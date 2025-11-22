La infanta Elena celebra el Toisón de Oro de la reina Sofía: su íntima velada con su madre en Zarzuela

La Infanta Elena. (Europa Press)

La entrega de Felipe VI del toisón de oro a su madre, la reina Sofía, dejó momentos muy emotivos durante la mañana del viernes 21 de noviembre. En el acto tuvieron presencia también la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Quienes no acudieron fueron el rey Juan Carlos o las infantas Cristina y Elena, aunque esta última sí que tuvo la oportunidad de celebrarlo con su madre.

La infanta Elena fue a ver a su madre a Zarzuela al final del día para ponerle el broche de oro a la jornada, tal y como recoge Okdiario. Tras los actos oficiales en el Salón del Trono del Palacio Real y en el Congreso de los Diputados, el Palacio de la Zarzuela ha acogido su propia celebración, pero una íntima y familiar.

La madre de Victoria Federica y Froilán llegó alrededor de las 21:00 horas al palacio para festejar por la obtención del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro de doña Sofía durante una velada privada, según cuenta el citado medio. Se desconoce quiénes fueron el resto de invitados, entre los que podría estar la infanta Cristina o alguno de sus hijos.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

Por otro lado, también habría estado presente la princesa Irene de Grecia, que desde hace años reside en Zarzuela. A doña Sofía le gusta tener cerca a su hermana pequeña para llevar un seguimiento de su delicada salud.

El rey Juan Carlos en el almuerzo de El Pardo

Sin embargo, la reservada reunión fue tan solo una antesala de su siguiente festejo. Este sábado 22 de noviembre, habrá un almuerzo en el Palacio de El Pardo en el que el rey Juan Carlos y más familiares se sumarán a la celebración de doña Sofía. Todas las miradas estarán puestas en el rey emérito después de la publicación de sus memorias en Francia.

Juan Carlos I, con los reyes Felipe y Letizia. (Europa Press)

El libro todavía no se ha publicado en España, pero la información que contiene y los episodios que relata Juan Carlos I ya han recorrido todo el país. Además, su presencia en Madrid es bastante inusual, ya que cuando sale de su residencia habitual en Abu Dabi, en la que se refugia desde finales del 2020, suele llevar a cabo sus viajes por suelo español en Sanxenxo o Vitoria. Eso sí, acudirá solo para el almuerzo y tras la celebración volverá de nuevo al extranjero.

Los asistentes del almuerzo

Este evento contará con más de 70 asistentes y será la mayor reunión familiar desde que la reina Sofía cumplió 80 años rodeada de sus hijos y sus nietos en 2018. Esta vez la estampa familiar será diferente, ya que los hijos de los reyes y de las infantas han superado la mayoría de edad y están entrando poco a poco en su etapa adulta.

También se prevé una notable presencia de la familia real griega, por su estrecha vinculación con la reina emérita. Entre los rostros que se esperan están el príncipe Pablo y Marie-Chantal, la princesa Alexia, la princesa Teodora o el príncipe Philippos, entre otros.