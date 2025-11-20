España

Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo: el Gobierno iniciará en “los próximos días” el proceso para encontrar a su sustituto

El Tribunal Supremo ha impuesto a García Ortiz una multa y dos años de inhabilitación por filtrar el correo donde el novio de Ayuso reconocía fraude fiscal

El fiscal general de España,
El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo de España, en Madrid, España. 3 de noviembre de 2025. Mariscal/Pool vía REUTERS

El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el empresario y comisionista Alberto González Amador, al reconocer fraude fiscal. La sala de lo Penal le ha condenado por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y a pagarle una multa de 10.000 euros de indemnización y el pago de costas, al considerar probado que participó en la filtración.

El fallo del Tribunal Supremo, respaldado por cinco de los siete jueces que lo componen, aún está pendiente de redacción. A la espera de conocer los argumentos, la sentencia concluye que García Ortiz fue la fuente principal de la filtración de los correos que mantuvieron el abogado de González Amador, y la Fiscalía.

15:09 hsHoy

Compromís critica la condena, publicada el mismo día de la muerte de Franco: “El franquismo vive”

El diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, ha denunciado la condena por revelación de secretos sobre la pareja de Ayuso. “20 noviembre de 2025, el franquismo vive”, ha escrito en X.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Ibáñez ha denunciado que la condena al fiscal general por parte de cinco jueces “conservadores” del Tribunal Supremo “no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista” del país. A su vez, ha proclamado que es un “día negro” para el país y que esta resolución “pone en riesgo” la libertad de prensa y la protección a las fuentes y “también la presunción de inocencia” en España, al acusar al TS de condenar “sin pruebas” a García Ortiz.

*Con información de Europa Press

15:02 hsHoy

Izquierda Unida asegura que “la condena estaba ya ‘escrita’”

El exministro de Consumo y exlíder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha apuntado contra la sentencia del Tribunal Supremo, dictada este jueves. “En España el Poder Judicial es independiente, pero no imparcial“, ha escrito, para añadir: “Las altas instancias judiciales son mayoritariamente idénticas a la derecha conservadora que ha declarado la guerra a este Gobierno progresista. Y eso se acaba notando”.

Garzón también ha criticado “un juicio surrealista”, que comenzó el pasado 3 de noviembre y tuvo una duraicón de dos semanas. “El defraudador confeso y su difusor de bulos eran la acusación, y la víctima el acusado. La UCO manipuló pruebas para inculpar al acusado. El testimonio de los periodistas era absolutorio. No importa. La condena estaba ya ‘escrita’“, ha finalizado.

14:50 hsHoy

García Ortiz solo podrá acudir al Tribunal Constitucional una vez inhabilitado

Pese a la condena de García Ortiz, todavía no hay sentencia firme, puesto que está pendiente de redacción. Fuentes del diario El País aseguran que lo único que cabe es la presentación de un incidente de nulidad, que como afirman, es un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales.

Por ello, García Ortiz tendrá que acudir al Tribunal Constitucional después de haber presentado dicho incidente de nulidad que puede tardar unas semanas más después de conocer la sentencia.

14:30 hsHoy

Rufián critica la condena del fiscal: "El mensaje es claro: Ayuso no se toca"

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado tras la sentencia del Supremo. “Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante 4 años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener [esto] claro”, ha escrito,

Minutos más tarde, ha escrito otra publicación en X, mencionando el caso del expresidente del PP, Pablo Casado. El exlíder del partido mantuvo una guerra abierta en 2022, después de que este destapara que el hermano de Ayuso había vendido mascarillas a la Comunidad de Madrid en plena pandemia. “Hermano de Ayuso. 280.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado", ha escrito ahora Rufián. “Novio de Ayuso. 350.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? El Fiscal General del Estado. El mensaje es claro: Ayuso no se toca".

14:22 hsHoy

Vox demanda elecciones a Sánchez tras la condena de García Ortiz

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha solicitado al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que adelante elecciones por “dignidad” y “coherencia política”. “Si tuviera un poco de dignidad y de coherencia política, convocarían elecciones hoy mismo”, ha subrayado en declaraciones a los periodistas, como ha recogido EFE.

Figaredo ha tachado esta decisión de “un hito más de la vergüenza” de un Gobierno que ha “colonizado, manoseado, sobado y tomado al asalto todas las instituciones del Estado”.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa R. de Millán, también se ha pronunciado vía X. “Lo único que rodea a este Gobierno es la corrupción, las irregularidades y ahora también el primer Fiscal General del Estado condenado. El Gobierno tiene que pedir perdón a los españoles, convocar elecciones y dar explicaciones desde el banquillo, que es donde deben estar”

14:13 hsHoy

Alberto Núñez Feijóo: "Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez"

El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado tras la condena del Fiscal General. "Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo", ha publicado en X, antes Twitter. “Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo”.

Por otro lado, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, también ha pedido la dimisión del líder del Ejecutivo. “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”, ha escrito la portavoz.

14:08 hsHoy

El Gobierno iniciará en los próximos días el proceso de nombramiento de un nuevo Fiscal General del Estado

Tras conocerse la sentencia a García Ortiz, fuentes de la Moncloa han detallado que próximamente iniciarán el proceso de nombramiento para dar con su sustituto, “que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho”.

Hasta el momento, el Gobierno y PSOE han venido defendiendo la inocencia del fiscal general, condenado ahora por el Tribunal Supremo por revelar información secreta de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

*Con información de Europa Press

14:06 hsHoy

El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

Los jueces del Tribunal Supremo declaran culpable a Álvaro García Ortiz por la filtración de los correos del novio de Ayuso

Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

El Partido Popular ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la sentencia que atribuye al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de revelación de secretos. “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”, ha escrito la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un mensaje en X.

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar 10.000 euros a González Amador

También le condenan a una multa de 7.200 euros y la decisión se ha tomado con dos votos particulares

El fiscal general del Estado,
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el juicio

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.

Leer la nota completa

