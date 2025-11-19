De Jacob Elordi a Cristóbal Montoro: así ha definido Lolita en ‘La Revuelta’ a un hombre que “tiene morbo” y a otro que le “quitó” sus 2.000.000 de euros en una “caza de brujas”

Lolita Flores asiste a 'La Revuelta' como invitada. / Captura de pantalla

De todas las facetas del deporte al mundo musical. Broncano pasa de recibir en La Revuelta a la tenista Paula Badosa y el culturista Josema Beast a Rosalía la semana pasada y, ahora, Lolita. La “gran artista”, como la ha introducido el presentador, ha acudido al programa para promocionar Poncia, la obra que protagoniza en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Durante el encuentro, Lolita ha reflexionado sobre la relación con sus dos hijos, el actor de Hollywood que más le gusta y el hombre al que culpa de haberle quitado todo su dinero.

Tras media hora de programa, y a medio camino entre las aceras de Gran Vía con Ponce y el plató de La Revuelta, Broncano introducía a Lolita como la primera invitada de la noche. A esta le seguirían Motaz Malhees y Saja Kilani, los actores palestinos que han asistido esa misma tarde al estreno de La voz de Hind en el Palacio de la Prensa de Madrid. La película llega a La Revuelta tras recibir la ovación más larga que se recuerda en un festival de cine.

Por su parte, Lolita ha asistido a La Revuelta para promocionar la obra de teatro en la que se encuentra inmersa: Poncia. La interpretación escénica en la que ahora participa es una reinterpretación de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. En un monólogo, Lolita versiona la obra estrenada por primera vez en el exilio, en Buenos Aires, en 1945, pese a que fue escrita en 1936. La cantaora ha sorteado diez entradas para que el público asista al Teatro Bellas Artes de Madrid, entre el 26 de noviembre y el 15 de febrero, de miércoles a domingo.

Lolita, cantante y actriz: “Masturbación, ¿por qué no?”

Al son de Romeo Santos y como si de una Propuesta indecente más se tratase, Broncano ha introducido el apartado de sus preguntas clásicas en el programa. Ante estas, Lolita ha respondido con desparpajo con un “masturbación, ¿por qué no?“, y una afirmación rotunda sobre su patrimonio económico en la actualidad. Pese a que ambos temas han evolucionado desde que estuvo en un episodio anterior, cuando aún se le conocía como La Resistencia, Lolita tiene claro que el mayor patrimonio, por encima del sexual y monetario, es la familia.

En lo que se refiere al sexo, Lolita ha sido parca en palabras, pero contundente: “Las señoras de mi edad estamos vivas aunque tengamos 67 años”. Con ello, la cantante y actriz ha querido incidir en la actividad sexual de las mujeres que rebasan la cincuentena, así como normalizar los calores producto de las hormonas. “Parece que es un pecado masturbarse, pero es salud”, ha afirmado Lolita sin reparos.

Mientras que en el terreno económico, la cantaora ha señalado directamente con el dedo quién está detrás de su situación financiera en la actualidad: “Mi patrimonio lo tenía y Cristóbal Montoro se lo llevó”. Quien fue ministro de Hacienda de Aznar y Rajoy, es ahora el blanco de las críticas de Lolita. La cantante ha explicado que vive de alquiler y subsiste de su trabajo, pero que Montoro no le “va a devolver los dos millones de euros”, que le “quitó”. El contexto de ese momento, según ha apuntado Lolita, era una “caza de brujas” contra artistas españoles.

El cuidado personal de Lolita: “No encuentro a nadie que me dé calores”

Durante el programa de este martes, emitido más tarde por el partido de fútbol entre España y Turquía, Lolita ha incidido en varios terrenos personales. Además de hablar sobre sus hijos, Elena y Guillermo Furiase, también ha querido desvelarle a Broncano qué actor de Hollywood le “gusta mucho”: Jacob Elordi. Tal y como ha mencionado en La Revuelta, la cantaora conoció la faceta artística del australiano en la miniserie de 2025 El camino estrecho. A raíz de esta, ha confesado en el programa que le encuentra especialmente atractivo, ya que “tiene morbo”.

Además de hablar sobre Elordi, al que no ha conocido hasta la fecha, la actriz y cantante ha detallado sus cuidados naturales. Estos consisten en cúrcuma, cacahuetes, arándanos, uvas moradas... que disminuyen sus sensaciones de calor. También ha admitido durante la emisión del prgrama que toma magnesio por las noches.