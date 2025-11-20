España

Una mujer de 27 años da a luz en un portal de su casa en el distrito del Retiro, en Madrid

Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital Gregorio Marañón

Guardar
Una mujer da a luz en el portal de su casa en el Retiro, Madrid. (X/Emergencias)

No todos los partos surgen en el hospital. Aunque la mayoría de los alumbramientos en España se realizan bajo la estrictas supervisiones médicas, en una camilla y en compañía de los seres queridos, a veces se dan situaciones en las que la llegada del bebé sorprende a la madre antes de llegar a un centro sanitario. Estos partos extrahospitalarios, aunque poco frecuentes, requieren rapidez, coordinación y conocimientos básicos de primeros auxilios para garantizar la seguridad de madre e hijo. Cosa que tienen que hacer frente los servicios de emergencia cuando llegan a la escena.

Bien lo sabe Raquel, una recién nacida en el barrio madrileño del Retiro, que fue testigo en la noche del pasado martes de un alumbramiento. Una mujer de 27 años, embarazada de su segunda hija, rompió aguas cuando se disponía a salir hacia el hospital junto a su pareja. Sin embargo, al bajar el primer escalón del portal de su casa, situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda 24, las contracciones fueron a más y no pudo continuar.

El nacimiento se produjo alrededor de las 20:15 horas, antes de la llegada de los equipos médicos. Cuando los sanitarios del SAMUR-Protección Civil llegaron al lugar, la bebé, llamada Raquel, ya había nacido. “Se ha producido el parto y, a nuestra llegada, el bebé ya había nacido”, explicó un portavoz de Emergencias Madrid en un vídeo publicado en redes sociales.

Atención inmediata de los servicios de emergencia

Los profesionales sanitarios procedieron a cortar el cordón umbilical y colocaron a la recién nacida en contacto piel con piel con su madre, siguiendo el protocolo. Según Arturo de Blas, jefe de guardia del SAMUR-PC, la bebé presentaba “muy buen aspecto y muy buena coloración”.

Durante el traslado al hospital se produjo el alumbramiento de la placenta. La actuación inmediata del equipo fue decisiva para garantizar la seguridad y bienestar de ambas.

Los servicios de emergencia ayudando
Los servicios de emergencia ayudando a la madre a bajar del piso. (X/Emergencia)

Traslado seguro al hospital

Para asegurar un traslado ágil y seguro de la madre y la hija, la Policía Municipal escoltó la ambulancia hasta la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón, donde las dos ingresaron sin complicaciones. Durante todo el trayecto, los sanitarios continuaron atendiendo a ambas en la ambulancia, siguiendo los protocolos de asistencia neonatal y materna. “La madre iba al hospital y no ha podido bajar ni un escalón”, resumieron desde Emergencias Madrid.

Aunque se trató de un parto extrahospitalario inesperado, tuvo un final feliz. Raquel llegó al mundo en el portal de su casa, protagonizando una historia tan sorprendente como emotiva en pleno corazón de Madrid. Madre e hija se encuentran en perfecto estado, y la intervención rápida y coordinada de SAMUR-Protección Civil y de la Policía Municipal ha sido clave para que esta situación inesperada terminara sin complicaciones.

Llegada al hospital de la
Llegada al hospital de la madre y la recién nacida. (X/Emergencia)

Parto fuera de un hospital

Dar a luz fuera de casa es legal, pero no del todo seguro. Incluso los defensores de este tipo de partos recomiendan unos requisitos mínimos: que sea de bajo riesgo, no se practique cuando sean gemelos, vengan de nalgas o haya cualquier posibilidad de cesárea, además de la presencia de una matrona profesional.

Temas Relacionados

EmabrazoPartoSucesosSucesos EspañaComunidad de MadridEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La guerra de las empresas por fichar talento disparará los salarios una media del 5% en 2026

La escasez de profesionales cualificados, la inflación y la revolución tecnológica ‘obligará’ a las compañías a aumentar los sueldos para cubrir vacantes

La guerra de las empresas

Poner adornos de Navidad en tu balcón puede ser ilegal: una jurista explica en qué casos puede ocurrir

Con el fin inminente de noviembre, las familias ya empiezan a sacar sus decoraciones navideñas para teñir el hogar de una tonalidad festiva

Poner adornos de Navidad en

La reina Sofía reunirá en El Pardo a sus hijos, sus nietos y a su familia griega: así será el gran almuerzo privado en su honor

La madre de Felipe VI celebrará este viernes un almuerzo privado para celebrar su entrega del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro

La reina Sofía reunirá en

Bruselas propone crear planes de pensiones privados dentro de las empresas: cómo funciona esta medida en otros países

Tanto Reino Unido como Irlanda cuentan con esta herramienta, que permite generar una caja de ahorros con aportes de los trabajadores y los empresarios que complementan las jubilaciones tradicionales

Bruselas propone crear planes de

Un policía de Alicante lesiona a un peatón que le dijo que no tenía “ni idea” de dirigir el tráfico: es condenado a pagar 5.000 euros de indemnización

El tribunal detalla en la resolución que el peatón presentaba una minusvalía física del 65%

Un policía de Alicante lesiona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía de Alicante lesiona

Un policía de Alicante lesiona a un peatón que le dijo que no tenía “ni idea” de dirigir el tráfico: es condenado a pagar 5.000 euros de indemnización

Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo: el Gobierno iniciará en “los próximos días” el proceso para encontrar a su sustituto

El Gobierno “respeta” el fallo sobre el Fiscal General del Estado, pero no lo comparte y llama a la calma: “La discrepancia no puede conllevar una desconfianza en las instituciones”

El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar 10.000 euros a González Amador

ECONOMÍA

La guerra de las empresas

La guerra de las empresas por fichar talento disparará los salarios una media del 5% en 2026

Bruselas propone crear planes de pensiones privados dentro de las empresas: cómo funciona esta medida en otros países

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Bruselas plantea soluciones para la crisis de la vivienda con más control público, límites al turismo y freno a la especulación: “Ha llegado el momento de actuar”

Precio del la luz en España estará muy baja este 21 de noviembre: a esta hora estará en 0 euros

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”