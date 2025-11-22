España

Juanma Lorente, abogado laborista, sobre las vacaciones: “No pueden empezar un viernes”

El letrado aclara que los días de descanso anuales son treinta naturales y, por tanto, el sábado y el domingo se cuentan dentro de ese total

Guardar
(@juanmalorentelaborista)
(@juanmalorentelaborista)

En el ámbito laboral español existen prácticas extendidas que, pese a su aparente normalidad, pueden perjudicar de forma directa a los trabajadores. Una de ellas es la fijación del inicio de las vacaciones en días que reducen el tiempo real de descanso. El abogado laboralista Juanma Lorente advierte que este detalle, que muchos empleados pasan por alto o aceptan sin cuestionar, puede resultar en la pérdida de días que por ley les corresponden.

Según plantea Lorente, la clave está en entender cómo funciona el cómputo de los días naturales que marca la ley. Las vacaciones anuales son treinta días naturales y, por tanto, el sábado y el domingo se cuentan dentro de ese total. Para un trabajador cuya jornada habitual va de lunes a viernes, aceptar que las vacaciones comiencen un viernes implica que el sábado y el domingo inmediatos ya formen parte del cómputo vacacional. Es decir, se pierden dos días completos que podrían destinarse a disfrutar de un descanso efectivo en vez de sumarse automáticamente al período natural de descanso semanal.

El abogado remarca que esta situación se repite con frecuencia en empresas que, de forma deliberada o por desconocimiento, proponen el inicio de las vacaciones en el último día laborable. Esa práctica, sin embargo, no beneficia al empleado, quien ve reducido su período real de disfrute. En su explicación, Lorente señala que lo lógico y ajustado a derecho es que, en una jornada tradicional de lunes a viernes, el período vacacional comience siempre el lunes. De este modo, los días del fin de semana previo no se imputan dentro de los treinta días que establece la normativa.

El planteamiento cambia cuando la jornada laboral tiene otra configuración. Lorente expone el caso de los trabajadores cuya semana se extiende de martes a sábado. En ese escenario, las vacaciones no deberían comenzar un sábado, ya que ese sería su último día hábil y generaría el mismo problema: el cómputo incluiría el domingo y el lunes inmediatamente posteriores, restando tiempo útil de disfrute. Para estos empleados, el primer día hábil de la semana es el martes, y por tanto ese debería ser el día de inicio de sus vacaciones para evitar que se descuenten jornadas que pertenecen al descanso natural.

El 35% de los trabajadores están trabajando en puestos que requieren menos formación que la que tienen

Elegir siempre el primer día hábil de la jornada

El abogado laboralista insiste en que el criterio esencial es identificar cuál es el primer día hábil de la semana de cada trabajador. Ese será el momento adecuado para comenzar las vacaciones, independientemente del sector o del convenio. Señala además que esta regla no se trata de una cortesía o una interpretación flexible, sino de la forma correcta de aplicar los treinta días naturales sin reducir artificialmente el período asignado por ley.

Por ello, Lorente aconseja que los trabajadores tengan presente este aspecto y, en caso de conflicto, puedan argumentarlo ante la empresa para evitar pérdidas indebidas de días. Muchos empleados, especialmente aquellos con jornadas no tradicionales o en sectores con rotación de horarios, desconocen que comenzar las vacaciones en un día inadecuado les resta tiempo de descanso.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesTrabajadores EspañaRedes SocialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El mayor miedo de entrar en quirófano es pensar que “te puedes morir ahí”, según un cirujano: “El riesgo en España es una de cada 500.000 intervenciones”

La seguridad del paciente es una prioridad, y uno de los métodos que ha demostrado ser más efectivo en reducir riesgos es la anestesia local con sedación

El mayor miedo de entrar

La Justicia decreta prisión comunicada y sin fianza para el presunto asesino de Encarnita Polo

El hombre de 66 años no pudo declarar ante el juez porque fue ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles tras la agresión

La Justicia decreta prisión comunicada

Zapatero manda un mensaje de tranquilidad a los seguidores de Pedro Sánchez y alaba su trabajo: “Está decidido para ir a las elecciones y ganar”

Hace una semana conversaron en un “café largo” en el que abordaron asuntos mediáticos

Zapatero manda un mensaje de

España bajo cero: la Aemet activa la alerta naranja por heladas, nieve y viento

La llegada de una masa de aire ártico ha desplomado los termómetros de la península

España bajo cero: la Aemet

El gasto en luces de Navidad en las ciudades españolas: ¿cuánto valen los paisajes más espectaculares este año?

Desde la instalación hasta el mantenimiento, cada año el gasto crece, reflejando no solo el entusiasmo por la festividad, sino también el impacto económico de una de las tradiciones más queridas del invierno

El gasto en luces de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero manda un mensaje de

Zapatero manda un mensaje de tranquilidad a los seguidores de Pedro Sánchez y alaba su trabajo: “Está decidido para ir a las elecciones y ganar”

La Guardia Civil detiene a un hombre de 61 años por el asesinato de su expareja en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria

Estos son los cinco jueces del Tribunal Supremo que han condenado al Fiscal General, y las dos juezas que se oponen a la decisión

Una familia recurre para mantener la desheredación de una hija alegando “maltrato” y la Justicia lo rechaza: el conflicto familiar no justifica perder derechos hereditarios

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

ECONOMÍA

El gasto en luces de

El gasto en luces de Navidad en las ciudades españolas: ¿cuánto valen los paisajes más espectaculares este año?

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los juicios por acoso laboral: “Las grabaciones son sumamente importantes y perfectamente válidas”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 noviembre

Luis Granda, experto en fiscalidad: “Es muy goloso para muchas familias pagar las comidas de los sábados con la tarjeta del trabajo”

La mina en la que han muerto dos trabajadores cerró dos meses por una investigación del Principado de Asturias, que ahora insiste en que era segura

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”