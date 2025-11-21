España

La Aemet alerta de que la nieve continuará cayendo en amplias zonas del país: ocho comunidades autónomas en alerta por nevadas

Las lluvias en algunas regiones pueden provocar un deshielo y crecidas en los ríos

Guardar
Montañistas durante la nevada en
Montañistas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

España ha entrado ya en el tiempo invernal. Los termómetros han caído por debajo de los 0 grados y la nieve ha teñido el paisaje de montañas y pueblos de blanco. Este viernes, como ya ha ocurrido en los días previos, se prevé un día de temperaturas bajas y “nevadas copiosas”, especialmente en el norte peninsular.

“La nieve aparecerá en cotas bajas a partir de unos 500 metros en la mitad este peninsular y de 800 metros en el oeste, con nieve también en zonas altas de Mallorca”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también ha alertado de que pueden afectar a vías de comunicación importantes del tercio norte. “Es importante consultar el estado de las carreteras si se va a viajar”.

Estas nevadas principalmente se producirán en las comunidades cantábricas, en Navarra, La Rioja, el norte y el este de Castilla y León y el Pirineo aragonés, dejando acumulaciones significativas en algunos de estos puntos. Ante esta situación, ocho comunidades autónomas se encuentran en alerta por este fenómeno, cuatro de ellas con riesgo importante (naranja): Cantabria; Castilla y León, concretamente en Burgos; Navarra, y País Vasco, en Álava y Guipúzcoa. A estas se suman en aviso amarillo Huesca, Teruel y Zaragoza; Asturias; León, Palencia y Soria; Lleida; Bizkaia, y La Rioja.

Vehículos durante la nevada en
Vehículos durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Lluvias, deshielo y posibles crecidas de los ríos

Además de nieve, también se esperan precipitaciones “persistentes y localmente fuertes” en el norte de Baleares, donde pueden ir acompañadas de tormenta y granizo menudo. Así, el archipiélago presenta este viernes alertas por lluvia y tormentas en Mallorca, así como por viento y fenómenos costeros en esta isla y en Ibiza, Formentera y Menorca.

También lloverá en Galicia, en las comunidades cantábricas, en Navarra y en La Rioja, “sin descartarlo en los Pirineos y en Castilla y León”. De hecho, tal y como ha explicado Rubén del Campo, “es probable que la nieve caída en días previos en el entorno de la cordillera Cantábrica y zonas aledañas experimente un deshielo por la lluvia que le va a caer encima y esto puede provocar crecidas de ríos”. Además, habrá precipitaciones persistentes en el nordeste de La Palma, que se encuentra en alerta amarilla por acumulaciones significativas.

Mapa de los avisos meteorológicos
Mapa de los avisos meteorológicos a 21 de noviembre de 2025. (Aemet)

El viento también será protagonista de esta jornada, con rachas muy fuertes de componente norte en Baleares, bajo Ebro, sistemas montañosos de la mitad norte y zonas expuestas del litoral mediterráneo. Así, además de en el archipiélago balear, también hay avisos activos por este motivo en Teruel, Girona, Tarragona y Castellón. Por fenómenos costeros se contemplan en Barcelona, Girona y Tarragona; Murcia, y Alicante, Castellón y Valencia.

Temperaturas invernales este viernes

"Las temperaturas van a ser más bajas y el ambiente frío en amplias zonas de la mitad norte, donde se alcanzarán por la tarde los 8 a 10 grados", ha explicado el portavoz de la Aemet. Esta situación se mantendrá durante la madrugada y las primeras horas del sábado, que serán “muy frías, con heladas en amplias zonas del interior”, pues “se rondarán los -2 a -4 grados”.

Una masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días. (Aemet)

Sin embargo, a partir del mediodía de mañana ascenderán algo los termómetros por la llegada de una masa de aire más templada: “Esto se notará en forma de una subida de las temperaturas diurnas en la mitad norte, que en zonas del Cantábrico puede ser de hasta 6 u 8 grados con respecto al día anterior”.

Con respecto a este viernes, en las capitales de provincia de Ávila, Burgos, Segovia y Soria no se espera que los termómetros marquen por encima de los 5 grados. En Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Logroño, Madrid, Palencia, Salamanca, Teruel y Valladolid se prevé que las máximas se sitúen entre los 6 y 8 grados.

Temas Relacionados

AemetTiempo en EspañaMeteorologíaClimaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

La mujer incluyó un certificado expedido por miembros de la comunidad judía en Alburquerque, Nuevo México, pero la ley indica que debe ser expedida por las comunidades españolas o del lugar de nacimiento

Rechazan la nacionalidad española como

El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 junto a Villaplana

Alfredo Romero ha acudido para declarar como testigo clave

El dueño de El Ventorro

Una nutricionista analiza si las tostadas con aceite y tomate son un desayuno saludable

Es un desayuno clásico de la gastronomía española, pero cabe analizar si es realmente nutritivo y un buen sustituto de las galletas o los cereales

Una nutricionista analiza si las

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Las acusaciones piden la misma condena que recibió Santos Cerdán

El Supremo cita a Ábalos

Así es el Rafale: el caza que Francia ha vendido a Ucrania y puede llevar armamento nuclear

La visita de Zelenski terminó con un acuerdo para adquirir 100 unidades

Así es el Rafale: el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la nacionalidad española como

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 junto a Villaplana

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf