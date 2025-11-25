España

Juan Rescalvo, psicólogo: “Intentar aguantarlo todo te destruye. No es cuestión de ser fuerte, sino de escucharte”

El especialista advierte de los riesgos de forzar situaciones que desgastan y anima a identificar cuándo es momento de tomar distancia

Guardar
El psicólogo Juan Rescalvo explica
El psicólogo Juan Rescalvo explica que saber escucharse es más importante que la resistencia sin sentido. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @juanrescalvopsicologo)

Vivimos en una sociedad que ha convertido la resistencia en virtud suprema. Aguantamos en el trabajo aunque el cuerpo nos pida pausa; aunque el estrés sea muy pronunciado y necesitemos un descanso. Aguantamos amistades que dejaron de ser refugio para convertirse en carga porque consideramos que romper ese vínculo supone un fracaso. Aguantamos dinámicas familiares que nos hieren, porque “es lo que toca”. Y aguantamos en relaciones de pareja que ya no nos sostienen, convenciéndonos de que el amor es sacrificio continuo.

Hasta cierto punto, hay que luchar por aquello que nos importa en lugar de huir al mínimo problema que aparece, como ocurre en las relaciones de pareja. Sin embargo, cuando esto se convierte en una resistencia sin sentido y que solo produce dolor, quizá sea el momento de soltar o de buscar una alternativa.

Este mandato silencioso de ser fuerte, resistir e insistir se ha filtrado en nuestro imaginario colectivo. Se celebra la resiliencia como trofeo, pero pocas veces se habla de su reverso: el desgaste emocional, la pérdida de identidad, la desconexión con uno mismo. En un mundo donde parar se interpreta como cobardía, quienes sienten la necesidad de soltar algo suelen cargar, además, con la culpa.

Tomarse un descanso o abandonar
Tomarse un descanso o abandonar aquello que nos consume puede percibirse como un fracaso, lo que genera culpa. (Freepik)

El psicólogo Juan Rescalvo, a través de uno de sus vídeos en redes sociales (@juanrescalvopsicologo en TikTok), explica que “intentar aguantarlo todo te destruye”. Así, incide en que la cuestión no se encuentra en “ser fuerte, sino en escucharte” a ti mismo.

“No todo es luchar”

Rescalvo plantea una imagen metafórica para ejemplificar este problema: una persona intentando atravesar un muro. Ante esa escena, muchos repetirían discursos ya normalizados sobre la fortaleza: disciplina, persistencia, confiar en uno mismo. "¿Qué le dirías tú a una persona que está intentando atravesar un muro y que cada vez tiene más heridas? Que insista, que le falta resiliencia, disciplina, que si cree en sí mismo puede conseguirlo".

Sin embargo, el psicólogo cuestiona ese mito de la resistencia a toda costa. “No todo es luchar. Eres un ser humano. La inteligencia conocida más potente. ¿Crees que con ese cerebro lo mejor que puedes hacer es luchar contra un muro?”. Su metáfora señala una paradoja contemporánea: en una era que exalta la inteligencia humana, seguimos empujándonos a situaciones imposibles, convencidos de que rendirse equivale a fracasar. Para Rescalvo, reconocer un límite no es un acto de derrota, sino de lucidez.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Abandonar las situaciones que nos consumen

La psicología lleva años alertando de que el cuerpo reacciona mucho antes que la mente. Cuando algo nos consume, aparecen señales: cansancio crónico, irritabilidad, insomnio, somatizaciones. Y aun así, muchas personas continúan empeñadas en encajar en situaciones que las superan. Rescalvo lo resume con claridad: “Hay veces que tu cuerpo, tu mente, tu esencia te dicen que debes salir de ahí, de una situación que te consume constantemente. Simplemente ese no es tu camino”.

La clave, explica, no es abandonar a la mínima dificultad, sino saber interpretar cuándo estamos forzando más de la cuenta. La diferencia entre perseverancia y autoexigencia destructiva es sutil, pero determinante. “No digo que debas rendirte ante las dificultades, lo que digo es que no insistas cuando estás forzando una situación, cuando una parte muy profunda de ti te está diciendo: ‘Por ahí solo te vas a consumir, que en ese lugar no hay nada para ti’”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El desconocido motivo por el que llamamos cara y cruz a los dos lados de las monedas: “Todo viene de la Edad Media”

La frase que sale inconsciente cuando alguien lanza una moneda al aire remonta su origen en muchos siglos atrás

El desconocido motivo por el

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

Las sanciones más duras las han recibido seis plataformas extranjeras por operar sin licencia, con multas de cinco millones y el bloqueo de sus webs

El Gobierno multa a Betfair,

La reina Sofía reaparece tras su gran día junto a Esther Koplowitz en una significativa cita: su elegante look total red

La madre de Felipe VI ha reafirmado su compromiso con el Premio Internacional Príncipe Talal al Desarrollo Humano 2025, dotado de un millón de euros

La reina Sofía reaparece tras

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

Los usuarios deberán tener en cuenta estos nuevos límites a la hora de comprar un coche

Máximo Sant, experto en coches,

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

La operación ‘Sea Guardian’ ha hecho que coincidan los dos ejércitos

La Armada Española colabora con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Máximo Sant, experto en coches,

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Los diez coches más vendidos en España: del Peugeot 2008 al Dacia Sandero

Iberia mantendrá la suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre: Plus Ultra y Air Europa cesan sus viajes a Caracas

ECONOMÍA

El Gobierno multa a Betfair,

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 25 de noviembre

“Dame dinero para la compra”: la violencia económica golpea a 2,3 millones de mujeres en España y es un maltrato invisible difícil de probar

DEPORTES

Stamford Bridge, una eliminatoria de

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”