Las inversiones de los jóvenes en la actualidad: una influencer y un personaje televisivo se suman y abren su propia librería

Ariane Hoyos y Borja Santamaría comparten con sus seguidores como avanzan sus nuevos negocios (Captura de Video)

En la era digital, donde los libros llegan con máxima velocidad en tan solo unos clics, hay jóvenes que apuestan por la lectura tradicional. Según el último informe de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), hay 2.977 librerías. Un número que sorprendente va en un aumento y que empieza recuperarse después de casi 6 años desde la pandemia, que obligó a cerrar muchos establecimientos.

La cifras revelan que casi todo el panorama lector en España está siendo sostenido por los más jóvenes. Las personas que más leen en el país tienen entre 14 y 24 años, según un barómetro realizado por el Ministerio de Cultura. Esto se refleja también en las redes sociales que es el otro gran ámbito gobernado por los jóvenes. Aplicaciones como TikTok están repletas de vídeos diarios donde se han creado comunidades de clubes de lectura online o comercializado con literatura de una nueva forma.

El gallego Borja Santamaría, más conocido como Borjamina es uno de los integrantes de los Mozos de Arousa, tras su larga trayectoria en el programa Reacción en cadena de Telecinco, ya ha decidido que hará con el gran premio que le corresponde. El mismo gasto está afrontando Ariane Hoyos, la influencer española que cuenta con más de medio millón de seguidores y está compartiendo en sus redes todo el proceso para crear su librería desde cero.

La inversión del premio

Borjamina, junto a sus compañeros, ganó 464.665 euros tras más de 400 programas. La cifra es integra e individual para el futuro librero. Con casi medio millón de euros y un gran abanico de posibilidades, el joven gallego ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram respondiendo a todos los rumores a cerca de su inversión. “Desde que salimos de Reacción en Cadena no habéis parado de preguntarme en qué voy a invertir mi parte del premio, y aquí estoy: voy a ser librero”, relata con una gran sonrisa. Borja asegura que el proyecto lleva ya meses realizándose y que le hace mucha ilusión poder invertir en algo así.

Aumenta el uso de libros de texto frente a dispositivos electrónicos en el curso escolar. (Europa Press)

“Tenía claro que como el dinero que ganamos en la tele fue gracias a nuestros conocimientos y a la cultura general quería contribuir a seguir esparciéndola y este me parece un proyecto muy chulo”, explica el arousano. El proyecto tampoco va a estar solamente limitado a los libros si no que también tendrá sus zonas de ocio. De momento no ha adelantado mucho más, no se sabe la fecha de apertura y tampoco el nombre del negocio, pero el local está ubicado en el corazón de su ciudad natal: Vilagracia de Arousa.

La librería en Madrid de Ariane Hoyos

Ariane, en cambio ya ha contado en un par de vídeos que su librería está ubicada en el centro de Madrid y la abrirá de la mano de uno de sus mejores amigos, también influencer Beñat Azurmendi. Ambos crean contenido alrededor de la literatura y el año pasado crearon un club donde invitaban a los autores y conversaban con tranquilidad. “Siempre hemos fantaseado con abrir una librería juntos y un día dijimos, ¿por qué no ahora?“.

El auge de la lectura EFE/ Leonardo Muñoz/Archivo

Como ambos son del País Vasco, han decidido que su librería debía tener una palabra en Euskera y han decidido llamarla Lasai, que significa tranquilo. “Es justo lo que queremos transmitir, aquí habrá clubes, firmas y estaremos nosotros atendiendo”, explica Ariane en sus redes.

Aún no se sabe la fecha de apertura pero ambos creadores de contenido han asegurado que será pronto y que llegará para que puedas tener un libro por navidad. Ambos son proyectos ambiciosos en lo que sorprende la inversión de dinero pero que esperanza no solo la cultura si no también al apoyo al comercio local.