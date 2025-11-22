España

Funambulista se lanza al Benidorm Fest: “Me surgían muy pocos argumentos para no presentarme”

El músico relata a ‘Infobae España’ por qué decidió participar en el certamen de RTVE y cómo influye en su candidatura la posibilidad de ir a Eurovisión

Funambulista, en la presentación de
Funambulista, en la presentación de artistas del Benidorm Fest 2026. (RTVE)

Diego Cantero, conocido artísticamente como Funambulista, es uno de los participantes del Benidorm Fest 2026 más reconocidos por el público español. Con una consolidada carrera en la industria, el artista presentó su candidatura el último día de plazo y en medio de un concierto, animándose a lanzarse a un reto que le parece muy atractivo.

Tras anunciarse su nombre entre los candidatos, el cantante atendió a Infobae España y otros medios para relatar cómo surgió la oportunidad de presentarse al certamen y por qué decidió aceptarla. “Más que por qué, era por qué no. Y ante el por qué no, me surgían muy pocos argumentos para no presentarme”, afirma el músico.

Funambulista destaca que le atrae especialmente la evolución del certamen, que para él “empieza a tornarse algo que quiere asemejarse o acercarse a festivales como el de San Remo”, un formato que él admira y quiere impulsar en España: “Voy a intentar poner mi granito de arena para que este festival de verdad se consolide como un festival a la altura de San Remo”, expresa.

Melody se ha proclamado vencedora de la cuarta edición del Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2025. (EFE)

El artista ha subrayado la importancia de conectar con nuevas generaciones y de no quedarse anclado en su propio entorno profesional: “La mejor manera de aprender y de no quedarte solo en un lugar o creer que tienes todo el rato la razón, tiene que ver con no perder el pálpito de lo que se está gestando en la música”, ha explicado Funambulista. Tras años de carrera, reconoce que es fácil caer en la rutina de “vivir en su micromundo”, por lo que considera “bonito y atractivo” participar en un evento que le permite salir de esa zona de confort.

Eurovisión, Israel y prejuicios

Preguntado por la posibilidad de representar a España en Eurovisión, Funambulista ha sido claro: “No es mi principal objetivo. Para mí, Benidorm en sí ya tiene una entidad propia, suficientemente importante”. No obstante, confiesa respetar el festival internacional y la música que forma parte del mismo.

El cantante ha mostrado admiración por el certamen internacional, aunque ha reconocido que no sabe si su perfil es el que necesita España: “A veces hay que tener la modestia suficiente como para saber que, oye, pues no sé si mis canciones, mi música o yo como cantante somos la pieza que necesita España para estar bien representados”, ha reflexionado.

Funambulista, en una fotografía de
Funambulista, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Lo que sí deja claro el artista es que la posición de RTVE sobre la participación de Israel en Eurovisión ha sido determinante en su decisión de participar en el Benidorm Fest: “Cuando ya dijeron el punto de vista de Televisión Española con respecto al tema fue cuando terminé de decidirme”, expresa, dejando claro que está de acuerdo con la postura de la Corporación.

Sobre los posibles prejuicios en la industria musical, especialmente en el panorama indie al que pertenece, Funambulista ha asegurado no temer decepcionar a su público: “Será la edad y que no tengo mucho que perder. En el fondo, hago lo que me sale del corazón y lo llevo haciendo toda mi vida”. Ha recordado que su carrera ha transitado por diferentes escenarios, desde la radiofórmula hasta los festivales independientes, y que siempre ha estado acompañado por su público: “Cuando lo haces con la verdad, no hay nada que temer”, ha aseverado.

El artista ha señalado que nunca ha tenido enemigos ni haters, pero tampoco le preocupan los comentarios negativos que pueda recibir su candidatura en el Benidorm Fest: “Tengo mi vida, un equipo, mi banda, echo de menos a mi familia… La vida es una y mi corazón y mi cerebro están completamente llenos, le doy cero importancia a que alguien lejano a mí me escribe algo en una red social”, sentencia.

