España

Un dentista explica cómo luchar contra el mal aliento por las mañanas: “Va a hacer que, dentro de lo que cabe, nos huela un poquito menos”

Hábitos como fumar, consumir alcohol o café pueden intensificar la halitosis matutina, especialmente si se combinan con una higiene bucal deficiente

Guardar
Mujer con mal aliento (Shutterstock)
Mujer con mal aliento (Shutterstock)

La halitosis matutina es una realidad compartida que tiene su origen en procesos biológicos que ocurren durante el sueño. El dentista Roberto Hermida, que trabaja para la Clínica Odontológica Carrera y divulga sobre salud bucal a través de TikTok (@eldentistarober), explica en una de sus últimas publicaciones que la causa principal de este fenómeno reside en la proliferación de bacterias, pero, ¿por qué sucede por la noche y no por el día?

Hermida señala que la reducción de la producción de saliva que se produce al dormir durante las horas nocturnas crea un entorno propicio para que las bacterias se multipliquen. Este aumento bacteriano es el responsable directo del mal olor característico que se percibe al despertar. Según el especialista, “toda cosa que provoque que haya un aumento de bacterias significará un aumento de mal olor”.

La saliva cumple un papel esencial en la protección de la cavidad oral. Además de facilitar la digestión, actúa como un agente antibacteriano natural y contribuye a la limpieza de la boca al eliminar restos de alimentos y microorganismos. Cuando la producción salival disminuye, se genera un entorno propicio para la proliferación de bacterias anaerobias. Estas bacterias descomponen las proteínas presentes en la boca y liberan compuestos sulfurados volátiles, responsables directos del mal olor característico de la halitosis. En condiciones normales, la saliva mantiene el equilibrio bacteriano, pero su escasez permite que estos microorganismos se multipliquen y generen olores desagradables.

López Rosetti - La importancai de cepillarse los dientes - Home

El odontólogo apunta que una higiene bucal deficiente antes de dormir, la presencia de enfermedad de encías o la falta de limpieza de la lengua contribuyen a intensificar el mal aliento. Hermida ilustró este punto al afirmar que, en estos casos, “tenemos un mal olor que vamos, echamos para atrás hasta a Drácula”. Además, el profesional indica que algunos hábitos pueden empeorar la halitosis matutina. En palabras de Hermida, “si encima a eso le juntamos malos hábitos como puede ser el tabaco, el alcohol o ciertos alimentos, ya, vamos, es que no se nos van a acercar a veinte kilómetros a la redonda”.

Cómo reducir el mal olor

Para mitigar este problema, Hermida recomienda prestar especial atención al cepillado nocturno. En este sentido, destaca la importancia de una limpieza exhaustiva de la boca antes de acostarse, “porque eso nos va a hacer que, dentro de lo que cabe, nos huela un poquito menos”. No obstante, un artículo publicado en la página web de la clínica en la que trabaja el dentista añade una serie de consejos, como mantener una hidratación adecuada, porque beber suficiente agua a lo largo del día ayuda a preservar la humedad en la boca y estimula la producción de saliva.

El uso de enjuagues bucales sin alcohol también contribuye a mantener la boca húmeda y a eliminar las bacterias responsables del mal olor. Mascar chicle sin azúcar estimula la secreción salival y puede aliviar la sequedad, reduciendo así la halitosis. Además, limitar el consumo de tabaco, alcohol y café resulta beneficioso, ya que estas sustancias pueden agravar la sequedad bucal.

Temas Relacionados

OdontologíaDientesSalud dentalEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Penélope Cruz amplía su patrimonio: se compra un ático de lujo en el centro de Madrid

La actriz afianza su relación con la capital al adquirir una vivienda en una de las zonas más cotizadas de la capital

Penélope Cruz amplía su patrimonio:

Si tienes esta moneda de 50 céntimos, podrías estar guardando un tesoro en tu cartera

Esta moneda ha multiplicado su valor más de 22.000 veces

Si tienes esta moneda de

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque no tiene relación con ella: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

La ruptura total de relación solo justifica el fin del pago si la causa del distanciamiento sea exclusivamente atribuible a la hija, algo que el tribunal no aprecia en este caso

Un padre pide quitar la

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

Las autoridades portuguesas han frenado la embarcación con la ayuda de otros organismos internacionales

Interceptan un narcosubmarino con 1,7

El hábito de alimentación de Japón que es útil para mantener un peso saludable y una relación sana con la comida

Este principio sigue la doctrina confuciana y ayuda a consumir menos calorías diarias

El hábito de alimentación de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide quitar la

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque no tiene relación con ella: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

Mazón le estalla a Feijóo: la dimisión dinamita los planes de Génova y abre una crisis en el PP de la Comunidad Valenciana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 4 de noviembre

Los sistemas de calefacción más rentables para este invierno: cuál elegir según tu tipo de vivienda

Solo un tercio de los productos bajó de precio en el Black Friday el año pasado, pero el 80% de los consumidores lo aprovechará para adelantar las compras navideñas

No más de un 20% en plantilla, máximo 480 horas y alta en la Seguridad Social: el Gobierno aprueba el Estatuto del Becario

DEPORTES

Xabi Alonso vuelve a Anfield:

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez