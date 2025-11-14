‘Gran Hermano 20′ conoce al ‘primer expulsado’ de la edición y sorprende con sus tres primeros nominados

Aroa y Patricia se juegan la expulsión en 'Gran Hermano 20' (Mediaset)

La segunda gala de Gran Hermano 20, emitida este jueves, 13 de noviembre, en Telecinco ha mantenido en vilo a la audiencia. Y es que la entrega despidió a uno de los concursantes de la casa más famosa de Mediaset. Bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez, el formato ha vivido una gala repleta de emociones y tensión que se ha saldado con la primera expulsión oficial de la edición y la primera ronda de nominaciones.

El proceso de selección de los nominados implicó una serie de salvaciones que arrancaron el domingo previo durante el debate. Participaron tanto los concursantes de ‘La Pajarera’, conformado por Íñigo y Edurne, como los del Oasis, formado por Rocío, Cristian, Noah y Sofía, además del voto emitido por el público a través de la aplicación de Mediaset Infinity. Tras varias dinámicas de salvación, los nominados finales quedaron definidos: Aroa, Lorena, Patricia y Raúl se jugaron su permanencia en la casa, envueltos en una tensión palpable por los primeros conflictos surgidos durante la semana.

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' (Mediaset)

Lorena fue la primera afortunada en escapar de la expulsión, gracias al respaldo del público, seguida por Raúl. El enfrentamiento final se centró entonces entre Aroa y Patricia, dos concursantes que ya habían protagonizado los choques más notables de la convivencia hasta ese momento. El desenlace llegó tras un recuento ajustado de votos, con Aroa convertida en la primera expulsada oficial de la edición.

A pesar de la rivalidad evidenciada en las semanas previas, el tramo final en la casa terminó con un inesperado gesto cordial entre ambas. Una vez fuera del recinto, Aroa fue recibida por Jorge Javier Vázquez en las instalaciones de Telecinco. “¡Qué pringada! He sido la primera expulsada”, ha comentado la exconcursante al de Badalona. En el plató, se le concedió la oportunidad de despedirse de sus compañeros, momento que afrontó con tristeza y con la sensación de no haber tenido el tiempo suficiente para mostrar su autenticidad al público.

Los primeros nominados de la edición

No obstante, la gala reservaba una sorpresa trascendental para la concursante y para el desarrollo del concurso. Jorge Javier Vázquez le comunicó, en directo, que no abandonaría definitivamente el reality, ya que pasaría a formar parte del Oasis, la zona habilitada para quienes permanecen ocultos de los participantes de la casa principal. Este giro inesperado alentó el ánimo del público y evidenció que la producción de Gran Hermano 20 guarda varias sorpresas para las próximas emisiones, manteniendo así la atención tanto de los concursantes como de los fieles seguidores del formato.

Las novedades no terminaron ahí. Aunque se había anunciado que durante las primeras semanas no habría nominaciones, el reality decidió activar la primera ronda oficial este jueves. Los concursantes realizaron sus votaciones en el confesionario, pero debieron nominar en parejas y consensuar sus decisiones, de modo que los votos emitidos fueran conjuntos y vinculantes. Esta dinámica, alejada de las tradicionales votaciones individuales, dio lugar a una mayor carga de tensión e incidió en la estrategia grupal, obligando a los habitantes a enfrentar cara a cara las primeras alianzas y desacuerdos formados tras una semana de convivencia intensa.

Los cuatro concursantes que han gozado de la inmunidad han sido Edurne e Íñigo, tras haber vivido una semana en ‘La Pajarera’, la peor estancia de la casa, y Patricia y Paula, quienes han ocupado el lugar de Edurne e Íñigo esta semana. Tras una ronda de votaciones en la que han quedado claras tanto las primeras alianzas como las primeras rencillas, tres nombres han salido a la palestra. Mamadou, Belén y Diego se han convertido en los tres concursantes más votados por sus compañeros. Sin embargo, hubo otro gran giro en la dinámica. Y es que a Aroa se le ha otorgado el poder del intercambio, con el que ha podido sacar de la lista a Mamadou y meter a José Manuel. De esta manera, Belén, Diego y José Manuel se juegan la expulsión en Gran Hermano 20.