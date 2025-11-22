España

El ambientador casero que conseguirá que tu baño huela siempre bien: fácil de hacer y económico

Cada vez son más las personas que optan por soluciones caseras frente a productos industriales que resultan más caros y malos para la salud

Guardar
Aromatizante natural para recámaras, una
Aromatizante natural para recámaras, una opción casera y ecológica para mantener el ambiente fresco y relajante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño se ha consolidado como uno de los espacios más problemáticos del hogar en lo que respecta a la acumulación de humedad y la presencia de olores desagradables. Esta situación ha impulsado a numerosos hogares a recurrir a ambientadores en aerosol y difusores comerciales, aunque la corta duración de estos productos y la preocupación por los compuestos químicos que contienen han motivado una búsqueda creciente de alternativas más saludables y sostenibles.

La tendencia hacia soluciones caseras, económicas y naturales ha ido en aumento, ya que cada vez más familias buscan mantener un ambiente fresco sin recurrir a productos industriales. El uso de ambientadores comerciales implica un gasto considerable: un frasco de 250 mililitros puede costar entre tres y siete euros y suele durar entre diez y quince días. Si se mantiene este ritmo de consumo durante todo el año, el desembolso anual equivale al precio de un pequeño electrodoméstico, únicamente para conservar el baño con buen olor.

El coste de los ambientadores industriales no se limita al aspecto económico. Muchos de estos productos contienen sustancias volátiles que las autoridades sanitarias europeas clasifican como potencialmente irritantes. Además, las etiquetas suelen incluir fragancias sintéticas difíciles de identificar, cuyo efecto desaparece en pocas horas.

Alternativas naturales: eficacia y ahorro

Ambientador casero (Freepik)
Ambientador casero (Freepik)

Frente a este panorama, las soluciones domésticas han ganado terreno por su sencillez, bajo coste y durabilidad. Elaborar un ambientador natural requiere únicamente arroz blanco, un aceite vegetal neutro y unas gotas de aceite esencial, ingredientes presentes en la mayoría de las cocinas. El proceso no lleva más de cinco minutos y el resultado es un ambientador que puede mantener su eficacia durante varias semanas, sin necesidad de recambios ni consumo eléctrico.

La mezcla puede depositarse en un frasco decorativo o en un envase de conservas reutilizado. Una vez colocado en el lavabo o en una estantería, el preparado libera de forma gradual un aroma constante que se prolonga más de dos semanas. El ahorro es significativo: por menos de un euro al mes, se obtiene una solución más duradera y libre de residuos químicos, lo que repercute tanto en el presupuesto familiar como en la calidad del aire interior.

La personalización de las fragancias es otro de los atractivos de este método. En otoño, se prefieren aromas cálidos como la canela o la naranja, mientras que en verano predominan el limón y la menta. Para baños sin ventanas, la lavanda y el eucalipto resultan especialmente eficaces, ya que neutralizan los olores persistentes en lugar de enmascararlos.

El auge de los aceites esenciales y el respaldo institucional

Bottle of essential mint oil
Bottle of essential mint oil and mint leaves.

El interés por los aceites esenciales ha experimentado un crecimiento notable. Los productores italianos han registrado un aumento del 25% en las ventas minoristas en los últimos años, lo que indica que muchas familias están recuperando el valor de las soluciones naturales y de bajo impacto ambiental.

El uso de ingredientes naturales no solo reduce los riesgos asociados a la inhalación prolongada de compuestos sintéticos, sino que también garantiza la seguridad en hogares con niños y mascotas. Estas mezclas no requieren etiquetado toxicológico ni un tratamiento especial para la eliminación de los envases.

La tendencia se consolida en los hogares europeos

Numerosas familias que han optado por el ambientador de arroz y aceite esencial han notado una mejora significativa en la calidad del aire del baño. La ausencia de aerosoles y sustancias volátiles ha contribuido a reducir la irritación en personas sensibles, mientras que el aroma se mantiene más constante y menos invasivo que el de los productos en aerosol convencionales.

Otra ventaja de las mezclas naturales es la posibilidad de adaptarlas a las necesidades diarias. La adición de sal gruesa incrementa la capacidad de absorción de humedad, y aceites como el de árbol de té o eucalipto ayudan a prevenir la aparición de moho. Además, el uso de recipientes decorativos de vidrio o cerámica convierte esta solución en un elemento decorativo más dentro del baño.

Temas Relacionados

AmbientadorTrucosRemediosHogarEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números

Luis Granda, experto en fiscalidad: “Es muy goloso para muchas familias pagar las comidas de los sábados con la tarjeta del trabajo”

El frecuente uso de tarjetas corporativas para gastos personales expone fallos en los controles internos de las empresas españolas, pero las infracciones pueden ser castigadas si se detectan

Luis Granda, experto en fiscalidad:

El patrimonio de Paloma San Basilio, que cumple 75 años con su retiro inminente: sus 33 mudanzas, su éxito musical y sus libros

La cantante ha vendido más de 16 millones de discos y cuenta con una extensa carrera artística multidisciplinar

El patrimonio de Paloma San

Adiós a los pinchazos: un revolucionario tratamiento para la diabetes podría ser el primero en administrar la insulina a través de una crema

Un equipo de investigadores chinos ha logrado que la insulina traspase la barrera cutánea y pueda ser absorbida por el organismo

Adiós a los pinchazos: un

La clínica dental de Alzira que atendió a la niña de seis años posteriormente fallecida no tenía autorización para anestesiar

La Conselleria de Sanidad ha confirmado que no podían realizar sedación con fármacos intravenosos, lo que le causó la muerte a la menor

La clínica dental de Alzira
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a un hombre de 61 años por el asesinato de su expareja en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria

Estos son los cinco jueces del Tribunal Supremo que han condenado al Fiscal General, y las dos juezas que se oponen a la decisión

Una familia recurre para mantener la desheredación de una hija alegando “maltrato” y la Justicia lo rechaza: el conflicto familiar no justifica perder derechos hereditarios

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

ECONOMÍA

Luis Granda, experto en fiscalidad:

Luis Granda, experto en fiscalidad: “Es muy goloso para muchas familias pagar las comidas de los sábados con la tarjeta del trabajo”

La mina en la que han muerto dos trabajadores cerró dos meses por una investigación del Principado de Asturias, que ahora insiste en que era segura

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 22 noviembre

Precio de la luz en España: cuáles son las horas más baratas para el 23 de de noviembre

La investigación sobre el accidente mortal en una mina de Asturias apunta a causas geológicas

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”