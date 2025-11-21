España

El discreto guiño de la reina Sofía a su hijo, Felipe VI, con el que celebra su figura como rey

La emérita ha sido homenajeada por su hijo, que le ha impuesto el Toisón de Oro por haber dedicado su vida a España y a la Corona

Guardar
La reina Sofía durante el
La reina Sofía durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. (EFE/JJ Guillén)

La reina Sofía ha vivido este viernes 21 de noviembre uno de los días más significativos de su vida, en el que ha recibido de manos de su hijo, el rey Felipe, el Toisón de Oro como reconocimiento por toda "una vida entera de servicio ejemplar y lealtad a España y a la Corona".

Durante todo el acto, celebrado en el Palacio Real de Madrid, la emérita se ha mostrado sobria pese a ser una de las protagonistas del día y tan solo cuando los focos tendrían que ir a ella, sí o sí, Sofía se ha mostrado más natural, sonriendo a todos y demostrando lo feliz que se encontraba.

Como siempre, la griega se ha vestido acorde al acto, apostando por un traje compuesto por vestido y chaqueta de Alejandro de Miguel, su diseñador de cabecera, en color rosa palo, el mismo tono que ha lucido la reina Letizia. Un traje elegante, perteneciente a la colección ‘madrina’ del año 2026, que Sofía ha conjugado con una joya cargada de simbolismo.

La reina emérita, Sofía, conversa
La reina emérita, Sofía, conversa con la princesa Leonor durante el acto central de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía, este viernes en el palacio Real en Madrid. (EFE/JJ Guillén)

Se trata de una pulsera que ha llevado en su mano derecha, bastante discreta en cuanto a forma y tamaño, pero con un gran valor, especialmente sentimental. Esta es una joya compuesta por un rubí cabujón, es decir, una piedra de superficie lisa, redonda y pulida, que va encajado junto a dos diamantes talla brillante a cada lado en una pulsera de oro amarillo.

Esta pieza perteneció a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, abuela del rey Juan Carlos, de quien además fue su madrina de bautizo. Pero lo más importante es que la última vez que Sofía se puso esta pieza histórica fue el 19 de junio de 2019 ante las Cortes Generales con motivo de la proclamación de su hijo como Felipe VI.

La pulsera ha sido testigo de dos días clave en la vida del rey a través de su madre, que la ha convertido en un discreto homenaje con la que celebra su figura en el 50 aniversario de la constitución.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

No es el único accesorio con mensaje de la emérita. En cuanto a los pendientes, ha optado por unas piezas de perla en forma de lágrima que pertenecen a su joyero personal y que lució en el 40 Aniversario de la Constitución Española.

La estudiada coincidencia de la reina Sofía y la reina Letizia

Las dos reinas han apostado por la misma gama cromática en la ceremonia de imposición de las insignias de la Orden del Toisón de Oro en el Palacio Real. La coincidencia no ha pasado desapercibida: doña Letizia y doña Sofía han elegido exactamente el mismo tono para sus estilismos, aunque cada una lo ha interpretado con un enfoque muy distinto y acorde a su estilo y edad.

La reina Letizia, la princesa
La reina Letizia, la princesa de Asturias, Leonor y la reina emérita, Sofía, conversan durante el besamanos tras el acto central de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. (EFE/ Fernando Villar)

La reina Letizia ha recuperado de su vestidor el conjunto de Carolina Herrera que estrenó en diciembre de 2024 durante la visita de Estado a Italia. Un diseño de dos piezas en tweed, con delicadas flores bordadas en el frontal, mangas abullonadas y un favorecedor corte péplum que aporta estructura y dinamismo al look.

La reina Sofía, por su parte, ha optado también por un conjunto de dos piezas en un tono prácticamente idéntico al de su nuera. En su caso, se trata de un elegante vestido de madrina de la firma española Alejandro de Miguel, acompañado por una chaqueta adornada con detalles de pedrería plateada que añadían brillo y sofisticación a su imagen.

Temas Relacionados

Reina LetiziaReina SofíaFelipe VICasa RealCasas RealesCasa Real españaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

El Museo Thyssen lanza la exposición ‘Tocar para ver’, la primera muestra táctil con obras adaptadas para personas con discapacidad visual

El centro amplía su programa ‘Museo Fácil’ con reproducciones táctiles diseñadas mediante técnicas avanzadas de modelado

El Museo Thyssen lanza la

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido una declaración institucional tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Ayuso reacciona a la condena

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

El president de la Generalitat respondió que había “problemas en la Ribera”, según el testigo

Pérez Llorca asegura que llamó

Tienes un objeto por toda la casa que te mata el WiFi: apártalo y la conexión volará

Esto causa más interferencias que otros electrodomésticos, ya que sus componentes metálicos actúan como barrera y dispersan la señal

Tienes un objeto por toda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

De Guindos destaca la buena evolución de la inflación y asegura que el nivel de tipos actual es “adecuado” un mes antes de la última reunión del BCE del año

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”