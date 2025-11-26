El Congreso afrontará una situación insólita si Ábalos ingresa en prisión: mantendría el acta, pero no podría votar

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, podría llevar al Congreso a una situación insólita si acaba en prisión. ¿Qué ocurrirá con su escaño? ¿Tendrá el PSOE que reformular sus mayorías? Las miradas estarán puestas en lo que ocurra este jueves en el Tribunal Supremo, donde Ábalos y su ex asesor, Koldo García, encararán la revisión de sus medidas cautelares entre las peticiones de 24 años de cárcel de Anticorrupción y 30 años de la acusación popular por la trama mascarillas.

Mientras tanto, los servicios jurídicos de la Mesa de la Cámara Baja estudian, con el reglamento en mano, el posible futuro de las votaciones, ya que esta es la primera vez que un diputado en activo podría entrar en prisión. La última modificación que entró en vigor el pasado mes de julio permite el voto telemático en “situaciones excepcionales de especial gravedad” que, según explica, impidan el desempeño de la función parlamentaria debidamente justificadas.

No obstante, fuentes parlamentarias confirman que Ábalos no entraría dentro de esta cláusula y quedaría suspendido de voto y dietas, como así ocurrió con otros parlamentarios en el pasado, entre ellos el líder independentista Oriol Junqueras. La cuestión clave tiene que ver con las mayorías, es decir, si las votaciones se contarían sobre 350 diputados o 349, algo que hasta ahora no se ha producido.

El Gobierno necesita del voto de Ábalos

Según afirman a Infobae fuentes parlamentarias, la mayoría quedará fijada en 350 asientos, lo que dejará todavía más frágil la mayoría del Gobierno. En un parlamento con mayorías tan ajustadas, cada voto cuenta y no es la primera vez que el PSOE necesita del voto de su ex secretario de Organización para sacar adelante importantes medidas legislativas.

Hay que recordar que hace apenas unas semanas, el Congreso logró rechazar la enmienda del PP a la Ley de Movilidad sostenible tras ganar por tan solo un voto la votación en el Congreso. Entre los 172 votos afirmativos figuraba el de Ábalos, actualmente sentado en el Grupo Mixto. También necesitará de su voto para sacar adelante la ley que Igualdad prepara para abolir la prostitución. A día de hoy, esta normativa cuenta con ciertos escollos que producen división de voto en Sumar y que, por tanto, requerirían su voto.

Ábalos apura sus últimos días preguntando al Gobierno...por presunta corrupción

Independientemente de lo que ocurra el jueves, Ábalos sí podrá usar su escaño en el Congreso para preguntar al Gobierno este miércoles por corruptelas, precisamente en el Ministerio que el dirigió y ahora lidera Óscar Puente. Así lo confirmó el propio exdiputado socialista, que pedirá al Ejecutivo que aclare la política de gestión y liquidación de dietas e indemnizaciones establecida por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Según el propio escrito, difundido en la red social X, la actual presidenta del puerto habría cobrado ventajas económicas utilizando el mismo régimen que se aplica al personal excluido de convenio, práctica que resulta incompatible con las condiciones legales para los altos cargos según la Ley 3/2015 y el Real Decreto 462/2002. El importe de dietas supuestamente irregulares se cifra en unos 15.000 euros asociados a varios viajes de trabajo, según la consulta registrada.

Hasta ahora, Ábalos no había interpelado al Ejecutivo en ninguna sesión de control, lo que ha despertado reacciones por parte de todos los grupos parlamentarios. Desde Sumar, los socios de Gobierno no han puesto pegas a la pregunta: “Más allá de la ironia de la cuestión, todo lo que tenga que ver sobre la corrupción, que sea investigado”, ha afirmado la portavoz de Sumar en el Congreso Verónica Martínez. Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha considerado que el Gobierno “ha entrado en una fase de nervios”, donde los implicados, “viendo lo que se les viene, empiezan a hablar”.

Para Vox, este último movimiento viene a demostrar “que todo el mundo sabe más de lo que dicen sobre los tejemanejes del Gobierno”. “Entre traidores, lo lógico es que se traicionen unos a otros. Lo lógico es que todos acaben sentados en el banquillo, desde Ábalos hasta el presidente del Gobierno”, ha afirmado la portavoz, Pepa Millán.