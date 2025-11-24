España

La tregua del frío tiene los días contados: la Aemet alerta de un cambio de tiempo y de nuevas nevadas en estas regiones

La última semana de noviembre arranca pasada por agua y con fuertes rachas de viento que han hecho activar las alertas

Guardar
Un hombre se protege de
Un hombre se protege de una intensa granizada en Bilbao, a 21 de noviembre de 2025. (EFE/ Miguel Toña)

La última semana de noviembre empieza bajo un manto de agua en casi todo el país. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha adelantado que las lluvias serán abundantes en el tercio norte peninsular y que estarán acompañadas de vientos muy fuertes, tanto en el norte y este de la península como en Baleares. No obstante, a partir del martes, las precipitaciones empezarán a remitir y los termómetros a bajar.

Por lo pronto, este lunes de jornada lluviosa dará margen del área mediterránea, mientras que en Galicia y las comunidades cantábricas las precipitaciones serán persistentes y abundantes, al igual que en el entorno del Sistema Central, en el sur de Castilla y León y norte de Extremadura. La Aemet también prevé fuertes rachas de viento en el este de la península y en Baleares. De hecho, el organismo ha activado la alerta amarilla -que implica “riesgo bajo”- por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Almería, Jaén, Granada, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Burgos, Soria, Albacete, Murcia, La Rioja, Alicante y Valencia.

También se han activado los avisos por oleaje con olas de hasta tres metros en Valencia, Granada, Almería, Asturias, Mallorca, Ibiza y Formentera, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Valencia y Melilla. También están en situación de riesgo por lluvias que dejarán acumulados de al menos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, Cantabria, Pontevedra y Navarra.

La cota de nieve bajará a 700 metros

El martes seguirá lloviendo. Lo hará en Cantabria, País Vasco y el norte de Navarra, también en la Andalucía oriental y de forma más débil en otras áreas montañosas de la península. También se esperan chubascos en Baleares y tiempo más estable en el resto. “Este día se inicia una bajada de las temperaturas y con esta bajada también descenderá la cota de nieve”, seña´la del Campo. Así nevará en la mitad norte a partir de unos 1.200 metros, pero la cota de nieve bajará en el entorno de los Pirineos hasta los 700 metros. “Allí, en el Pirineo navarro y también en el aragonés, las acumulaciones de nieve serán importantes y podrían afectar a carreteras de la zona”, alerta el portavoz del organismo público.

Nieve y heladas acompañarán a la caída de las temperaturas

El miércoles continuará el descenso térmico que se iniciaba el día anterior. A su vez, la entrada de altas presiones hará que disminuya la extensión e intensidad de las lluvias, que quedarán acotadas al Cantábrico, el Alto Ebro, y Pirineos, donde nevará en cotas bajas.

Al quedar los cielos despejados, se acentuarán las heladas en el área pirenaica. También habrá heladas en el norte y este de la península, en el interior de estas zonas y hará más frío. Ciudades del norte, como León o Teruel, rondarán los 2 grados bajo cero al amanecer. Por el día, habrá un ambiente frío en estas mismas zonas norte y este de la península, sobre todo en zonas de interior, donde el termómetro no alcanzará los 12 grados. El ambiente será más suave en el mediterráneo andaluz. Así, Málaga y Almería rondarán los 20 grados en las horas centrales del día.

El jueves y el viernes serán dos días con tiempo estable y frío de madrugada. “Amaneceremos con heladas en buena parte del interior, que en la meseta norte y páramos del centro podrían llegar a estar entre 2 y 4 grados bajo cero”, señala del Campo. Las heladas serán más intensas el jueves, pues el viernes comenzarán a subir las temperaturas. En las horas centrales del día, todavía el jueves quedarán las temperaturas por debajo de los 10 grados en la mitad norte y también en zonas del centro. Pero el viernes esa barrera térmica se superará ya de forma general y se alcanzarán 18 grados en el sur de Andalucía. Estos dos días, jueves y viernes, apenas lloverá en la península, salvo en Galicia por la llegada de un nuevo frente.

De cara al fin de semana, según del Campo, lo más probable es “que sigan subiendo las temperaturas, reduciéndose la intensidad y extensión de las heladas y con lluvias más probables en el tercio norte peninsular y Baleares”.

Calima en Canarias

En Canarias, la semana comienza marcada por la calima -altas concentraciones de polvo en suspensión que reducen la visibilidad y empeoran la calidad del aire-. El martes comenzará a remitir esta calima y ya “tendremos un tiempo típico de vientos alisios” durante el resto de la semana. Es decir, nubes en el norte de las islas más montañosas con algunas lloviznas por allí.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaFríoMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dos tiktokers españoles van al Mont Saint Michel a reproducir una de las imágenes más icónicas, pero se llevan una sorpresa: “Todo eso que veis ahí es mierda”

Uno de los lugares más visitados de Europa, ha sorprendido a dos creadores españoles que compartieron en redes sociales su cara menos idílica

Dos tiktokers españoles van al

Avance semanal de ‘La Promesa’: una boda forzada, decisiones límite y tensiones que estallan en palacio

Del 24 al 28 de noviembre, los capítulos 722 al 726 llegan cargados de giros: un compromiso inesperado, una venganza largamente contenida y decisiones que cambiarán destinos

Avance semanal de ‘La Promesa’:

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

El exdelantero brasileño recordó que, por decir que iba a marcar tres goles, un rival se tomó la justicia por su cuenta

Ronaldo Nazario cuenta una de

Una mujer es acusada de envenenar a sus hijas y planear la muerte de su marido: “Tiene una capacidad de persuasión tan poderosa que puede engañar a quienes la rodean con aplomo”

Una mujer francesa de 53 años será juzgada por el envenenamiento mortal de su hija Enéa, las supuestas intoxicaciones de su hija menor y un presunto intento de asesinato contra su exmarido

Una mujer es acusada de

Sopa egipcia de lentejas rojas: una receta vegana, saludable y reconfortante

Un plato suave y especiado que es un clásico de la comida egipcia y conquista paladares en todo el mundo

Sopa egipcia de lentejas rojas:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general renuncia tras

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

Juan José Ebenezer, sobre la moda de las llantas grandes: “Hace que el coche tenga menos potencia”

Juicio a la “Sagrada Familia” de Cataluña: Jordi Pujol y sus siete hijos afrontan un proceso que pone en jaque su legado y busca destapar décadas de corrupción

El enfrentamiento entre Marlaska y las asociaciones de la Guardia Civil: exigencias de dimisión por la “desidia y el abandono”, mientras el ministro denuncia un “sesgo político”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 24 de noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 24 de noviembre

Esto es lo que debes hacer las 24 horas después de que te despidan, según un abogado: “Muchas personas cometen errores que les pueden costar miles de euros”

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”