lo que empezó como un proyecto local de iluminación se ha convertido en un fenómeno nacional. Cada año, miles de personas planifican sus viajes a Vigo para no perderse sus luces ni su espíritu navideño, y la ciudad ha sabido rentabilizar su fama mediante eventos culturales, conciertos y una infraestructura turística que soporta la avalancha de visitantes.

El cálculo de Jaime sirve también para dimensionar no solo el coste económico, sino también el esfuerzo logístico y técnico que supone mantener la ciudad iluminada durante casi dos meses. Entre luces, conciertos y eventos, Vigo demuestra que la Navidad puede ser un espectáculo que combina tradición, cultura y economía, iluminando no solo las calles, sino también las cifras de la ciudad.

Temas Relacionados

VigoÁrbol de NavidadAbel CaballeroNavidadEncendido de lucesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sinead Kavanagh, de la MMA, agrede a dos guardias civiles en un vuelo de Canarias a Dublín y los deja “de baja”

La luchadora está libre mientras la investigación sigue abierta

Sinead Kavanagh, de la MMA,

El Corte Inglés tendrá nueva presidenta: Cristina Álvarez reemplazará a su hermana, Marta Álvarez, en enero de 2026

El traspaso de responsabilidades se enmarca en un proceso descrito por la empresa como “ordenado, estable y de continuidad”

El Corte Inglés tendrá nueva

España, imparable: la OCDE confirma que volverá a liderar el crecimiento económico en la eurozona por tercer año consecutivo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mejora las previsiones del Producto Interior Bruto español y calcula que crecerá este año un 2,9% y un 2,2% en 2026

España, imparable: la OCDE confirma

Comida, regalos y lotería: la Navidad más cara de la historia tendrá un gasto medio de 1.300 euros por consumidor

La Asociación Española del Consumidor señala que el 36% de los encuestados hará sus compras a través de los comercios físicos, mientras que un 64% las realizará a través de internet

Comida, regalos y lotería: la

La herencia millonaria de Joaquín Torres y sus hermanos que deja fuera a uno de ellos en plena guerra familiar

Juan Torres falleció habiendo dejado a tres de los cuatro hermanos las riendas de su grupo empresarial, que llegó a tener un valor de 400 millones de euros

La herencia millonaria de Joaquín
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO sitúa al expresidente

La UCO sitúa al expresidente de la Diputación de Almería en el centro de una supuesta red familiar para blanquear dinero en efectivo

El dueño de El Ventorro entrega a la jueza de la DANA la factura de la comida entre Vilaplana y Mazón: 165 euros por dos menús concertados

La Justicia archiva la causa contra el dueño de un restaurante de Vigo que expulsó a clientes israelíes: no ve indicios de hostilidad hacia los judíos

Tiroteo y persecución policial en Parla: hay cuatro heridos, dos de ellos policías

La Audiencia Nacional solicita al PSOE los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 y sus justificantes

ECONOMÍA

El Corte Inglés tendrá nueva

El Corte Inglés tendrá nueva presidenta: Cristina Álvarez reemplazará a su hermana, Marta Álvarez, en enero de 2026

España, imparable: la OCDE confirma que volverá a liderar el crecimiento económico en la eurozona por tercer año consecutivo

Comida, regalos y lotería: la Navidad más cara de la historia tendrá un gasto medio de 1.300 euros por consumidor

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La OCDE alerta de un aumento del absentismo en España: el deterioro de la sanidad y cobrar el salario íntegro alargan la reincorporación al trabajo

DEPORTES

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se declara fan de Héctor Bellerín, el jugador del Betis: “Me encanta este hombre”

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”