España

De Jacob Elordi a Cristóbal Montoro: así ha definido Lolita en ‘La Revuelta’ a un hombre que “tiene morbo” y a otro que le “quitó” sus 2.000.000 de euros en una “caza de brujas”

En el programa de Broncano, la cantaora ha reflexionado sobre la relación con sus dos hijos, el actor de Hollywood que más le gusta y el hombre al que culpa de haberle quitado todo su dinero y por el que vive en alquiler

Guardar
Lolita Flores asiste a 'La
Lolita Flores asiste a 'La Revuelta' como invitada. / Captura de pantalla

De todas las facetas del deporte al mundo musical. Broncano pasa de recibir en La Revuelta a la tenista Paula Badosa y el culturista Josema Beast a Rosalía la semana pasada y, ahora, Lolita. La “gran artista”, como la ha introducido el presentador, ha acudido al programa para promocionar Poncia, la obra que protagoniza en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Durante el encuentro, Lolita ha reflexionado sobre la relación con sus dos hijos, el actor de Hollywood que más le gusta y el hombre al que culpa de haberle quitado todo su dinero.

Tras media hora de programa, y a medio camino entre las aceras de Gran Vía con Ponce y el plató de La Revuelta, Broncano introducía a Lolita como la primera invitada de la noche. A esta le seguirían Motaz Malhees y Saja Kilani, los actores palestinos que han asistido esa misma tarde al estreno de La voz de Hind en el Palacio de la Prensa de Madrid. La película llega a La Revuelta tras recibir la ovación más larga que se recuerda en un festival de cine.

Los actores palestinos Motaz Malhees
Los actores palestinos Motaz Malhees y Saja Kilani, invitados a 'La Revuelta'. / Captura de pantalla

Por su parte, Lolita ha asistido a La Revuelta para promocionar la obra de teatro en la que se encuentra inmersa: Poncia. La interpretación escénica en la que ahora participa es una reinterpretación de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. En un monólogo, Lolita versiona la obra estrenada por primera vez en el exilio, en Buenos Aires, en 1945, pese a que fue escrita en 1936. La cantaora ha sorteado diez entradas para que el público asista al Teatro Bellas Artes de Madrid, entre el 26 de noviembre y el 15 de febrero, de miércoles a domingo.

Lolita, cantante y actriz: “Masturbación, ¿por qué no?”

Al son de Romeo Santos y como si de una Propuesta indecente más se tratase, Broncano ha introducido el apartado de sus preguntas clásicas en el programa. Ante estas, Lolita ha respondido con desparpajo con un “masturbación, ¿por qué no?“, y una afirmación rotunda sobre su patrimonio económico en la actualidad. Pese a que ambos temas han evolucionado desde que estuvo en un episodio anterior, cuando aún se le conocía como La Resistencia, Lolita tiene claro que el mayor patrimonio, por encima del sexual y monetario, es la familia.

En lo que se refiere al sexo, Lolita ha sido parca en palabras, pero contundente: “Las señoras de mi edad estamos vivas aunque tengamos 67 años”. Con ello, la cantante y actriz ha querido incidir en la actividad sexual de las mujeres que rebasan la cincuentena, así como normalizar los calores producto de las hormonas. “Parece que es un pecado masturbarse, pero es salud”, ha afirmado Lolita sin reparos.

Mientras que en el terreno económico, la cantaora ha señalado directamente con el dedo quién está detrás de su situación financiera en la actualidad: “Mi patrimonio lo tenía y Cristóbal Montoro se lo llevó”. Quien fue ministro de Hacienda de Aznar y Rajoy, es ahora el blanco de las críticas de Lolita. La cantante ha explicado que vive de alquiler y subsiste de su trabajo, pero que Montoro no le “va a devolver los dos millones de euros”, que le “quitó”. El contexto de ese momento, según ha apuntado Lolita, era una “caza de brujas” contra artistas españoles.

El cuidado personal de Lolita: “No encuentro a nadie que me dé calores”

Durante el programa de este martes, emitido más tarde por el partido de fútbol entre España y Turquía, Lolita ha incidido en varios terrenos personales. Además de hablar sobre sus hijos, Elena y Guillermo Furiase, también ha querido desvelarle a Broncano qué actor de Hollywood le “gusta mucho”: Jacob Elordi. Tal y como ha mencionado en La Revuelta, la cantaora conoció la faceta artística del australiano en la miniserie de 2025 El camino estrecho. A raíz de esta, ha confesado en el programa que le encuentra especialmente atractivo, ya que “tiene morbo”.

El Ayuntamiento de Madrid ha creado un mapa ilustrado del Madrid de Lola Flores. Un recorrido que muestra algunos de los lugares más emblemáticos para la artista durante su vida en la capital. En donde se ha destacado el Teatro Calderón entre las ilustraciones de Irene Blasco. (Fuente: Europa Press / Suevia Films)

Además de hablar sobre Elordi, al que no ha conocido hasta la fecha, la actriz y cantante ha detallado sus cuidados naturales. Estos consisten en cúrcuma, cacahuetes, arándanos, uvas moradas... que disminuyen sus sensaciones de calor. También ha admitido durante la emisión del prgrama que toma magnesio por las noches.

Temas Relacionados

Cristóbal MontoroCaso MontoroLa RevueltaDavid BroncanoLolitaEspaña-televisiónEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un soltero que está en el mismo “club exclusivo” que George Clooney intenta conquistar a su cita en ‘First Dates’, pero a ella le “da pereza”

Raquel, profesora y viajera incansable, compartió mesa en First Dates con José Leonardo, un médico venezolano con pasado singular, pero pese a las risas y complicidades no hubo chispa entre ambos

Un soltero que está en

Amazon rebaja a la mitad esta colección de maletas Samsonite a las puertas del Black Friday: precios desde 115 euros

Una serie de maletas de una de las firmas de referencia en el mercado está disponible en la plataforma electrónica con descuentos del 50%

Amazon rebaja a la mitad

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 18 de noviembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once:

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto: ganadores y

Comprobar Eurojackpot: Resultados del 18 de noviembre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Eurojackpot: Resultados del 18
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los despidos masivos de Amazon

Los despidos masivos de Amazon llegan a España: cerca de 1.200 empleados estarían en la lista

Colgar un cartel o pancarta en las “zonas no habitables” de esta ciudad supondrá una multa de entre 751 y 1.500 euros

La UCO asegura que Koldo trató de influir en Lambán y otros altos cargos del PSOE en Aragón para obtener permisos: “Mil gracias Javier, estoy a tu disposición”

Fuencarral 94, el ‘piso franco’ que la trama alquiló en el centro de Madrid para que Santos Cerdán negociara amaños de contratos con Acciona

Pedro Sánchez reacciona al último informe de la UCO sobre Santos Cerdán: “Es tiempo de Justicia”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Acciona aparta de sus funciones a los dos empleados investigados y niega el pago de comisiones irregulares en el ‘caso Koldo’

El Gobierno licitará la gestión de las 40.000 viviendas que pertenecían a Sareb con un contrato de 55,3 millones de euros

Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025: fechas de pago de cada entidad bancaria

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”