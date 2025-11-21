El tipo de ducha que recomienda un experto en reformas para evitar resbalones: “Son mucho más seguras” (Montaje Infobae)

La reforma del baño es uno de los trabajos que más se hacen notar en un hogar. Entre las primeras decisiones aparece una elección clásica: instalar bañera o ducha. El especialista en reformas David Sevilleja, con 22 años y director de Todo Sobre Reformas, ha analizado los pros y contras de cada alternativa en su perfil de TikTok, donde responde a dudas habituales sobre obra y rediseño de espacios.

El tipo de ducha más seguro, según un especialista en reformas

En uno de sus vídeos explica la importancia de una correcta instalación en el caso de las duchas de obra. “Una ducha de obra es aquella que construimos dando pendiente al propio suelo y asegurándonos de impermeabilizar correctamente toda la zona para evitar filtraciones o humedades”, apunta Sevilleja. Según sus indicaciones, este sistema facilita la incorporación de suelos antideslizantes, una alternativa para reducir caídas en superficies húmedas. “Este tipo de duchas son mucho más seguras, ya que permiten colocar un suelo antideslizante que evita resbalones cuando el pavimento está mojado”, afirma. Frente a esa opción, describe: “En cambio, las bañeras suelen resbalar bastante y resultan mucho más peligrosas”.

Sevilleja también menciona la accesibilidad como una característica relevante, sobre todo en viviendas donde viven personas mayores. “Es mucho más dificultoso para ellas entrar a una bañera que no a una ducha”, expone en otro fragmento. El acceso al plato de ducha suele ser más práctico y requiere menos esfuerzo físico.

En relación con la imagen final del baño, el joven de Todo Sobre Reformas comenta: “Y, por último, pero no menos importante, las bañeras aportan un aspecto menos estético al baño. Por eso solo recomiendo instalar una bañera si tienes niños pequeños, si cuentas con espacio suficiente para colocar una bañera grande o si realmente disfrutas mucho del momento del baño”.

La elección entre bañera y ducha queda determinada por el uso principal del baño y las circunstancias de sus ocupantes. En sus tutoriales de reformas, Sevilleja recuerda la importancia de tener en cuenta la seguridad, la accesibilidad y las necesidades cotidianas a la hora de iniciar una obra. También explica que las duchas de obra permiten aprovechar mejor el espacio útil disponible, mientras que las bañeras pueden requerir una superficie mayor y una planificación específica para evitar problemas de instalación.

El contenido de David Sevilleja suma miles de visualizaciones en redes sociales, donde responde a consultas sobre materiales, distribución y soluciones prácticas para la vivienda. En el caso concreto de la reforma de baño, subraya la relevancia de pensar en el día a día: desde la limpieza hasta la entrada y salida al espacio, y de valorar si se prioriza el tiempo, la comodidad o algún uso especial como el baño de niños pequeños.

La decisión, en cualquier caso, dependerá de las necesidades y hábitos de quienes utilizan el baño. Las indicaciones de especialistas como Sevilleja pueden servir de guía al plantear una reforma, con explicaciones directas que facilitan el proceso de cambio en una de las estancias clave del hogar.