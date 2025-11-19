España

El “Schengen militar” de Bruselas: así es el plan de movilidad de Europa que busca que los equipos de defensa puedan trasladarse “sin barreras”

La Comisión Europea ha explicado las claves de este proyecto y ha fijado la inversión en 17.000 millones de euros

Guardar
Tanques con bandera de la
Tanques con bandera de la UE

“La movilidad militar es prioritaria para la defensa europea”, ha asegurado Henna Virkkunnen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Seguridad. Los tanques y otros tipo de vehículos militares o los propios soldados podrán llegar más rápido al Flanco Oriental, zona de mayor preocupación de la Unión Europea (UE) por la frontera con Rusia.

Con esta afirmación ha comenzado la presentación del nuevo plan de movilidad militar de Europa. La ha formulado la vicepresidenta antes de dar paso a Kaja Kallas, representante de la Unión para Asuntos Exteriores, que ha explicado el nuevo ecosistema de transporte de defensa que caracterizará a Europa.

Las carreteras, puentes o trenes están diseñadas para favorecer el transporte y conexión ciudadana. Ahora, tendrán un nuevo planteamiento. La Comisión quiere impulsar un proyecto que busca hacer más efectivo el despliegue militar por vía terrestre entre Estados miembro. El objetivo es claro, que “las tropas y equipos europeos puedan moverse sin barreras”.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

El nuevo plan de un “Schengen militar”

La propuesta pasa por ampliar el Mecanismo “Conectar Europa” (CEF) en la propuesta del Marco Financiero Plurianual para 2028-2034, destinando 51.500 millones de euros al transporte, el doble de lo actual. De esa suma, 17.600 millones de euros se reservarían para proyectos de movilidad militar, según anunció la Comisión.

El proyecto presentado por Hallas tiene distintos puntos. En primer lugar, se busca “reducir las barreras administrativas”, permitiendo a los Estados miembro relajar los trámites y facilitar el paso entre países cuando se trate de medios militares. El segundo punto se centra en la financiación, confirmando los 17.000 millones de euros destinados a inversiones en transporte para medios duales, que puedan usarse con objetivos militares.

Andrius Kubilius, comisionado de Defensa y Espacio, ha matizado algunos detalles del plan en la presentación. Kubilius ha anunciado la creación de un reglamento, que sustituya las normas nacionales individuales por unas únicas reglas para Europa en el transporte militar. Algunas de sus claves son compartir posibilidades, garantizar la protección y refuerzo de las infraestructura o crear un ‘grupo transversal’, aunque no ha descrito su funcionamiento. La “infantería gana batallas, la logística gana la guerra”, ha sentenciado.

Actuales rutas de transporte militar
Actuales rutas de transporte militar (Parlamento Europeo)

Claves del plan de movilidad militar

Uno de los grandes objetivos es “ampliar los corredores de ayuda hacia Ucrania”, con lo que se busca brindar una ayuda directa y más rápida en caso de necesidad. No obstante, para poder afrontar estas ideas es clave tener las infraestructuras adecuadas. El informe Niinistö, realizado por el antiguo presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, explica que las carreteras, ferrocarriles, puertos, puentes y aeropuertos de la UE a menudo no están preparados para soportar el peso de grandes vehículos militares.

Apostolos Tzitzikostas, comisionado europeo de Transporte, ha alertado sobre este problema en una entrevista con Financial Times. “Tenemos puentes antiguos que necesitan ser modernizados”, dijo Tzitzikostas. “Tenemos puentes estrechos que necesitan ser ensanchados. Y tenemos puentes que no existen y que deben ser construidos”, continuó, asegurando que con la infraestructura actual “se tardan meses” en hacer llegar los vehículos.

Hace un año, Polonia, Alemania y Países Bajos firmaron en Bruselas un acuerdo para crear el denominado ‘Schengen militar’, término que ahora la Comisión ha adoptado. Este entendimiento quería establecer un mecanismo para agilizar el traslado de tropas y material militar entre sus territorios, permitiendo además la creación de un corredor de ayuda dirigido a Ucrania.

Poco después, Grecia, Bulgaria y Rumanía llegaron a un acuerdo similar, que unirá el mar Egeo con el mar Negro y buscará facilitar también la llegada al este europeo. Según los firmantes de estos acuerdos, la medida facilitó tanto el apoyo logístico hacia Ucrania como el refuerzo de la defensa en la frontera oriental de la OTAN.

Temas Relacionados

UEDefensaGuerraEuropaFuerzas ArmadasEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un queso catalán hecho con leche de búfala en el pueblo de Moià se corona como uno de los mejores del mundo

Los premios World Cheese Awards han galardonado a una veintena de quesos españoles con la medalla ‘Super Gold’

Un queso catalán hecho con

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Caos en ‘La Revuelta’: por primera vez un espectador se niega a seguir las indicaciones del programa

Por primera vez en el programa, el elegido del público se ha negado a sentarse en el famoso bidé y a salir a hablar con el presentador

Caos en ‘La Revuelta’: por

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

La guía del abogado Xavi Abat advierte sobre plazos fiscales, riesgos de la aceptación tácita y particularidades normativas territoriales que pueden encarecer o complicar el proceso sucesorio

Estos son los errores que

La regulación excesiva frena la innovación en inteligencia artificial en Europa

Empresas emergentes y líderes del sector alertan sobre el impacto negativo de las normativas fragmentadas, que dificultan la expansión, retrasan la llegada de avances médicos y desincentivan la inversión en proyectos disruptivos

La regulación excesiva frena la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP recorta distancias con

El PP recorta distancias con el PSOE en el CIS de la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón

Rozalén sorprende a los pacientes de La Paz con un concierto sorpresa tras su regreso de Las Vegas

Un agricultor sufre un accidente de tráfico y el seguro no le paga porque cuestiona las secuelas que le dejó: el juez obliga a indemnizarle con 21.667 euros

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Iberia sorprende y se coloca por delante de la ‘low cost’ Ryanair en el ranking europeo de las aerolíneas más baratas de 2025

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

La Vuelta Ciclista a España

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”