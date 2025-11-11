El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

Foro de drones de Interpol en Ávila

La Policía Nacional ha organizado este año un foro mundial de drones clave. El Interpol Drone Expert Summit 2025 (IDES 2025) finalizó este sábado en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, tras reunir durante tres días a más de 120 especialistas, autoridades policiales y representantes de la industria tecnológica de más de treinta países.

El encuentro es una fecha fundamental en el ámbito de los drones y está marcado por el debate global sobre el uso y la regulación de aeronaves no tripuladas aplicadas a la seguridad pública. Organizado por Interpol, UAS Norway y la Policía Nacional, el foro abordó el desarrollo de tecnologías para la detección, uso responsable y neutralización de drones o la búsqueda de estrategias frente al aumento de incidentes.

El IDES 2025 ha servido también como plataforma para estrechar la colaboración entre agencias internacionales, reforzando la cooperación europea frente a desafíos emergentes en el espacio aéreo. Los drones se han convertido en una pieza indispensable en la defensa y seguridad de los países.

Foro de drones de la Interpol (Policía Nacional)

Un foro marcado por la cooperación internacional

A lo largo del foro mundial, expertos de distintos organismos y representantes de empresas líderes en UAS participaron en talleres, sesiones plenarias y demostraciones operativas. Por el lado de los profesionales policiales destacó la presencia de personalidades y profesionales de Europol, Frontex, EASA y NATO, que buscan sinergias para la protección del espacio aéreo y la gestión de amenazas emergentes.

La dimensión formativa tuvo un lugar central en el programa, integrando estrategias de innovación y liderazgo policial. Las conferencias analizaron casos recientes de incidentes con drones en infraestructuras críticas y aeropuertos. Las incursiones vinculadas principalmente a Rusia han provocado la suspensión de vuelos y aeropuertos en Alemania, Bélgica o Dinamarca.

La implicación de estos dispositivos en los conflictos internacionales no pudo faltar como tema principal del foro. Aunque las Fuerzas Armadas no fueron parte del encuentro, los cuerpos de seguridad también pueden abordar temas de defensa o participan en despliegues internacionales, de manera que necesitan conocimientos en esta materia.

Drones de la Guardia Civil contra los incendios (Guardia Civil)

Papel de España

Según el comunicado de la Policía Nacional, la organización del IDES 2025 marcó un “nuevo avance en la consolidación como socio estratégico en la arquitectura de seguridad europea y mundial”. El cuerpo de seguridad español ha tratado de mostrar su fuerza aérea y capacidad, buscando ensalzar su papel internacional en la seguridad del continente ante las crecientes amenazas.

Además, la sede escogida, la Escuela de Ávila, no ha sido una casualidad. A sus características para acoger un despliegue de drones se suma la intención de mostrar el desarrollo del cuerpo y la apuesta por la formación de profesionales en España. Según la Policía, el “éxito” de la edición 2025 sitúa a la Escuela Nacional de Policía y a España en el centro del panorama mundial sobre seguridad aérea y regulación de aeronaves no tripuladas.

Estos encuentros suelen tener un papel de demostración y captación de contactos que pueden convertirse en futuras colaboraciones. El intercambio entre distintos países y el ámbito público con el privado es el resultado de organizar estos encuentros internacionales.