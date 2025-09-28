España

El producto casero para dar brillo instantáneo a toda la casa

Entre sus ventajas, la solución destaca por la rapidez y comodidad

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Limpieza del hogar. (Nancys Cleaning
Limpieza del hogar. (Nancys Cleaning Services)

En la limpieza del hogar, hay una tendencia creciente, impulsada por los especialistas que difunden sus trucos en las redes sociales, hacia la simplificación con productos caseros. Se trata de propuestas que prometen sustituir los tradicionales detergentes por soluciones accesibles y efectivas. En este contexto, una mezcla sencilla de agua, jabón Beltrán y alcohol de limpieza se ha convertido en una de las alternativas más comentadas en redes sociales y en hogares, según varios creadores de contenidos.

Esta receta doméstica, presentada como una herramienta versátil, se compone de 400 mililitros de agua, una cucharadita de jabón y 100 mililitros de alcohol de limpieza, que deben mezclarse en un pulverizador habitual. De acuerdo con las pruebas mostradas en los diferentes vídeos que estos influencers han subido a sus canales de YouTube, tras aplicar esta solución sobre superficies como granito, campana extractora, placa de vitrocerámica y muebles lacados, se observa que “el brillo es visible a los pocos minutos de la aplicación y el secado”.

El atractivo de este preparado reside tanto en la facilidad de elaboración como en los beneficios prácticos, ya que minimiza la necesidad de adquirir diversos productos específicos. Con esta fórmula, se reduce la acumulación de envases en el hogar, disminuyen los gastos y también el impacto ambiental generado por residuos plásticos y químicos. La innovación reside en que “con esta preparación se podrían cubrir casi todas las funciones de limpieza convencionales”, lo que sugiere que podría reemplazar desengrasantes, anticales, limpiacristales y abrillantadores de muebles.

Entre sus ventajas, la solución destaca por la rapidez y comodidad. Además del brillo, otro punto fuerte es el ahorro. En lugar de comprar varios productos especializados —desengrasante, antical, limpiacristales, abrillantador de muebles—, con esta preparación se podrían cubrir casi todas esas funciones. Menos envases, menos espacio ocupado, menos gasto económico y también un menor impacto ambiental gracias a la reducción de residuos plásticos y productos químicos. La practicidad es otra de sus grandes ventajas. No requiere mezclas complicadas, ingredientes difíciles de encontrar ni equipos especiales. Son suficientes los productos habituales que se encuentran en casa: agua, jabón común, alcohol de limpieza y un frasco pulverizador. Esta facilidad lo hace ideal para quienes tienen poco tiempo o prefieren una limpieza simplificada y rápida sin sacrificar los resultados.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Los límites de este truco

Sin embargo, este método también tiene varias limitaciones. Algunos materiales, como maderas sin tratar, barnices delicados o superficies susceptibles al contacto frecuente con alcohol, podrían resultar dañados ante un uso regular de esta mezcla. Por ello, una creadora de contenido recomienda siempre “probar primero en una pequeña zona para asegurarse de que no haya reacciones adversas”, como precaución para evitar deterioros indeseados.

La popularidad de este truco destaca por la reducción de tiempo y recursos que ofrece frente a las opciones comerciales, consolidándose como una alternativa eficiente para quienes buscan mantener el brillo y la limpieza de su vivienda sin complicaciones ni acumulación de productos específicos. Con menos ingredientes y gestos sencillos, los usuarios pueden conseguir un resultado inmediato y visible, según garantizan los testimonios que impulsan esta tendencia.

Temas Relacionados

TrucosHogarLimpiezaViviendaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Aemet activa las alertas por “lluvias muy fuertes y persistentes” ante el paso del ex-huracán Gabrielle: “Puede haber inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas”

Las lluvias más intensas y las mayores acumulaciones de agua del episodio tormentoso se esperan en la provincia de Valencia

La Aemet activa las alertas

Una estudiante bebe de una botella de agua tras la clase de educación física y termina en el hospital: un compañero le gastó “una broma”

La policía investiga el incidente para decidir si presenta cargos

Una estudiante bebe de una

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Atenea, el nuevo ‘think tank’ de Espinosa de los Monteros con el que pretende convertirse en referente intelectual de la derecha

El exportavoz de Vox ha pedido a los principales partidos de la oposición “un cese de hostilidades”

Atenea, el nuevo ‘think tank’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Atenea, el nuevo ‘think tank’

Atenea, el nuevo ‘think tank’ de Espinosa de los Monteros con el que pretende convertirse en referente intelectual de la derecha

El proceso por malversación de Begoña Gómez sigue adelante pese a dejar plantado al juez Peinado para concretar su imputación

¿Quién atacó los aeropuertos europeos? Sancho Lerena, experto en ciberseguridad, cree que “es imposible determinar” si fue de Rusia y se inclina por un “ataque oportunista”

Feijóo ‘encierra’ a sus barones en un restaurante de Murcia para armar un plan de futuro y endurece su discurso contra la migración: “Derecho a elegir quién entra, cómo y para qué”

Así está recuperando una fundación ecologista (con ayuda de Meta) la ‘Doñana madrileña’: “La vida se abre camino en una antigua gravera que es ahora una laguna con 200 especies”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

España e Italia superan a Francia y Alemania y son los países de la zona euro donde más han crecido las ofertas de empleo

Hasta 600 euros por fumar en paradas de autobús o 10.000 por vender cigarros a menores: las nuevas multas de la ley antitabaco

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

DEPORTES

Pablo Batalla, autor de ‘La

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”