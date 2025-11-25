Los libros que arrasan en ventas antes de Navidad: el 65% de los españoles lee de manera habitual

Las librerías están en buen momento de ventas antes de navidad EFE/ Leonardo Muñoz/Archivo

El inicio de la temporada navideña ha traído consigo una clara tendencia en las preferencias de los lectores, según reflejan los rankings de ventas de las principales librerías españolas. El 65% de los españoles leen en su tiempo libre y las decisiones que les llevan a comprar determinados libros han construido una lista de libros que colocan números muy esperanzadores para el mercado literario.

En las últimas semanas, los títulos más demandados abarcan desde la novela romántica hasta la histórica, pasando por el thriller y el cómic, con una competencia destacada entre el reciente ganador del Premio Planeta y autores consolidados del panorama literario. Así lo muestran los listados de ventas publicados por establecimientos como Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés, Amazon y Baobab Libros.

Los datos han revelado el gran número de aficionados a la lectura que tiene el país y sobre todo en estas fechas donde las tiendas baten récords. Elegir una lectura como regalo puede ser arriesgado pero estos son los libros por los que han apostados los ciudadanos las últimas semanas.

Los principales títulos

En este contexto, es importante analizar a Casa del Libro que ha situado en lo más alto de su lista de ficción a El último secreto, de Dan Brown, seguido de Vera, una historia de amor, de Juan del Val, que continúa acumulando semanas de éxito tras alzarse con el Premio Planeta. Esta franquicia se posiciona como uno de los principales motores en la venta de libros, donde sus datos pueden representar bastante a la sociedad actual.

Completan los primeros puestos Los tres mundos (Serie Julio César 3), de Santiago Posteguillo, y La chica del lago, de Mikel Santiago. Entre los diez títulos más vendidos de ficción también figuran obras como La península de las casas vacías, de David Uclés, y El susurro del fuego, de Javier Castillo, junto a propuestas de autores como Megan Maxwell, Ángela Banzas y José María Zavala. Por otro lado en casos reales y no ficción destaca por encima de todos Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I. Por lo que observamos que los galardones, los nombres y la ficción siguen liderando el pódium.

El resto de listas de ventas

Los rankings de ventas en otras grandes cadenas muestran ligeras variaciones, aunque mantienen una notable coincidencia en los títulos más populares. Los títulos más vendidos en principales franquicias como FNAC, son también El último secreto, de Dan Brown, y Vera, una historia de amor. La variación está en que aquí refleja los grandes números que hace siempre la novela romántica, introduciendo en la lista títulos como: Un amor de diciembre, de Lauren Asher, y Ande, ande, ande, la Mari Morena, de Megan Maxwell. Ambas autoras se mantienen semana tras semana como grandes favoritas del panorama actual de novela romántica.

Por su parte, El Corte Inglés ha situado en primer lugar al Premio Planeta y coincide con las memorias del Borbón en la categoría d eno ficción. Otro aspecto importante a la hora de analizar estos factores es la venta online, en esto Amazon se lleva la palma y coloca lo siguientes autores: Dan Brown, Juan Soto Ivars, Juan del Val, Santiago Posteguillo, Dav Pilkey y Megan Maxwell.

La variedad de géneros y autores presentes en los primeros puestos de ventas refleja la diversidad de intereses del público lector en España en las semanas previas a la Navidad, según recogen los listados de las principales librerías. Hay nombres que se mantiene ya durante semanas y libros nuevos que han hecho más números de lo esperado. Lo que si reflejan las ventas es un gran interés por la literatura, tanto en el formato tradicional como digital.