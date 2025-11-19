España

Las revistas del corazón esta semana: el asesinato de Encarnita Polo acapara todas las portadas

Este miércoles, 19 de noviembre, la cantante es recordada en todas las cabeceras, que destacan el trágico final de la autora de ‘Paco, Paco, Paco’

Las revistas del miércoles 19
Las revistas del miércoles 19 de noviembre de 2025.

El impacto de la muerte Encarnita Polo domina las revistas del corazón de esta semana, con una presencia constante de la cantante en las portadas, que dan enfoques diversos sobre su asesinato a manos de un compañero de la residencia de ancianos en la que vivía.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana'

La portada de Semana lanza directamente a los lectores la tragedia al anunciar que la artista fue “asesinada mientras dormía”. El titular remarca el sufrimiento de la hija de Encarnita Polo, quien afirma que está pasando su peor época: “Tengo un dolor inmenso”, se puede leer. Además, la revista incluye detalles sobre la investigación policial.

En otro orden de cosas está Kiko Rivera, a quien se puede ver en actitud relajada, haciendo compras navideñas “muy bien acompañado” de una misteriosa mujer.

Por otro lado, la romántica boda del exfutbolista Santiago Cañizares, y la actualidad sobre Cayetano Rivera, quien al aparecer está vinculado sentimentalmente con una reportera de Telecinco.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'
Portada de la revista 'Lecturas'

Por su parte, Lecturas destaca en su portada que “Encarnita Polo asesinada en el geriátrico”, vinculando el lugar de su fallecimiento a su trágico final y prometiendo que en el interior hay detalles acerca de “su vida y su trágico final”.

En otro orden de cosas, Bertín Osborne aparece junto a su hijo Kike y su ex, Fabiola Martónez, mostrando su faceta más familiar. Cañizares también tiene su espacio, apareciendo muy sonriente junto a su mujer.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Otro destacado es para Los Javis, quienes ya habrían vendido su casa por cinco millones de euros tras su ruptura.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista 'Hola'
Portada de la revista 'Hola'

¡HOLA!, por su parte, ha elige un enfoque totalmente diferente, dando toda la portada a la cantante Marta Sánchez, quien posa junto a su hija Paula para celebrar sus 40 años en la música. El posado está hecho desde su residencia en Canarias.

En la parte inferior están los otros cuatro temas destacados de la semana: Rosario Flores y Mariola Orellana, íntimas amigas, comparten confidencias. Además, está el tema de la muerte de Encarnita Polo, un aálisis sobre el gran éxito de Rosalía y los detalles de la boda de Luis Medina y Clara Carvajal.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos'

Diez Minutos, por su parte, le da la portada a Isa Pantoja, quien estaría planteándose personar a su hermano Kiko tras su reciente entrevista.

La revista le dedica además un espacio al día a día del DJ, quien ha disfrutado del fin de semana en un parque de bolas con sus hijas. Al igual que en las otras cabeceras, también está el enlace de Santiago Cañizares con su pareja Noemí, después de unos pocos meses de relación. Por último, Chenoa relata su experiencia en el colegio, reviviendo episodios de acoso escolar: “Me llamaban sudaca y panchita”.

