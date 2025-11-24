España

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

Entre los investigados se encuentran agresores sexuales, ladrones, narcotraficantes y un asesino

Guardar
Vídeo de la Policía hablando
Vídeo de la Policía hablando sobre los detectives privados (TikTok / @policia)

La Policía hace un llamamiento a la participación de la ciudadanía en la detención de los 10 prófugos más buscados. La justicia reclama a estos delincuentes por delitos graves como asesinato, violencia sexual, trata de seres humanos, narcotráfico o robo.

Este lunes, el cuerpo ha comenzado a difundir imágenes sobre los delincuentes para así obtener alguna pista por parte de la sociedad. No se han publicado únicamente fotografías reales, sino también otras generadas por inteligencia artificial. Estas últimas recrean posibles cambios realizados por los prófugos para modificar su apariencia y evitar ser reconocidos.

En caso de poder aportar un dato o indicio sobre estos individuos, se puede comunicar de forma confidencial a la siguiente dirección de correo electrónica: losmasbuscados@policia.es.

Imagen difundida por la Policía
Imagen difundida por la Policía Nacional de los 10 hombres más buscados en España (Imagen/@policia)

Durante el año 2024 la Sección de Localización de Fugitivos, junto con el resto de equipos de la red nacional, ha participado en la detención de 460 fugitivos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales.

La Policía insiste en la localización y detención de estos 10 huidos a los que considera “muy peligrosos”. Además, se ha publicado la descripción de cada uno de ellos.

Las descripciones de los prófugos

1.- Daniel Vázquez Patiño. Natural de A Coruña y de 46 años, reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones.

2.- Jesús Manuel Heredia Heredia, alias “El Pantoja” y natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España: líder del clan de “Los Pantoja”. De complexión obesa, 1,80 de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas.

3.- Juan Herrera Guerrero, es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73, tiene complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas.

4.- Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa (Pontevedra), de 51 años. Implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros.

5.- Manuel Rodríguez López, es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones.

Detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales buscados por agredir sexualmente a menores.

6.- Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones.

7.- José María Pavón Pereira, de Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65, su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros.

8.- Ionut Ramon Raducan, alias “Florin”. Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72, tiene el cabello castaño y la piel blanca.

9.- Julio Herrera Nieto, es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73, con ojos claros y es calvo.

10.- Sergio Jesús Mora Carrasco, alias “Yeyo”. De Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa y, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72, con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional de EspañaCriminalidad y SucesosMinisterio del Interior EspañaAgresión sexualNarcotráficoHomicidiosEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 noviembre

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

La leonesa Teresa Fernández de 112 años ya es la persona más longeva de España: “Todos los días se toma una copa de vino”

La centenaria coge el relevo de Angelina Torres y es reconocida como una de las 50 personas más mayores del planeta

La leonesa Teresa Fernández de

Un experto explica por qué con la edad soportas menos la cafeína: a partir de los 40 puede tener efectos secundarios

Cada español bebe 1,5 tazas de café al día. El pasado año se consumieron 67 millones y 562 por cada habitante

Un experto explica por qué

Esta es la utilidad oculta del botón del cinturón de seguridad que debes conocer

Esta herramienta integra sistemas mecánicos y electrónicos junto con simples piezas que cumplen una función clave

Esta es la utilidad oculta

Juan del Val responde a las críticas tras el Premio Planeta y admite un error en su novela

El escritor ha reconocido un fallo en la narración de su novela

Juan del Val responde a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional decide juzgar

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

Juan José Ebenezer, sobre la moda de las llantas grandes: “Hace que el coche tenga menos potencia”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 24 de noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”