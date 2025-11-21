La Aemet alerta de que la nieve continuará cayendo en amplias zonas del país: ocho comunidades autónomas en alerta por nevadas

Montañistas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

España ha entrado ya en el tiempo invernal. Los termómetros han caído por debajo de los 0 grados y la nieve ha teñido el paisaje de montañas y pueblos de blanco. Este viernes, como ya ha ocurrido en los días previos, se prevé un día de temperaturas bajas y “nevadas copiosas”, especialmente en el norte peninsular.

“La nieve aparecerá en cotas bajas a partir de unos 500 metros en la mitad este peninsular y de 800 metros en el oeste, con nieve también en zonas altas de Mallorca”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también ha alertado de que pueden afectar a vías de comunicación importantes del tercio norte. “Es importante consultar el estado de las carreteras si se va a viajar”.

Estas nevadas principalmente se producirán en las comunidades cantábricas, en Navarra, La Rioja, el norte y el este de Castilla y León y el Pirineo aragonés, dejando acumulaciones significativas en algunos de estos puntos. Ante esta situación, ocho comunidades autónomas se encuentran en alerta por este fenómeno, cuatro de ellas con riesgo importante (naranja): Cantabria; Castilla y León, concretamente en Burgos; Navarra, y País Vasco, en Álava y Guipúzcoa. A estas se suman en aviso amarillo Huesca, Teruel y Zaragoza; Asturias; León, Palencia y Soria; Lleida; Bizkaia, y La Rioja.

Vehículos durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Lluvias, deshielo y posibles crecidas de los ríos

Además de nieve, también se esperan precipitaciones “persistentes y localmente fuertes” en el norte de Baleares, donde pueden ir acompañadas de tormenta y granizo menudo. Así, el archipiélago presenta este viernes alertas por lluvia y tormentas en Mallorca, así como por viento y fenómenos costeros en esta isla y en Ibiza, Formentera y Menorca.

También lloverá en Galicia, en las comunidades cantábricas, en Navarra y en La Rioja, “sin descartarlo en los Pirineos y en Castilla y León”. De hecho, tal y como ha explicado Rubén del Campo, “es probable que la nieve caída en días previos en el entorno de la cordillera Cantábrica y zonas aledañas experimente un deshielo por la lluvia que le va a caer encima y esto puede provocar crecidas de ríos”. Además, habrá precipitaciones persistentes en el nordeste de La Palma, que se encuentra en alerta amarilla por acumulaciones significativas.

Mapa de los avisos meteorológicos a 21 de noviembre de 2025. (Aemet)

El viento también será protagonista de esta jornada, con rachas muy fuertes de componente norte en Baleares, bajo Ebro, sistemas montañosos de la mitad norte y zonas expuestas del litoral mediterráneo. Así, además de en el archipiélago balear, también hay avisos activos por este motivo en Teruel, Girona, Tarragona y Castellón. Por fenómenos costeros se contemplan en Barcelona, Girona y Tarragona; Murcia, y Alicante, Castellón y Valencia.

Temperaturas invernales este viernes

"Las temperaturas van a ser más bajas y el ambiente frío en amplias zonas de la mitad norte, donde se alcanzarán por la tarde los 8 a 10 grados", ha explicado el portavoz de la Aemet. Esta situación se mantendrá durante la madrugada y las primeras horas del sábado, que serán “muy frías, con heladas en amplias zonas del interior”, pues “se rondarán los -2 a -4 grados”.

Una masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días. (Aemet)

Sin embargo, a partir del mediodía de mañana ascenderán algo los termómetros por la llegada de una masa de aire más templada: “Esto se notará en forma de una subida de las temperaturas diurnas en la mitad norte, que en zonas del Cantábrico puede ser de hasta 6 u 8 grados con respecto al día anterior”.

Con respecto a este viernes, en las capitales de provincia de Ávila, Burgos, Segovia y Soria no se espera que los termómetros marquen por encima de los 5 grados. En Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Logroño, Madrid, Palencia, Salamanca, Teruel y Valladolid se prevé que las máximas se sitúen entre los 6 y 8 grados.