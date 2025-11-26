España

Precio de la luz en España este jueves

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz
La tarifa de la luz cambia todos los días (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó el precio de la energía eléctrica en el país. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la mínima a lo largo de este jueves 27 de noviembre.

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa de la luz

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 85.61 euros por megavatio hora para este jueves, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que el precio máximo del servicio eléctrico será de 170.01 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más barato del servicio eléctrico en el país llegará a los 45.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 27 de noviembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.07 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 86.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.66 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 72.08 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 66.07 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 65.37 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 69.32 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.28 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 104.71 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 101.58 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 67.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 47.32 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 45.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 51.35 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 54.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.32 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.53 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 107.99 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 137.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 170.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 128.17 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.82 euros por megavatio hora.

