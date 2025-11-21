España

El histórico gesto público de la princesa Leonor a la reina Sofía que podría repetirse casi ocho años después

La familia real española protagonizará una jornada cargada de simbolismo este viernes, cuando Felipe VI le impondrá a su madre la insignia de la Orden del Toisón de Oro

La princesa Leonor saluda a
La princesa Leonor saluda a los reyes eméritos tras recibir el Toisón de Oro. (Europa Press)

La familia real, encabezada por los reyes Felipe VI y Letizia, protagoniza este viernes 21 de noviembre una jornada que se prevé histórica. El monarca y su esposa, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía, encabezarán la ceremonia institucional que marca el acceso a la Orden del Toisón de Oro de destacados protagonistas de la reciente historia democrática española. La reina Sofía tendrá un papel protagonista en este acto, que será la ocasión ideal para que se repita una imagen prácticamente inaudita entre la reina emérita y la princesa Leonor.

En esta cita, programada como parte de la conmemoración por los 50 años de la reinstauración de la monarquía, Felipe VI impondrá el Toisón de Oro a su madre, un emotivo momento que recordará al acto en el que el monarca le otorgó el mismo reconocimiento a su primogénita. Aquel día, el 30 de enero de 2018, fue la única vez que se vio a la heredera hacer una reverencia a su abuela, una escena que tiene visos de repetirse este viernes.

Como ha recordado la experta en realeza Ana Polo en sus redes sociales, “no hemos visto a Leonor hacerle una reverencia a su abuela desde que era pequeña y le impusieron a ella el Toisón. Y a la infanta Sofía no la hemos visto nunca hacer reverencias”, por lo que este esperado reencuentro familiar puede ser la ocasión ideal para que se den ambas situaciones.

La princesa Leonor, inclinándose ante
La princesa Leonor, inclinándose ante Felipe VI tras la imposición del Toisón de Oro en 2018. (Europa Press)

En la ceremonia de 2018, después de que su padre le impusiera la condecoración, Leonor dedicó un total de cuatro reverencias. Tras la genuflexión al monarca, la princesa hizo lo propio con su madre, la reina Letizia, y sus abuelos paternos, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. En esta ocasión, el emérito no estará presente entre el centenar de invitados que asistan a la histórica ceremonia en el Salón del Trono, pues solo ha sido invitado a la comida privada en El Pardo.

Simbolismo e historia

La jornada de este viernes se dividirá en dos actos centrales. Primero, la solemne ceremonia de ingreso en la Orden del Toisón de Oro, en la que la reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González Márquez y los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca recibirán la distinción. El rey será el encargado de imponer la insignia a su madre y, posteriormente, formalizará el reconocimiento a los demás nuevos caballeros. Tanto González como Herrero y Roca intervendrán durante el evento, subrayando la importancia simbólica de esta distinción para la memoria democrática.

Entre los asistentes figuran máximos representantes del Estado, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. La convocatoria incluye además a todos los miembros del Gobierno, presidentes autonómicos y expresidentes del Ejecutivo, junto a otras autoridades civiles y constitucionales.

El Rey Felipe VI ha concedido a su madre, la Reina Doña Sofía, el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, en un gesto para reconocer públicamente "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". (Vídeo: Europa Press)

Tras la ceremonia en el Palacio Real, la familia real se trasladará al Congreso de los Diputados para liderar el coloquio titulado “50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia”, una conversación que tendrá lugar en la Sala Constitucional. Allí, los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega moderarán un debate en el que participarán la catedrática de Ética Adela Cortina, el historiador Juan Pablo Fusi, el expresidente del Senado Juan José Laborda y Rosario García Mahamut, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Está previsto que este acto comience con el discurso inaugural de Francina Armengol, presidenta del Congreso, y culmine con la intervención de Felipe VI, quien cerrará una jornada diseñada para celebrar el papel de la monarquía en la transición española y fortalecer el vínculo institucional en la democracia actual.

Posteriormente, la familia real se trasladará hasta el Palacio Real de El Pardo para disfrutar de un almuerzo privado. La comida reunirá a la familia real española al completo, además de contar con miembros de la familia real griega. Este acto, además, es el único para el que el rey Juan Carlos ha recibido invitación. El emérito podría así reencontrarse con su esposa, sus hijos y su nuera tras las escandalosas revelaciones de que hace en sus memorias, Reconciliación, que ya están publicadas en Francia y verán la luz en España el próximo 5 de diciembre.

