Rayden y Sandra Delaporte presentan en Madrid "Nacimos tarde", el nuevo himno milenial

Había muchas ganas de escucharlos juntos en directo y este jueves el espacio Mauz Madriz de la capital fue el espacio elegido para ello: Rayden y Sandra Delaporte presentaron anoche en Madrid "Nacimos tarde", el nuevo himno milenial que han lanzado en colaboración con Royal Bliss, la marca de mixers prémium de The Coca-Cola Company. El tema, ya disponible en las principales plataformas, busca reflejar el sentir de una generación que, más allá de la incertidumbre del presente, se caracteriza por su clara voluntad de disfrutar de la vida. La fiesta contó con el periodista musical Arturo Paniagua como maestro de ceremonias, y con la presencia de numerosos rostros conocidos. Inés Hernand, Henar Álvarez, Alba Paul o Lorena Castell estuvieron entre los encargados de arropar a los artistas durante esta primera presentación del tema en directo. A ellos se sumaron otras personalidades de la música y las redes sociales como Ricky Merino o Luc Loren. "Nacimos tarde’ parte de una premisa muy bonita, con la que tanto Sandra como yo conectamos desde el principio, lo que ha permitido que la colaboración saliese de esta forma tan orgánica. Creo que el espíritu milenial ha quedado muy bien reflejado: no se trata de ser derrotista, sino de liderar una transición muy necesaria" ha señalado Rayden durante el evento. Algo en lo que coincidió con Sandra Delaporte: "Estamos asistiendo a un cambio de paradigma que comenzó con la generación anterior y que ahora nos toca a nosotros continuar y culminar. Nosotros, los milenial, tenemos que ser ese cambio que tan bien reivindica esta canción". David Martínez Álvarez, más conocido por su nombre artístico, Rayden, presenta este tema cuando se enfrenta como artista a su gira de despedida y, aunque sabe que su estilo y los tiempos han cambiado, nunca ha dejado sus raíces en el rap que se puede apreciar en esta nueva canción. Algo que ha combinado con Sandra Delaporte, integrante del dúo de música electrónica más cool de Madrid y sinónimo de pasarlo bien, para crear una catarsis perfecta. REINTERPRETANDO LA NUEVA CAMPAÑA DE ROYAL BLISS La canción es una reinterpretación de la campaña "Nacidos para vivir" de Royal Bliss, presente tanto en TV como en digital, redes sociales, exteriores y a través de diferentes experiencias. "Tanto la canción como la campaña son toda una declaración de intenciones que expone esa realidad milenial de sentir que se ha nacido tarde para alcanzar lo que las generaciones anteriores entienden por éxito y sofisticación. Una sensación que no les ha impedido encontrar su propio ritmo y su propia forma de vivir", señala Elena Baz, Senior Manager en The Coca- Cola Company. Por su parte, Tania de Torres, Music Lead Europe en The Coca-Cola Company, afirma: "La música tiene el enorme poder de transmitir mensajes y sensaciones de una forma única. Gracias a este "Nacimos tarde", con estrofas tan significativas como ‘después de lo que nos ha tocado vivir, toca vivir a tiempo pa’ reinar’, le damos aún más valor a ese espíritu milenial que queremos reivindicar en la campaña. Y lo hacemos, además, de la mano de dos voces inconfundibles con las que ha sido un privilegio colaborar". DIEZ VARIEDADES DE MIXERS PARA SALIR DE LA ZONA DE CONFORT Con lanzamientos y activaciones como estas, Royal Bliss se consolida como la alternativa a la norma, como ya lo ha hecho su gama de mixers prémium, dirigida a todos aquellos que quieren salir de su zona de confort. Royal Bliss supone una nueva forma de entender el mundo de los mixers: cuenta con diez variedades de sabores complejos con una amplia diversidad de matices y mucha versatilidad, lo que posibilita composiciones infinitas. Sus 100% aromas naturales y su burbuja fina, que permiten un trago ligero y potencia el sabor del combinado con el que se mezcla, facilita a los bartenders la elaboración de composiciones personales, mientras que su nueva y moderna imagen le otorga un carácter prémium.

Compartir nota: Guardar Nuevo