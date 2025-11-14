España

Muere Encarnita Polo, la cantante que triunfó con ‘Paco, Paco, Paco’: así fueron sus últimos años alejada de los focos

En 2021 la artista reapereció y reveló que le diagnosticaron un cáncer durante la pandemia

Encarnita Polo, en el videoclip
Encarnita Polo, en el videoclip de 'Paco, Paco, Paco'. (YouTube)

La actriz y cantante sevillana Encarnita Polo, conocida por su canción ‘Paco, Paco, Paco’, ha fallecido este viernes a los 86 años en Ávila. Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados, según ha informado Efe. Encarnita fue una de las figuras más destacadas de la música en los años sesenta y en los últimos años vivió alejada de los medios junto a su hija y su yerno.

La trayectoria de Encarnita Polo, nacida como Encarnación Polo Oliva en Sevilla, estuvo marcada por el éxito y la superación personal. Tras la muerte de su padre, confitero de profesión, cuando ella tenía solo 12 años, la familia se trasladó a Barcelona. Allí, junto a su madre y sus siete hermanos, la joven Encarnita continuó su formación musical, hasta consolidarse como una figura nacional a mediados de los años sesenta.

Posteriormente se mudó a Italia, donde trabajó con figuras destacadas de la música italiana como Gigliola Cinquetti y Claudio Villa, y ha debutó en el cine de la mano de Domenico Modugno en la comedia musical Scaramouche. Más adelante, protagonizó una gira por América y, tras regresar a España, se casó con el compositor Adolfo Waitzman, conocido por crear la sintonía del concurso Un, dos, tres.... De este matrimonio, que duró nueve años, nació su hija Raquel.

Inesperado regreso a la popularidad en 2009

En 2009 tuvo un inesperado regreso a la popularidad décadas después de su mayor éxito un montaje viral en YouTube fusionó el videoclip de Single Ladies de Beyoncé con la canción Paco, Paco, Paco. Este fenómeno digital impulsó el tema hasta el cuarto puesto en ventas en España, más de cuarenta años después de su lanzamiento original. Sin embargo, este episodio fue una excepción en la vida actual de la artista, que ha optado por mantenerse alejada de los focos y de la vida pública.

En los últimos tiempos su nombre volvía a la actualidad por informaciones sobre su salud y su situación económica. En 2021, Encarnita Polo reapereció en una entrevista concedida a La Razón, donde reveló que le diagnosticaron un cáncer durante la pandemia de Covid-19. “Creo que he vencido a la enfermedad, pero el cáncer se queda ahí, y de buenas a primeras sale por otro lado. Es muy traicionero, es como un mal novio, o un mal marido”, explicó. La cantante aseguró que el diagnóstico se produjo a tiempo.

Encarnita Polo, en 'Socialité'. (Mediaset
Encarnita Polo, en 'Socialité'. (Mediaset España)

Su última intervención televisiva tuvo lugar en 2022, en el programa Socialité, donde abordó las dificultades económicas que atravesaba y ha explicado los motivos por los que no ha retomado su actividad profesional: “Las televisiones no pagan, quieren que vaya gratis y eso me quita la ilusión”.

En enero de 2024, coincidiendo con su 85º cumpleaños, El Español publicó que la intérprete de Pepa Bandera se encontraba en una “dramática situación”, asegurando que había perdido 70.000 euros en el caso de las preferentes de Bankia y que se había visto obligada a desprenderse de sus dos gatos. Sin embargo, pocos días después, el entorno de la artista desmintió estas informaciones.

Desmentidos y vida en familia

Antonio Albella, amigo de Encarnita Polo, declaró a La Razón que la cantante había elegido llevar una vida muy tranquila, “tiene una pensión de unos 900 euros y reside en casa de su hija Raquel en un amplio chalet”, añadiendo que “tanto su hija como su yerno están muy bien situados económicamente y a Encarnita no le falta de nada”. Por su parte, el pintor Antonio Montiel ha asegurado al mismo medio que la artista está feliz en Ávila, cuenta con una persona que la atiende las 24 horas y disfruta de paseos por la urbanización y de visitas al bingo. “De ruina, nada”, afirmó Montiel.

La propia hija de Encarnita Polo intervino para rechazar las informaciones sobre la supuesta ruina de su madre, calificando esas noticias de “mala leche, falsas verdades y manipulación”.

