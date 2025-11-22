La Justicia decreta prisión comunicada y sin fianza para el presunto asesino de Encarnita Polo

Encarnita Polo, en imagen de archivo (Europa Press)

La muerte de Encarnita Polo a los 86 años en la residencia de ancianos Decanos de Ávila cayó como un jarro de agua fría para el gremio artístico el pasado 14 de noviembre. La cantante fue estrangulada en su habitación por un hombre de 66 años que llevaba tan solo un par de días en el centro.

Recientemente se han conocido detalles de última hora sobre el futuro incierto del hombre que acabó presuntamente con la vida de la cantante y de qué manera recaerá sobre él el peso de la ley. Tras lo sucedido, el presunto agresor fue ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de la capital de la provincia, hecho que impidió que declarase ante el juez, según recoge La Vanguardia.

Mientras, la Policía Nacional aseguraba que el caso estaba siendo investigado por la Brigada Provincial de la Policía Judicial. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado para el hombre prisión comunicada y sin fianza en una unidad de psiquiatría por considerarlo culpable de la muerte de Polo, tal y como informa el citado medio.

Todavía se desconoce cuál es la prisión en la que se le ingresará, lo que dependerá de Instituciones Penitenciarias. Desde la compañía DomusVi, que gestiona la residencia donde ocurrió la desgracia, han asegurado que ahora mismo “su prioridad” será “velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles”, ya que se encuentran “consternados ante lo ocurrido”.

El entierro de Encarnita Polo

El entierro de la cantante, que estuvo protagonizado por una enorme tormenta, fue muy discreto y tan solo asistieron sus seres queridos. José Manuel Parada, amigo de la intérprete de Paco, Paco, Paco, ha lamentado el final de la emblemática artista: “En España parece que no sabemos enterrar a nuestra gente, no se entiende bien que la muerte de figuras como ella trascienden a la privacidad de la familia”.

No obstante, ya se está gestando una nueva misa funeral en la iglesia de Milagrosa, justo al lado del piso en el que vivió Encarnita Polo en la calle García Paredes, según avanza Informalia. Fue el piso que se quedó su exmarido tras el divorcio.

Encarnita Polo, en 'Socialité'. (Mediaset España)

Raquel, hija de Encarnita Polo, pide respeto

Por su parte, la hija de Polo se plantea poner una demanda contra la residencia de mayores. Raquel Waitzman Polo pidió “respeto y privacidad” tratando de evitar hablar con la prensa, aunque también se encargó de lanzar un comunicado agradeciendo el cariño y el apoyo que la familia ha estado recibiendo tras su pérdida. En su mensaje describía a su madre como “una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones”.

El periodista Saúl Ortiz señala que Raquel “no descarta interponer una demanda, por lo que, a priori, considera puede ser una negligencia del personal médico encargado del bienestar y la seguridad de los usuarios”. Una decisión dura teniendo en cuenta que tenía una buena relación con la dirección del centro.