‘Gran Hermano’ estrena su nueva edición: una expulsión inesperada, novedades en la mecánica y la estrategia de la organización

Jorge Javier en la nueva casa de 'Gran hermano' (Mediaset)

La vigésima edición Gran Hermano ha comenzado la noche de este jueves, 6 de noviembre, con una gala marcada por la sorpresa y los cambios en las reglas tradicionales del programa. Una de las grandes novedades de esta temporada es que la casa más conocida de la televisión ha dejado atrás su localización en Guadalix de la Sierra para ubicarse en Tres Cantos, donde una antigua nave industrial se ha transformado en una vivienda más grande, tecnológica y espectacular para el esperado regreso del formato.

Tras las primeras presentaciones, la organización decidió romper con la tónica habitual para dar comienzo a una edición en la que los giros inesperados marcan el rumbo desde la primera jornada. El presentador Ion Aramendi accedió al plató e informó a la audiencia sobre una variación sustancial respecto de lo visto en anteriores entregas: “Atención porque esta edición no va a contar durante las primeras semanas con nominaciones”. De este modo, durante los primeros compases de Gran Hermano 20 no se realizarán las tradicionales votaciones entre compañeros para designar a los nominados a la expulsión.

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' (Mediaset)

Poco después, Jorge Javier Vázquez, conductor principal del programa, reunió a todos los residentes en el salón de la casa para ampliar la información. El presentador aclaró que la ausencia de nominaciones no implica que no existan concursantes en peligro. “Todos estáis en peligro, todos estáis nominados”, comunicó el de Badalona a los presentes, anunciando que, por decisión de la organización, ningún habitante estaría exento de riesgo en estas primeras semanas y que nadie debía señalar a sus compañeros para someterlos a votación.

El primer expulsado de ‘Gran Hermano 20′

Las sorpresas continuaron en relación con la expulsión inicial. El que fuera conductor de Sálvame informó a los concursantes que, de forma excepcional, el estreno de Gran Hermano 20 concluiría con la salida de uno de ellos. “Lo habéis oído bien, Gran Hermano 20 rompe las normas. La audiencia está votando y uno de vosotros está pasando sus últimos minutos en la casa porque la expulsión es esta misma noche”, explicó el presentador. La reacción de los concursantes fue inmediata. Incredulidad y desconcierto dominaron la atmósfera, dado que la posibilidad de una eliminación tan rápida no se contemplaba en la estructura habitual del programa.

No obstante, tras la conexión directa con la casa, Jorge Javier desveló a la audiencia lo que realmente estaba ocurriendo: “Ninguna votación está en marcha aunque les hemos hecho creer que sí”. En realidad, la supuesta primera expulsión no era más que una estrategia de la organización, diseñada para hacer creer a los nuevos habitantes que uno de ellos abandonaría definitivamente la casa en la noche inaugural.

El concursante escogido como presunto primer expulsado no salía del concurso, sino que pasaba a residir en otra zona habilitada en la casa. En esta edición, la vivienda de GH 20 cuenta con localizaciones desconocidas para la mayoría, entre ellas ‘el oasis’, un espacio que ofrece comodidades, pero también plantea retos y peligros. El participante seleccionado para abandonar la casa principal debía mudarse a este sector, lejos de la vista del resto de concursantes.

Sofía, concursante de 'Gran Hermano 20' (Mediaset)

La decisión sobre quién sería el primer presunto expulsado no dependía esta vez del público, sino de tres participantes que se encontraban desde el inicio en el oasis. El resto de habitantes desconocía tanto la existencia de estos compañeros como la del propio espacio. Tras deliberar, los tres eligieron a Sofía, cuyo nombre fue anunciado por Jorge Javier en directo: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Sofía!”, pronunció el presentador, manteniendo el suspense para quienes seguían la gala y los participantes en el salón.

Sofía, sorprendida, se despidió de sus compañeros, quienes quedaron en estado de shock por la rapidez del proceso. Tras abandonar la casa principal, la concursante se trasladó al oasis, donde fue recibida por los habitantes de esa zona. Ya instalada, Sofía valoró la situación positivamente y expresó: “Sabía que me iban a elegir a mí”, convencida de que la audiencia había influido para situarla en un espacio considerado, según ella, como una mejora respecto a la casa original.