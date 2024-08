El ‘rey playboy’: cuando el monarca de España fue el gran productor de cine porno del país

Alfonso XIII en el Caminito del Rey (Foto de archivo/Europa Press)

El nombre de Alfonso XIII pasará a la historia, probablemente, como el del último rey antes de que se instaurara la Segunda República. Sin embargo, este desenlace no resume sino una pequeña parte de un reinado -sin contar la regencia de su madre- que duró casi treinta años, y que promovió eventos tan importantes como la dictadura de Primo de Rivera. Ya en el exilio, apoyó también el golpe de Estado de 1936.

Pero, además, Alfonso XIII también fue en su momento muy conocido por su concupiscencia, también frecuente en los Borbones anteriores y posteriores, que le valieron incluso el apodo de rey playboy debido a sus frecuentes aventuras extramatrimoniales y a su gusto por frecuentar locales de juego y prostitución. Además, otro de sus gustos más llamativos era su afición -pionera, hay que decirlo- al cine porno.

La afición ‘real’ al cine para adultos

En los albores del siglo XX, el cine era todavía un espectáculo poco instalado en España. Se hacían, solo, proyecciones temporales e itinerantes, por lo que no había salas ni, mucho menos, una gran cultura en este ámbito. Las películas pornográficas, por su parte, estaban ya entonces muy mal vistas, y cabe recordar que no fue hasta los años 80 que se legalizó su proyección.

Pero en esa sociedad marcada profundamente por la religión, Alfonso XIII, gran aficionado al cine en general, también decidió convertirse en quizá el primer gran promotor de la industria del cine para adultos de la historia de nuestro país. Esta curiosidad historia ha sido rescatada por el medio Cultura Inquieta, que a través de su canal de TikTok ha subido un vídeo en el que ha compartido este detalle.

“¿Sabíais que hubo un momento en el que el mayor promotor de porno de España era la misma persona que el rey de España?”, pregunta Blanca Guilera, encargada de esta red social en el medio, al inicio del vídeo. “Os hablamos de Alfonso XIII”. Este rey es el abuelo del rey emérito, Juan Carlos I, y por ende bisabuelo del actual monarca. “Durante los años 20 y 30 él producía y se encargaba de películas de carácter erótico a los hermanos Ricardo y Ramón Baños”. Con ellos llegó a hacer, según se conoce, más de 70 películas con la productora Royal Films.

No obstante, la historia no acaba ahí. “Porque no solo financiaba esas cintas y ponía la pasta”, continúa Blanca, “sino que también las supervisaba”. Una supervisión que consistía, por ejemplo, en seleccionar a las actrices, que “era como una especie de casting” en el que escogía entre las prostitutas del Raval, barrio de Barcelona. “A veces incluso guionizaba las películas se despertaba creativo”, añade ella.

Expuestas y recuperadas

Lo siguiente que hacía el monarca era invitar a sus amigos para que vinieran al Palacio Real. Allí, lo disponía todo para una “sesión nocturna en una de las salas” en las que, normalmente, se proyectaba cine comercial. De este monarca se dice que tenía una colección de cine porno enorme que, no obstante, acabó desapareciendo. “Pero se han conservado tres que se encontraron, y agarraos, en un convento de Valencia”, anuncia Blanca. “O sea, se encontró el porno del rey en un convento”.

En el vídeo también se ofrecen los nombres de estas películas de ‘porno real’. El primero es Consultorio de señoras, “de índole un poquito lésbico”, describe Blanca en el vídeo. La segunda es El Ministro, que va “sobre una mujer que le ofrece favores a un ministro o una persona con un cargo político”. La tercera se conoce como El Confesor, cuyo nombre proviene del hecho de que “tiene como protagonista a un cura”.

Estas cintas se encuentran ahora disponibles en la Filmoteca Valenciana, donde se puede solicitar el visionado para quien quiera verlas. Se trata de películas mudas y en blanco y negro, aunque el contenido sexual es bastante explícito, completamente escandaloso teniendo en cuenta la época. Sin embargo, debido a su carácter único -el monarca había encargado destruir su colección y se tratan de copias que los directores guardaron- no se pueden prestar, ni siquiera con copias en DVD.