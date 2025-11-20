Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo: el Gobierno iniciará en “los próximos días” el proceso para encontrar a su sustituto

El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo de España, en Madrid, España. 3 de noviembre de 2025. Mariscal/Pool vía REUTERS

El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el empresario y comisionista Alberto González Amador, al reconocer fraude fiscal. La sala de lo Penal le ha condenado por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y a pagarle una multa de 10.000 euros de indemnización y el pago de costas, al considerar probado que participó en la filtración.

El fallo del Tribunal Supremo, respaldado por cinco de los siete jueces que lo componen, aún está pendiente de redacción. A la espera de conocer los argumentos, la sentencia concluye que García Ortiz fue la fuente principal de la filtración de los correos que mantuvieron el abogado de González Amador, y la Fiscalía.