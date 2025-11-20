Una jaula sobre un tanque contra los ‘drones suicidas’: el Ejército francés instala en su principal carro de combate un nuevo sistema de protección

Un tanque francés Leclerc XLR durante ejercicios de tiro real en los Alpes. (Fuente: Ministerio de Defensa francés)

El Ejército francés ha iniciado pruebas de campo con nuevos sistemas de protección antidrones instalados en su tanque Leclerc XLR. La instalación de una jaula sobre el carro de combate le da un aspecto llamativo pero supone un escudo eficiente contra aeronaves no tripuladas, que pueden destruir un vehículo sin asumir ningún riesgo.

Las adaptaciones presentadas responden al creciente impacto de los drones de bajo coste y los explosivos improvisados. En el frente ucraniano, estos dispositivos hechos con pocos recursos están suponiendo una gran ventaja, ya que generan un fuerte impacto sin suponer apenas pérdidas.

El objetivo de esta estrategia, que se puede ver en las decisiones del ejército ucraniano, radica en emplear estructuras simples pero eficaces, como placas reforzadas y sistemas de jaula, que pueden instalarse con rapidez y sin requerir reconfiguraciones profundas en los vehículos. Así, consiguen responder de inmediato al avance de las amenazas que plantean los drones de ataque.

El ejército difundió videos del blindado en Zaporizhzhia

Tanques con una jaula antidrones

Estas maniobras se desarrollaron en un entorno alpino en Hinterrhein, Suiza, durante unos ejercicios conjuntos en los que participaron el 5º Regimiento de Dragones de Francia y el 17º Batallón Mecanizado de Suiza. Durante estos ejercicios de fuego real, el Leclerc XLR mostró esta configuración experimental nunca exhibida en público.

Se trata de un elemento superior de tipo jaula destinado a interceptar ataques suicidas con drones. Esta solución está inspirada en la experiencia ucraniana frente a las ofensivas rusas, donde este tipo de defensa ha permitido aumentar la supervivencia de los vehículos contra un tipo de aeronaves que han cobrado gran relevancia.

El blindado también ha sido equipado con paneles modulares tanto antiminas como anti-RPG, que pueden añadirse o retirarse según las necesidades operativas. Según las autoridades francesas, las jornadas de tiro incluyeron 300 disparos de munición cinética y permitieron validar los diversos equipos defensivos destinados a reforzar de forma rápida otros vehículos de primera línea.

Un tanque francés Leclerc XLR durante ejercicios de tiro real en los Alpes. (Ministerio de Defensa francés)

El tanque elegido

El Leclerc XLR, el tanque más avanzado del arsenal francés, ya cuenta en su equipamiento de serie con sensores mejorados, sistemas digitales y avanzados controles informatizados. La variante que se evaluó en Hinterrhein ha añadido las defensas mecánicas de rápida instalación frente a las amenazas de los ataques efectivos y de bajo coste desplegados en el actual escenario europeo.

El carro de combate principal ha sido concebido para disparar mientras se mueve gracias a un cargador automático, avanzados sistemas electrónicos de control de tiro y estabilización eléctrica de la torre y el cañón. En su variante XLR, el tanque incorpora una mira panorámica de última generación que potencia su capacidad de observación y puntería, ofreciendo ventajas en combate nocturno.

Junto al nuevo sistema defensivo, cuenta con un inhibidor para artefactos explosivos improvisados, protección anti-RPG en 360 grados y defensa antiminas integrada. Está dotado de un cañón de 120 mm capaz de disparar munición programable y cuenta con armas secundarias de 12,7 mm y 7,62 mm montadas en posiciones estratégicas. Su motor de 1.500 CV y la suspensión hidroneumática le permiten alcanzar hasta 72 km/h en cualquier terreno y situación operativa.