El discreto guiño de la reina Sofía a su hijo, Felipe VI, con el que celebra su figura como rey

La reina Sofía durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. (EFE/JJ Guillén)

La reina Sofía ha vivido este viernes 21 de noviembre uno de los días más significativos de su vida, en el que ha recibido de manos de su hijo, el rey Felipe, el Toisón de Oro como reconocimiento por toda "una vida entera de servicio ejemplar y lealtad a España y a la Corona".

Durante todo el acto, celebrado en el Palacio Real de Madrid, la emérita se ha mostrado sobria pese a ser una de las protagonistas del día y tan solo cuando los focos tendrían que ir a ella, sí o sí, Sofía se ha mostrado más natural, sonriendo a todos y demostrando lo feliz que se encontraba.

Como siempre, la griega se ha vestido acorde al acto, apostando por un traje compuesto por vestido y chaqueta de Alejandro de Miguel, su diseñador de cabecera, en color rosa palo, el mismo tono que ha lucido la reina Letizia. Un traje elegante, perteneciente a la colección ‘madrina’ del año 2026, que Sofía ha conjugado con una joya cargada de simbolismo.

La reina emérita, Sofía, conversa con la princesa Leonor durante el acto central de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía, este viernes en el palacio Real en Madrid. (EFE/JJ Guillén)

Se trata de una pulsera que ha llevado en su mano derecha, bastante discreta en cuanto a forma y tamaño, pero con un gran valor, especialmente sentimental. Esta es una joya compuesta por un rubí cabujón, es decir, una piedra de superficie lisa, redonda y pulida, que va encajado junto a dos diamantes talla brillante a cada lado en una pulsera de oro amarillo.

Esta pieza perteneció a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, abuela del rey Juan Carlos, de quien además fue su madrina de bautizo. Pero lo más importante es que la última vez que Sofía se puso esta pieza histórica fue el 19 de junio de 2019 ante las Cortes Generales con motivo de la proclamación de su hijo como Felipe VI.

La pulsera ha sido testigo de dos días clave en la vida del rey a través de su madre, que la ha convertido en un discreto homenaje con la que celebra su figura en el 50 aniversario de la constitución.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

No es el único accesorio con mensaje de la emérita. En cuanto a los pendientes, ha optado por unas piezas de perla en forma de lágrima que pertenecen a su joyero personal y que lució en el 40 Aniversario de la Constitución Española.

La estudiada coincidencia de la reina Sofía y la reina Letizia

Las dos reinas han apostado por la misma gama cromática en la ceremonia de imposición de las insignias de la Orden del Toisón de Oro en el Palacio Real. La coincidencia no ha pasado desapercibida: doña Letizia y doña Sofía han elegido exactamente el mismo tono para sus estilismos, aunque cada una lo ha interpretado con un enfoque muy distinto y acorde a su estilo y edad.

La reina Letizia, la princesa de Asturias, Leonor y la reina emérita, Sofía, conversan durante el besamanos tras el acto central de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. (EFE/ Fernando Villar)

La reina Letizia ha recuperado de su vestidor el conjunto de Carolina Herrera que estrenó en diciembre de 2024 durante la visita de Estado a Italia. Un diseño de dos piezas en tweed, con delicadas flores bordadas en el frontal, mangas abullonadas y un favorecedor corte péplum que aporta estructura y dinamismo al look.

La reina Sofía, por su parte, ha optado también por un conjunto de dos piezas en un tono prácticamente idéntico al de su nuera. En su caso, se trata de un elegante vestido de madrina de la firma española Alejandro de Miguel, acompañado por una chaqueta adornada con detalles de pedrería plateada que añadían brillo y sofisticación a su imagen.