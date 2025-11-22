España

España bajo cero: la Aemet activa la alerta naranja por heladas, nieve y viento

La llegada de una masa de aire ártico ha desplomado los termómetros de la península

La Aemet activa la alerta
La Aemet activa la alerta naranja por heladas, nieve y viento. (Europa Press)

No estamos en invierno, aunque lo parezca. España está viviendo un intenso episodio de frío polar. Una masa de aire ártico ha traído temperaturas muy bajas, nieve en el norte y fuertes vientos en varias provincias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por heladas, nieve, oleaje y viento en distintas zonas del país. El desplome de las temperaturas empezó a sentirse con fuerza desde el pasado miércoles, cuando la masa de aire frío llegó a la península. En total, son 45 ciudades y 20 capitales las que se han visto afectadas.

n algunas zonas de montaña se han registrado hasta -14 °C, mientras que en ciudades como Cuéllar (Segovia) o Ávila los termómetros han bajado hasta -9 °C y -5 °C, respectivamente. No obstante, se espera la llegada de una masa de aire más templada desde el Atlántico, que hará subir las temperaturas y reducirá el riesgo de nieve en las zonas bajas.

El tiempo por zonas

En el norte de España, las heladas serán fuertes en los Pirineos y la cordillera Cantábrica., mientras que en el interior de Cantabria, Asturias, Navarra y La Rioja las heladas serán más moderadas. Se esperan precipitaciones débiles de nieve en cotas de entre 1.000 y 1.200 metros, y el viento soplará con fuerza en zonas expuestas del litoral cantábrico. Las temperaturas mínimas rondarán entre -5 °C y 0 °C.

En el este y Levante, las heladas afectarán sobre todo a Aragón, Valencia y Cataluña, con especial incidencia en el interior de estas comunidades. El oleaje será intenso y viento fuerte, sobre todo en Ampurdán y Baleares, donde la Aemet ha activado el aviso naranja. Por la tarde, se esperan cielos nubosos con algunas lluvias débiles en el litoral, y las temperaturas mínimas oscilarán entre -2 °C y 2°C en zonas interiores, mientras que en las costa podrían llegar hasta 15 °C.

El frío y las lluvias
El frío y las lluvias continuaran la semana que viene. (Rober Solsona/Europa Press)

En el centro y oeste de la Península, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid registrarán heladas generalizadas. Las mínimas estarán entre -4 °C y 0°C, con máximas que no superaran los 10 °C. No obstante, la nieve solo afectará a zonas de montaña del norte de la meseta.

En el sur de España, las heladas serán poco frecuentes, aunque pueden aparecer en zonas elevadas de Andalucía y Extremadura. El viento será moderado del este y del sur, y no se esperan precipitaciones significativas de nieve. Las temperaturas mínimas rondarán los 0-5 °C, mientras que las máximas no llegarán a los 15 °C en las zonas de costa.

En Canarias, el cielo estará nuboso y se esperan precipitaciones en las islas montañosas, más intensas en La Palma. Las temperaturas serán suaves, con mínimas de 12 °C y máximas de 20 °C, y el viento alisio soplará con intensidad moderada, alcanzando intervalos fuertes en zonas expuestas.

Y para los próximos días

A lo largo del fin de semana, la entrada de una masa de aire templado permitirá un pequeño respiro en gran parte del país. Sin embargo, la Aemet advierte que la próxima semana el frío y las lluvias volverán, sobre todo en el norte e interior de la península. Además, en algunos puntos, las heladas podrían mantenerse.

