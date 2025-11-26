El dúo de electrónica Delaporte denuncia en sus redes sociales “un acto de violencia sexual inaceptable” hacia la cantante durante el concierto en Madrid

El dúo hispano-italiano Delaporte estrena su nuevo álbum 'Déjate caer'. (Helena Margarit Cortadellas)

El dúo ítalo-español Delaporte, compuesto por Sandra Delaporte y Sergio Salvi, ha denunciado en redes sociales una agresión sexual sufrida por la vocalista durante el concierto que concedieron en Madrid, el pasado viernes 21 de noviembre. En un mes en el que se suceden las agresiones sexuales a mujeres en público y a plena luz del día (Claudia Sheinbaum durante un paseo por la capital mexicana o las dos activistas de Femen durante una concentración contra las misas en honor al dictador Francisco Franco), el conjunto musical tilda lo sucedido en la sala La Riviera de “un acto de violencia sexual inaceptable”.

Delaporte ha relatado en el post de la red social lo sufrido por la artista la tarde noche del viernes: “Un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento”. Tras este momento, y según cuentan los integrantes en la publicación, “Sandra quedó en shock, pero siguió adelante hasta el final sin entender nada”. Con alrededor de 2.000 asistentes, la banda reconoce que “había tanta gente, que no sabe quién fue”, por lo que el agresor no ha sido identificado todavía. La denuncia en las redes sociales coincide con una fecha tan significativa como el 25-N, un día más en el que clamar públicamente contra las agresiones machistas que sufren más de 34.000 mujeres en el Estado español, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024.

Con este concierto, Delaporte se encuentra en el equinoccio de su despedida. El dúo de electrónica dice adiós a los escenarios, de momento, con una gira que cierra diez años componiendo juntos. Sandra Delaporte y Sergio Salvi recorren cinco ciudades españolas bajo el lema ‘Déjate querer Tour 2025′, un juego de palabras con su último álbum, Déjate caer. El público ya les ha escuchado en directo en Santiago de Compostela, Málaga y Madrid, ciudad en la que colgaron el cartel de sold out; y aún quedan dos paradas en el litoral Mediterráneo, Barcelona y València.

Una agresión sexual ante los ojos de 2.000 personas

Además de la habitual mezcla de música pop y electrónica, acompañada de luces cambiantes y un público mayoritariamente joven, el último concierto de Delaporte culminó con una agresión sexual hacia la vocalista. El ataque ocurrió durante el denominado pogo Este consiste en abrir un espacio en la pista, a pie de escenario, en el que la cantante baila con el público asistente, algo recurrente en los conciertos del dúo “porque nos encanta celebrar la música desde la cercanía, el amor y la comunidad”, explican.

En la publicación de Instagram, la pareja musical reitera que siguen queriendo bajarse de los escenarios a compartir las letras que componen con cualquiera que se acerque a escucharles. Sin embargo, han optado por “sentar unas bases de seguridad, porque por lo visto, hay personas que no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual”. Delaporte continúa alegando que los conciertos “son un espacio seguro y sagrado para todas las personas que vienen a disfrutar”, por lo que instan a avisar a seguridad “ante cualquier situación de violencia, incomodidad o duda”.

La publicación en Instagram recoge que la vocalista “quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron” durante su último concierto. No obstante, tras varios días y conversaciones entre Delaporte y Salvi, han decidido comunicarlo, tal y como explican en el comunicado. Desde el equipo, denuncian “la gravedad de estos hechos” y dejar clara la “tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual”.